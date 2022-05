Legionistki trzecie w turnieju MP w Łodzi

Rugbistki Legii Warszawa zajęły trzecie miejsce w siódmym - przedostatnim w tym sezonie turnieju mistrzostw Polski. Nasze zawodniczki utrzymały drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a podczas zawodów w Łodzi zmagały się ze sporą ilością kontuzji. Legionistki zaczęły rywalizację od nieznacznej porażki (14-17) z Black Roses Posnania Poznań, która w końcowym rozrachunku skutkowała brakiem do finału. W drugim spotkaniu nasz pierwszy zespół pokonał Diablice Ruda Śląska 48-10, a w ostatnim grupowym spotkaniu przegrał 0-19 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. W meczu o trzecie miejsce legionistki zwyciężyły 40-0 Diablice Ruda Śląska. W klasyfikacji generalnej, po siedmiu (z ośmiu) turniejach MP w sezonie 2021/22, prowadzą Biało-Zielone Ladies Gdańsk (210 pkt.), przed Legią (194 pkt.) i Black Roses Posnania (184 pkt.). Wyniki VII turnieju MP w Łodzi: Venol Atomówki Łódź 17-19 Budowlani Łódź Alfa Bydgoszcz 12-19 AZS AWF Warszawa Legia II Warszawa 10-12 Budowlani Łódź Biało-Zielone Ladies Gdańsk 62-0 Diablice Ruda Śląska Alfa Bydgoszcz 33-0 Legia II Warszawa Legia Warszawa 14-17 Black Roses Posnania Poznań Venol Atomówki Łódź 19-17 Alfa Bydgoszcz Biało-Zielone Ladies Gdańsk 29-0 Black Roses Posnania Poznań AZS AWF Warszawa 33-14 Legia II Warszawa Legia Warszawa 48-10 Diablice Ruda Śląska AZS AWF Warszawa 12-24 Budowlani Łódź Legia II Warszawa 0-25 Venol Atomówki Łódź Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-0 Legia Warszaawa Black Roses Posnania Poznań 19-17 Diablice Ruda Śląska Budowlani Łódź 29-0 Alfa Bydgoszcz AZS AWF Warszawa 40-0 Venol Atomówki Łódź O 3. miejsce: Legia Warszawa 40-0 Diablice Ruda Śląska Finał: Biało-Zielone Ladies Gdańsk 38-0 Black Roses Posnania Poznań

