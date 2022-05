Plus kwietnia: Lindsay Rose

W kwietniu legioniści rozegrali sześć meczów - jeden w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa oraz pięć w ekstraklasie z: Lechią Gdańsk, Lechem Poznań, Piastem Gliwice, Pogonią Szczecin i Stalą Mielec. Najlepiej w tym miesiącu zaprezentował się Lindsay Rose . W kwietniu stoper otrzymał trzy plusy i jednego minusa. Rose w większości meczów prezentował wysoki poziom, jednak negatywną notę otrzymał po spotkaniu z Piastem Gliwice, w którym popełnił fatalny błąd. Tyle samo pozytywnych ocen, lecz o jednego minusa więcej zgromadzili Mateusz Wieteska i Richard Strebinger . Niestety, w kwietniu "Wietesowi" przydarzyły się niewymuszone błędy, za to austriacki golkiper zupełnie zawalił mecz ze Stalą Mielec. Najniżej w naszej klasyfikacji znaleźli się Benjamin Verbić i Maciej Rosołek . Pierwszy z dwójki nie jest w stanie odnaleźć swojej dobrej dyspozycji, a gra "Rossiego" jest jedynie skutkiem problemów kadrowych warszawiaków, gdyż młodzieżowiec prezentuje się słabo. Pełna klasyfikacja: Lindsay Rose - 3 / 1 Mateusz Wieteska - 3 / 2 Richard Strebinger - 3 / 2 Matthias Johansson - 2 Paweł Wszołek - 2 Artur Jędrzejczyk - 2 / 1 Rafael Lopes - 1 / 1 Filip Mladenović - 1 Jurgen Celhaka - 1 Kacper Skibicki - 1 Lirim Kastrati - 1 Patryk Sokołowski - 1 Szymon Włodarczyk - 1 Yuri Ribeiro - 1 Bartosz Slisz - 1 / 2 Josue - 1 / 2 Tomas Pekhart - 1 / 3 Ernest Muci - 2 Joel Abu Hanna - 2 Benjamin Verbić - 4 Maciej Rosołek - 4

