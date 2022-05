Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Niedziela, 8 maja 2022 r. 09:01 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U17 przedłużyła swoje szanse na triumf grupowy w grupie A CLJ, wygrywając 3-1 z Polonią Warszawa. Także w CLJ U15 legioniści wygrali z "Czarnymi Koszulami", a zwycięstwo 5-0 z wiceliderem umocniło ich na prowadzeniu. Legia U14 przegrała 1-2 z Drukarzem Warszawa. Zespół LSS U14 pokonał z kolei 3-1 Pogoń Siedlce. W niedizelę juniorzy starsi przegrali 0-2 z Górnikiem Zabrze. Swoje mecze rozegrały także młodsze roczniki Akademii i LSS.



CLJ U18: Legia Warszawa U18 0-2 (0-1) Górnik Zabrze 04

Gole:

0-1 3 min. Patryk Pytlewski

0-2 78 min. Iwo Świerkot



Legia: Jakub Murawski [05] - Kuba Wiśniewski (61' Dawid Kiedrowicz), Sebastian Kieraś, Patryk Romanowski, Maciej Bochniak - Kacper Knera, Maddox Sobociński, Oskar Lachowicz [05](81' Patryk Bek) - Jakub Jędrasik [05](71' Maksymilian Stangret [05]), Jordan Majchrzak, Dawid Niedźwiedzki (46' Kacper Wnorowski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia U17 3-1 (2-0) MKS Polonia Warszawa 05

Gole:

0-1 5 min. Dawid Łącki b.a.

1-1 11 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Kowalski)

2-1 31 min. Franciszek Saganowski (głową, as. Fryderyk Misztal z rzutu rożnego)

3-1 90 min. Roman Żuk (as. Filip Borowski)



Strzały (celne): Legia 12 (7) - Polonia 8 (4)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06](69' Ignacy Morawski), Bartosz Płocki, Dominik Szala [06], Bartosz Krasuski - Wiktor Puciłowski (78' Jakub Grzejszczak [06]), Bartosz Mikołajczyk (Kpt)(57' Roman Żuk [06]), Fryderyk Misztal [06](89' Filip Borowski), Szymon Grączewski, Jakub Kowalski [06]Ż, Tomasz Rojkowski. Rezerwa: Franciszek Chojak (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia U15 5-0 (2-0) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

1-0 4 min. Stanisław Gieroba (as. Jan Leszczyński)

2-0 10 min. Stanisław Gieroba (as. Mateusz Szczepaniak)

3-0 49 min. Olaf Khan (sam., as. Mateusz Szczepaniak)

4-0 55 min. Stanisław Gieroba (as. Miłosz Kaczmarek)

5-0 70 min. Jan Leszczyński (as. Max Pawłowski)



Strzały (celne): Legia 20 (13) - Polonia 13 (2)



Legia: Michał Bobier - Dawid Foks (62' Radosław Czerwiec), Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maksymilian Michałowski - Mateusz Szczepaniak (52' Alex Cetnar), Aleksander Iwańczyk (52' Pascal Mozie [08]), Jan Leszczyński, Igor Busz (62' Jakub Solecki), Miłosz Kaczmarek (56' Aleks Płoszka), Stanisław Gieroba (56' Max Pawłowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Drukarz Warszawa 08 2-1 (0-1) Legia U14



0-1 25 min. Daniel Wyrozumski (as. Daniel Foks)

1-1 63 min. Aleksander Raszkowski

2-1 74 min. Krzysztof Smolarczyk



Legia: Jan Bienduga, Daniel Foks, Marceli Żek, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Mikołaj Jasiński, Kacper Borowiec, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski; Oliwier Puto, Bartłomiej Leszczyński, Marcel Kiełbasiński, Marcel Grzejda (br), Patryk Mackiewicz, Maciej Chojnowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga maz. U14: MKP Pogoń Siedlce 08 1-3 (1-2) Legia Soccer Schools U14

Gole:

0-1 Kuba Kuciński

0-2 Maciej Suwik

1-2

1-3 Kacper Danis



Legia: Dominik Sawczuk - Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Kacper Jasiński, Oskar Kurc, Patryk Ciborowski, Maciej Suwik, Kuba Kuciński, Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Adam Tołwiński, Krzysztof Oracz, Kacper Danis, Alessandro Tarnicki, Aleksander Dworski [09]

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



KS Ursus 09 - Legia U13



Legia: Denys Stoliarenko, Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Edouard Von Brandt-Etchemendigaray, Norbert Merchel, Olivier Ziembicki, Oskar Maj, Mateusz Strzelecki, Borys Boryszewski, Ksawery Kopeć

Trener: Rafał Klimkowski, III trener: Mateusz Gut



Bardzo solidny mecz młodych legionistów, którzy starali się z niezłym skutkiem realizować swoje zadania w starciu z dośćciekawie prezentującym się przeciwnikiem.



Legia LSS U13 - TS Gwardia Warszawa 09



Legia LSS: Antoni Rybarczyk, Omar Sawo, Aleksander Dworski, Patryk Parol, Krystian Wróblewski, Jakub Podlecki, Bartosz Harazim, Iwo Mroczek, Lena Korczyńska, Aleksander Dyrała, Jakub Przybylski

Trener: Krzysztof Krakowski



Niezbyt udane pierwsze 5 minut spotkania okazało się istotne dla jego przebiegu. Goście uskrzydleni kilkoma udanymi akcjami próbowali je powtórzyć, a zawodnicy LSS tylko na początku II połowy byli w stanie na dłużej przejąć inicjatywę. Gwardziści nie stali jednak bezczynnie i też stwarzali sobie szanse bramkowe.



Legia U12 - KS Ursus 2010



Legia: Olaf Szczęsny, Olivier Pruszyński, Aleksander Badowski, Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Xawery Eichler, Stefan Podgórski [2011], Krzysztof Krzemiński, Dawid Rodak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Po mało emocjonującej i "zamkniętej" I połowie, mecz niespodziewanie otworzył się na początku drugiej cześci meczu. Legia rzuciła się do ataku, ale miała problem z dojściem do czystych pozycji strzeleckich lub z ich wykorzystaniem.



Sparing: Legionovia Legionowo U12 - Legia U11



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Szymon Wlazło, Maksymilian Albrecht, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski [LSS], Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Bardzo ciekawy sparing legionistów ze starszymi kolegami z Legionowa, którzy rozpoczęli mecz dobrze, od niezłych strzałów z dystansu oraz ważnej gry przy stałych fragmentach gry. Legia była jednak dobrze dysponowana i stopniowo przenosiła grę na połowę gospodarzy. Spotkanie było dobrym przetarciem przed turniejami zagranicznymi, w których Legia będzie uczestniczyć za 2 i 3 tygodnie (Mini-Euro w Niemczech i turniej w Holandii).



II Liga U11: Legia U11 - SMPN Progres Garwolin 11



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Szymon Wlazło, Maksymilian Albrecht, Nicodeme Chodkowski, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Nadspodziewanie ciekawe spotkanie ligowe z zespołem z Garwolina. Legioniści w pierwszych 3 kwartach tradycyjnie postawili sobie pewne dodatkowe wyzwania, których realizacja przychodziła tym razem wyjątkowo cieżko. Końcówka rozgrywana już klasycznie, trzymała jednak w emocjach, gdyż zawodnikom z Ł3, mających chyba jeszcze nieco ciężkie nogi po sobotnim meczu towarzyskim, dość długo przyszło przebijać się pod bramkę gości. Finisz podopiecznych Mateusza Majewskiego był jednak piorunujący.



Liga: Legia LSS U11B - Football Talents 11



Strzały (celne) - IV kwarta: Legia 6 (4) - FT 7 (2)



Legia LSS: Franciszek Babik, Eryk Urbanowski, Patryk Merchel, Kajetan Szafrański, Radosław Sapała, Kacper Zaród, Jakub Czemerys, Tymon Mądry, Adam Piotrowicz

Trener: Piotr Chmiel



Sparing: Legia LSS U11A - Unia Warszawa 11



Strzały (celne): LSS 15 (8) - Unia 23 (17)



Liga: Legia U10 - STf Champion Warszawa 12