Futsal

W sobotę dopingujemy futsalistów

Wtorek, 10 maja 2022 r. 14:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii do zakończenia premierowego sezonu w ekstraklasie mają do rozegrania jeszcze trzy spotkania - wszystkie w Warszawie. Pierwsze z nich, którego będą gospodarzem, będzie miało miejsce w najbliższą sobotę o godzinie 18:00, kiedy legioniści podejmować będą w hali przy ul. Gładkiej 18 zespół Red Devils Chojnice.







Zespół z Chojnic plasuje się dwie lokaty niżej niż Legia, a na swoim koncie ma o dwa punkty mniej. Legioniści w ostatnich tygodniach zdecydowanie lepiej radzili na własnym parkiecie, gdzie pokonali Słoneczny Stok Białystok (2-1), Red Dragons Pniewy (3-2), zremisowali z Clearexem Chorzów (4-4) oraz zwyciężyli lidera rozgrywek, Rekord Bielsko-Biała (2-1). Liczymy, że i tym razem nasi zawodnicy wywalczą trzy punkty, co przybliży ich do zakończenia debiutanckiego sezonu na najwyższym poziomie rozgrywkowym w górnej połówce tabeli.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym pod koniec listopada w Chojnicach, nasz zespół zwyciężył 7-6. Bilety na sobotnie spotkanie nabywać można TUTAJ oraz w dniu meczu przy wejściu do hali. Bilety ulgowe (dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz osób niepełnosprawnych) kosztują 10 złotych, normalne - 15 zł. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz bezpłatnie.



Termin meczu: sobota, 14 maja 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)