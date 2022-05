Rugby

W niedzielę derbowy mecz rugbistów na AWF

Czwartek, 12 maja 2022 r. 08:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę rugbiści Legii Warszawa zakończą rundę zasadniczą sezonu 2021/22 pierwszej ligi - legioniści zagrają zaległe spotkanie z AZS-em AWF Warszawa, które odbędzie się na stadionie przy ul. Marymonckiej 34 na Bielanach. Początek meczu o godzinie 15:00, wstęp bezpłatny. Zapraszamy do wspierania naszej drużyny.







Legia plasuje się na 4. miejscu w tabeli i ma 13 punktów przewagi nad piątym AZS-em. Dla "Akademików" będzie to ostatnie spotkanie obecnego sezonu. Dla Legii ostatnie przed półfinałem play-off. Od wyniku sobotniego meczu zależeć będzie czy "Wojskowi" zakończą sezon zasadniczy na miejscu trzecim, czy czwartym. Wygrana lub co najmniej zdobycie punktu bonusowego sprawi, że legioniści przeskoczą w tabeli Budowlanych Łódź i w półfinale zmierzą się Rugby Białystok. Porażka oznaczać będzie rywalizację w play-off z niepokonanym dotychczas spadkowiczem z ekstraligi, Spartą Jarocin.



Termin meczu: niedziela, 15 maja 2022 roku, g. 15:00

Adres: ul. Marymoncka 34 (AWF)

Cena biletów: Wstęp bezpłatny



Sekcja zaprasza:



"Drodzy Kibice!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w ciągu ostatnich kilku lat nasze wyniki sportowe nie porywały, a momentami pozostawiały wiele do życzenia. W tym sezonie nasza sytuacja wygląda zupełnie inaczej i mamy dużą szansę powalczyć o mistrzostwo ligi. Ale bez Waszego wsparcia będzie to dla nas o wiele trudniejszym wyzwaniem, dlatego apelujemy: WSZYSCY NA RUGBY!!!



Jest jeszcze w naszej ekipie kilku zawodników, którzy pamiętają Wasz szalony doping i oprawę na meczu z Łodzią, gdzie frekwencja jak i sama oprawa wzbogacona o pirotechnikę rozeszły się szerokim echem po całym środowisku rugby i nie tylko, wprowadzając niektórych wręcz w osłupienie, a liczba zgromadzonych wtedy kibiców po dziś dzień jest rekordowa jeśli chodzi o drugo i pierwszoligowe boiska. Pamiętamy również Wasze ogromne wsparcie na legendarnym meczu na Łazienkowskiej, gdzie walczyliśmy o awans do I Ligi, czy Waszą obecność na meczu z Rudą Śląską, gdzie w upale, właściwie już oddychając rękawami i tylko niesieni Waszym dopingiem wygraliśmy to starcie.



Możecie wierzyć bądź nie, ale po dziś dzień często wracamy do tych chwil opowiadając je młodszym zawodnikom z ciarkami na plecach. Są one dla nas wyjątkowe i będziemy zawsze o nich pamiętać.



Dziś po raz kolejny bardzo Was wszystkich prosimy o wsparcie i doping, które przybliżą nas do upragnionego celu. W dziesiątą rocznicę powstania naszej sekcji napiszcie z nami nową kartę w jej historii. Mimo, że gramy "na wyjeździe" wierzymy, że Wasza obecność pozwoli nam się poczuć jakbyśmy grali u siebie i bardzo na Was liczymy. My ze swojej strony możemy Wam zagwarantować, że damy z siebie wszystko, żeby ten mecz wygrać i zostawimy serce i zdrowie w walce o każdy centymetr boiska.

Do zobaczenia w niedzielę!"