Sokołowski: To będzie szczęśliwe wspomnienie

- Bardzo się cieszę, że strzeliłem swoją pierwszą i drugą bramkę w Legii. To na pewno będzie szczęśliwe wspomnienie. Zawsze wiedziałem, że chcę tu przyjść, ale początki w Legii nie były dla mnie łatwe. Zdawałem sobie z tego sprawę - powiedział po meczu z Górnikiem Zabrze Patryk Sokołowski. - Nie koncentruję się teraz na tym, co będzie w lipcu. Przed nami jeszcze 2 mecze i chcemy je wygrać - dodał.

Piątek, 6 maja 2022 r. 23:29 Mishka, źródło: C+

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

FanFan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Patryku, miałem przyjemność oglądania tego meczu blisko Pana Mamy. Sympatyczna Kobieta, przeżywała ten mecz wyjątkowo, bo zagrał Pan wyjątkowo. Radość przy bramkach nie do opisania, szczególnie tych dwóch:) Może ten mecz otworzy bramy do wielkiej kariery. Cała Legia zawsze razem. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.