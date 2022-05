Skomplikowana sytuacja Boruca. W lidze już nie zagra?

W niedzielny poranek Aleksandar Vuković był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na Meczyki.pl. Szkoleniowiec Legii odsłonił więcej kulisów dotyczących aktualnej sytuacji Artura Boruca . Poniżej zapis rozmowy. Tomasz Włodarczyk (meczyki.pl): Czy dzisiaj możemy się dowiedzieć, dlaczego Artur Boruc nawet nie jeździ z Legią na mecze? Aleksandar Vuković: Cały czas mówiłem jak jest: Czarek Miszta stanął w bramce i wykorzystał swoją szansę. Po tym jak Artur Boruc odrobił karę trzech meczów za czerwoną kartkę moja decyzja była taka, że dalej będzie bronił Czarek. Status Artura i jego legenda, jaką niewątpliwie jest, nie zasługuje na to, by jeździć po kraju na ławkę rezerwowych. Poza tym uważałem, że drużyna nie potrzebuje Artura w szatni w takich okolicznościach, gdy nie jest pierwszym bramkarzem. Nie jest mi nic wiadomo, by Artur nie akceptował tej decyzji. - Być kibicem a być zawodnikiem w szatni to są zupełnie inne sytuacje. Zawodnik z taką renomą - siadając na ławkę - ma prawo mieć swoje humory. Ważna jest reakcja młodych zawodników na to, że on jest w takiej pozycji, a nie w takiej, jak by się wszyscy spodziewali. To trudna decyzja i dla mnie, i dla Artura, ale jedyna, jaką mogłem wtedy podjąć. Tego będę się trzymał. Artur popełnił duży błąd z Wartą - dostał czerwoną kartkę w momencie, gdy mecz był do odwrócenia. Trzy mecze przerwy to długi okres i w międzyczasie ktoś wykorzystał szansę. Czy Boruc zagra z Cracovią? - Nie będę wychodził przed szereg. Artur i klub powinni jako pierwsi się do tego ustosunkować. Niekoniecznie na meczu z Cracovią, ale jakiś pomysł na należyte pożegnanie Artura jest. Raczej w pozostałych dwóch meczach ligowych nie zagra. Czy prawdą jest, że Artur Boruc nie gra w Legii, bo nie została zapłacona jego kara 25 tys. zł w Komisji Ligi i to konflikt wewnętrzny między piłkarzem i klubem? Pamiętamy o tarciach Artura z zarządem o premie za europejskie puchary. Tutaj jest podobnie - takie dochodzą do nas głosy. Czy to faktycznie prawdziwy powód? - Z mojej strony: od kiedy Artur przestał bronić w meczach, to na treningach było widać wyraźną przewagę Richarda Strebingera, dlatego on dostał szansę po tym, jak kontuzję złapał Czarek Miszta. Ja tym się kierowałem, a kwestie administracyjne o tym nie decydowały. Ale one istnieją? - Trzeba się zwracać do organów w klubie, które się tym zajmują. Coś na ten temat wiem, słyszałem - jest temat tej kary, ale wydaje się, że Komisja Ligi może się nie doczekać jej zapłacenia. - Komisja Ligi ma swój proces karania. W momencie, gdy zawodnik jest ukarany za swoje złe zachowanie, jest czasami karany finansowo indywidualnie. To kwestia czy jest to kara, która spada tylko i wyłącznie na barki zawodnika, czy klub ma wyjść jako ten, który zadziała. Artur niedługo ma mieć mecz pożegnalny, więc pewnie ta kara zgodnie zostanie niezapłacona.

floyd - 16 minut temu, *.aster.pl No i wychodzi dlaczego Legenda nie gra, dlaczego opuścił drużynę na jesieni, kiedy miała największy dołek, co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze...

Radovicovi czy Malarzowi to może buty nosić, niech już lepiej jedzie do Miami i gwiazdorzy na Instagramie.

odpowiedz

Fan - 22 minuty temu, *.plus.pl Ja to mam nadzieję że już myślą o obsadzie bramki w nowym sezonie po wyczynach Miszty w piątek. Wróci Tobiasz i Kochalski będzie Strebinger i ten ręcznik. Zobaczymy czy nowy trener będzie takim samym znawca jak Aco. odpowiedz

Realista - 25 minut temu, *.plus.pl Dobrze że już tylko 2 mecze zostały tej pseudo trenerzynie. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 26 minut temu, *.plus.pl Nasz ,,treneiro" nie radzi sobie z byłymi kolegami z boiska po prostu. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 28 minut temu, *.plus.pl Gdyby Miszta bronił całą rundę to spadek do 1 ligi byłby nieunikniony panie ,,trenerze" Vukovic. odpowiedz

Anty Kosta - 30 minut temu, *.plus.pl To wlasnie widać jakim jest trenerem że woli Misztę, który nawet nie umie wyjść do dośrodkowań i puszcza wszystko jak leci. Górnik oddał 3 strzały celne i 3 gole wpadły. Od czasu Malarza nie ma tu dobrego bramkarza owszem Boruc jest ale lata nie te i forma nie ta a i tak lepszy niż Miszta tyle że ,,trener" uważa inaczej. Może dlatego wypożyczyli tego Ricardo bo uważał że Boruc lepszy? Nie dziwię się Tobiaszowi że odszedł na wypożyczenie skoro i tak stawiają na ten ręcznik, gdyby nie kontuzja to zapewne byśmy spadli z nim w bramce do 1 ligi. odpowiedz

Timon - 44 minuty temu, *.plus.pl Żal to czytać pierdolenie vukovica odpowiedz

Brat - 52 minuty temu, *.chello.pl Sytuacja nie jest skomplikowana. Wystarczy, że zapłaci za swoją głupotę 25 k PLN i formalnie może wystąpić w meczu z Cracovią. Dlaczego Klub ma płacić za tamtą czerwoną kartkę? To nie było ratowanie drużyny przed stratą gola i ofiarna interwencja, a zwykły odpał. Artur Boruc nie może być większy niż Klub. odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kiedy wylatywal z trenera tez ubzural dobie za Kulenovic jest najlepszym napadziorem na tamta chwile gubi sie w zeznaniach Kuchego tez odstawil bez podstaw Klamca i tyle odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl to może w Pucharze ..... Regionalnym odpowiedz

Mr Martini - 2 godziny temu, *.orange.pl Prawda jest taka, że Legia nie ma teraz żadnego bramkarza na wysokim poziomie. Boruc, to nie jest bramkarz, to już celebryta. Po powrocie do Legii dobrze bronił w Lidze Europejskiej, a w Ekstraklasie grał bardzo przeciętnie. To co miał najlepsze, zostawił w zagranicznych klubach. Czy jest legendą Legii? Już prędzej Celtiku, którego tu nikt nie lubi. To dla Celtiku zagrał więcej meczów, zdobył więcej trofeów. Taka prawda. Czy Boruc jest legendą Legii jak piszą niektórzy. Od strony sportowej na pewno nie. Już taki Kucharczyk, z którego tu wiele osób się śmiało, zdobył więcej trofeów z Legia, zagrał więcej meczów. A nikt go za legendę nie uważa. A Boruc? Legendą, to dla niektórych, może być, ale chyba tylko dlatego, że chodził na Żyletę. Od strony sportowej to żadna legenda. Bramkarza póki co obecnie nie mamy ani jednego na dobrym poziomie. odpowiedz

mrsn - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kikolski jest duzo pewniejszy w bramce. On powinien bronić a nie Miszta ktory nie ma żadnego atutu. odpowiedz

koras - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl KotoLopes za kretyńskie czerwo też miał później takie problemy z występami?

Vuko, skończ pie...lić odpowiedz

Łowca talentów - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Vuko co to za bramkarz Miszta który jest ślepy i na dodatek w bramce broni bez okularów ????. On jest zero i nie ma smykałki do tego Artur mimo swojego wieku i lekkiej nadwagi jest dużo sprawniejszy fizycznie niż ten paralityk Miszta . odpowiedz

forever young - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vuko ja ciebie szanuję i to nawet bardziej jak Boruca. Tyle, że nigdzie nie dostaniesz pracy, gdyż zawiść przez Ciebie przemawia. Nie masz żadnego merytorycznego uzasadnienia dla twierdzenia, że Miszta, czy ten Strebinger są lepszymi bramkarzami niż Boruc. Oni mogą mu jedyne co to buty czyścić. Sądzę, że właśnie tylko z zawiści nie wstawiasz go między słupki. Czym ona jest spowodowana, nie mnie osądzać. Bramkarz to nie saper i ma prawo się pomylić. O babolach Miszty czy Strabingera jakoś nie wspominasz. Arturowi należy się mecz pożegnalny w Legii jak psu buda. Jeśli mu tego nie zapewnisz, stracisz resztki sympatii u kibiców. odpowiedz

tomciob - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @forever young: podpisuje się pod tym komentarzem. odpowiedz

mirek - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie wiem na co liczy Boruc, to jest kara indywidualna. Klub ma płacić za to że Boruc dał rywalowi w ryj? Klub to mógłby jeszcze dołożyć karę od siebie za to że osłabił przez swoje chamskie zachowanie drużynę, które nie wynikało z walki o piłkę. A to miałbyć gość ktory przez ten swój charakter, legendarność, doświadczenie pociągnie drużynę do góry... no to pociągnął. odpowiedz

Telewidz - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @mirek

Komu kibicuje aż bo na pewno nie Legii wypisując takie pierdoły odpowiedz

Yyy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Telewidz: czyli Boruc może Napier,c i jest to ok i klub musi płacić to jak z BHP sam łapę wsadził w maszynę ,więc sam odpowiada odpowiedz

Er - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze ze odchodzisz nie będę już musiał patrzeć na Twoje humory młodym piłkarzom nie dajesz szansy a starych doświadczonych odstawiasz na bok ale za to sam sobie wmawiasz ze Slisz czy Rosołek będą wielkimi piłkarzami. Na moje oko nie masz papierów żeby trenować z piłkarzami ktorzy mają coś do powiedzenia i umiejętności które cię przerastają. Za to tak myślę że ci którzy ci się podporządkują a wiadomo o kim mowa co by nie było i tak będą grali. Skreślić Boruca po 1 błędzie słabo świadczy o twoim papierze na trenera. W 1 lidze jest klub który może da angaż!!! Tu również wiadomo o kim mowa. odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Vuko łże jak pies. Nie potrafi sobie poradzić z mocniejszymi charakterami w szatni i stąd te problemy. Przez tego serbskiego gamonia Artur nie dostanie nawet pożegnalnego meczu. To już w reprezentacji mu Boniek zorganizował a u siebie w domu na Ł3 nie dostanie bo wielki zakłamany serb sobie tak wymyślił. VUKO OUT odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl I bardzo dobrze - Boruc to sfochowany gwiazdorek, a Legia powinna przestać być zakładnikiem "legendarności" i "legijności" piłkarzy. Czas przywrócić właściwe proporcje. W Rakowie (to taki klub, który w ostatnich dwóch latach eliminuje nas z Pucharu Polski, gdyby ktoś nie wiedział) Papszun wypalił zgniliznę. W Legii też tego trzeba. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie dostanie pracy w żadnym klubie, w którym są indywidualności. Jedynie tam, gdzie można pośpiewać razem w szatni, z przeciętniakami. Taka jest prawda o tej ,, legendzie,,. Można zrobić listę graczy, których odstrzelił, bo nie potrafił nad nimi zapanować mentalnie - po prostu nie potrafił się dogadać. A zmotywować (zbajerować) zawodników, którzy lubią słuchać bajek o Żwirku i Muchomorku, można bez problemu. Oni i tak nic z tego nie zrozumieją i będą się śmiać, jak koński zad do bata albo zajadać skrycie batony, podczas meczu. Taki mamy klimat. Co gorsza, podobny poziom (braku zrozumienia) prezentuje część kibiców. ,,Legendę prezesa tysiąclecia,, znamy, nie będę powtarzał z jakich klimatów. Ani z jednym, ani z drugim nie chciałbym mieć nigdy nic wspólnego. Nie cierpię zakłamanych ludzi... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Dokładnie tak jak piszesz. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Leśny, kurcze, ciesz się, że jest Vuko bo inaczej z MIchniewiczem byśmy spadli z tej ligi!!!!



Vuko to pewnie dobry trener tylko - jak pisałem lata temu - "młodociany", najpierw niech potrenuje 6 lat inne kluby a dopiero można mu dać taki "gorący kartofel" jak Legia.



Co do Boruca - nie rozumiecie wszyscy o co chodzi??? Boruc ma zapłącić karę i dopero wtedy może zagrać, nie chce zapłacic - a że przy okazji boli go kręgosłup etc. - to nie gra i zachowa kasę dla siebie : )



Co do wystawiania Kulenovica i Miszty i Slisza - ja jestem "przeciw" natomiast rozumiem, że nie zawsze w życiu jest tak jak człowiek sobie życzy - po prostu prezes karze "wystaw Kuternogę bo za niego dostaniemy mln Euro" i tyle. odpowiedz

floyd - 11 minut temu, *.aster.pl @Leśny Dziadek: Akurat Vuko schował dumę do kieszeni, wrócił i uratował nas przed spadkiem, a co zrobił Boruc? Rozp...dalał szatnię i gwiazdorzył na instagramie, nie potrafił zapanowaćnad swoim ego dla dobra drużyny.

A dla Vuko szacunek, nie wiem czy jest (będzie?) z niego Klopp czy Jozak, ale Człowiekiem i Legionistą jest i zawsze będzie prawdziwym.



odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com MISZTA = RECZNIK.



ARTUR = KING.



VUKOVIC = PINOKIO. odpowiedz

no name - 3 godziny temu, *.as9105.com Pab(L)o - w punkt! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 4 godziny temu, *.centertel.pl Miszta wykorxystał swoją szanse?

W ostatnim meczu 3 strzały 3 bramki

Ale jest młody, bramkarzem, z Legii (to akurat marka) więc można go sprzedać za milion, dwa euro a Darek lubi to.

A do tego Vuko to nściwy Serb. 20 lat w Polsce nic tu nie zmieniło odpowiedz

Adbi - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Pab(L)o Loża: Dokładnie. Vuco to słaby człowiek i żaden trener. Miszta puszcza wszystko co leci w bramkę i nie w niego. Stawianie na Kulenovicia czy teraz Rosołka na przekór wszystkim mówienie ze Slisz będzie wielkim piłkarzem ???? obstawienie Muciego czy Boruca i można tak pisać i pisać. Ten gość nigdy nie powinien zostać trenerem L bo nie ma umiejętności ale przede wszystkim to słaby człowiek odpowiedz

