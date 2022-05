Josue: Nasi kibice przechodzą przez ciężkie chwile

- Aż do teraz było bardzo ciężko. Byliśmy świadomi, że nasza sytuacja jest zła, zwłaszcza, że w trzech ostatnich meczach przegraliśmy trzy razy. Od stycznia udało nam się wprowadzić parę dobrych rzeczy, ale nadal mamy sporo do poprawy. Po ostatnich spotkaniach straciliśmy trochę pewność siebie, jednak dziś wiedzieliśmy, że gramy w domu i jeśli tylko będziemy skupieni, uda nam się sięgnąć po trzy punkty - powiedział po meczu Josue.







- To jednak nie koniec. Wciąż mamy dwa mecze i jeśli grasz w takim klubie jak Legia, musisz myśleć wyłącznie o wygranych. Nie wiem czy to był mój najlepszy mecz w Legii, być może pod względem liczb tak. Cieszyły mnie też jednak inne spotkania, to oczywiście również, ale najważniejsze, że udało nam się wygrać i strzelić przy tym pięć goli. Smuci mnie jednak utrata trzech, a przecież zwykle w defensywie jesteśmy mocniejsi.



- Nasi kibice przechodzą przez ciężkie chwile. Niektórzy mówili, że walczymy o wyższe cele, ale prawda jest taka, że gramy o co gramy. Mam nadzieję, że chociaż dziś nasi fani mogli cieszyć się meczem w tym bardzo trudnym sezonie. Liczę na to, że wszystko się unormuje i od teraz będziemy szli tylko w górę. Chcemy wygrać z Jagiellonią na wyjeździe, u siebie z Cracovią i zakończyć sezon najlepiej jak możemy – ucieszyć grą siebie i naszych kibiców