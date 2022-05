Na posiedzeniu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN komisja rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na nowy sezon dla klubów występujących obecnie w Ekstraklasie. Legia Warszawa otrzymała licencję na sezon 2022/2023 z nadzorem finansowym oraz licencję do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA.

Wycior - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Jeszcze ze 2 lata i nawet to pudel rozp..oli… odpowiedz

lucho_83 - 48 minut temu, *.chello.pl Licencje do viaplay dostaliśmy...? ;-) odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ta licencja na europuchary to ze bedziemy mogli sobie w tv poogladac jak sie piłkę kopie odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dziękujemy paniedarku odpowiedz

Sielecka team - 1 godzinę temu, *.com.pl Super Dareczku M, że L spełniła wymogi do gry w europie.... ech ty nieudaczniku odpowiedz

