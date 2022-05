Zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa, Marek Kania udanie wystartował w zawodach Pucharu Europy we wrotkarstwie szybkim, które odbyły się w holenderskiej miejscowości Heerde. Legionista w wyścigu na dystansie 100 metrów zajął trzecie miejsce. Kolejne zawody PE odbędą się w najbliższy weekend w niemieckiej miejscowości Gera.

