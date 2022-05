Pierwsze gole Sokołowskiego w Legii

W meczu z Górnikiem Zabrze dwa gole dla Legii strzelił Patryk Sokołowski. Bramka z 31. minuty była dla pomocnika pierwszą zdobytą dla stołecznego klubu. Po raz drugi zawodnik wpisał się na listę strzelców 11 minut później. Sokołowski trafił do Legii w zimowym oknie transferowym z Piasta Gliwice. Piątkowy mecz był dla niego czternastym w koszulce z "eLką" na piersi.

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szacun i gratulacje! odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Gratulacje Patryk ???? odpowiedz

TRZYMAJ FASON BRACIE! - 2 godziny temu, *.57.62 BRAWO!CZEKAMY!NA!WIĘCEJ!GOLI! odpowiedz

