13-15.05: Weekendowy rozkład jazdy

Dzisiaj wieczorem piłkarze Legii zagrają wyjazdowe spotkanie z Jagiellonią, a po raz pierwszy od kilku lat będą je mogli zobaczyć fani naszego klubu. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów, którzy o 18:00 w hali przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą Red Devils Chojnice. W niedzielę z kolei wspierać można naszych rugbistów (15:00 przy Marymonckiej) oraz piłkarki - mecz Legia Ladies na bocznym boisku przy Łazienkowskiej od godziny 18. W piątek i sobotę w Radomiu odbywać się będą mistrzostwa Polski w zapasach w stylu klasycznym, w których startować będzie Rafał Krajewski (kat. -130kg). Czworo zawodników sekcji squasha Legii będzie rywalizowało na międzynarodowym turnieju LVK 2022 w Niemczech. Do reprezentacji Polski U-11 i U-13 powołania otrzymali Anna Jakubiec, Nadia Budzik, Mateusz Lohmann i Kazimierz Leszczyński. W sobotę odbędzie się turniej drużynowy, w niedzielę - indywidualny. Rozkład jazdy: 13.05 g. 20:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 14.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Warszawa [LTC 8] 14.05 g. 16:30 FC Den Haag - NAC Breda 14.05 g. 18:00 Legia Warszawa - Red Devils Chojnice [futsal, ul. Gładka 18] 14.05 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn 15.05 g. 10:00 Inter Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B-klasa, ul. Marymoncka 42] 15.05 g. 15:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka 34] 15.05 g. 17:15 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 15.05 g. 17:30 Radomiak Radom - Wisła Kraków 15.05 g. 18:00 Legia Ladies - KS II Raszyn [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 14.05 g. 10:00 Gim 92 Ursynów U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Koncertowa 4] 14.05 g. 10:00 Legia U14 - MKS Polonia Warszawa 08 [LTC 6] 14.05 g. 11:00 Broń Radom 08 - Legia LSS U14 [ul. Narutowicza 9] 14.05 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 04 - Legia U15 [CLJ U18][Białystok, ul. Instalatorska] 14.05 g. 12:00 Widzew Łódź 05 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź] 14.05 g. 12:00 TS Gwardia Warszawa 09 - Legia LSS U13 [ul. Gruszczyńskiego 12] 14.05 g. 12:30 Legia LSS U10 - UKS Błyskawica Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 14.05 g. 12:30 Legia LSS U8 - KS Madziar Nieporęt 14 [ul. Łazienkowska 3] 14.05 g. 13:00 Dziki Warszawa U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Światowida 56] 14.05 g. 14:00 Legia U16 - MOSiR Mińsk Maz. 06 [LTC 7] 14.05 g. 14:00 ŁKS Łódź 07 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź] 14.05 g. 14:00 Legia LSS U8A - AP Wilki Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3] 14.05 g. 14:50 Akademia Koszykówki Komorów U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, Al. M. Dąbrowskiej 12/20] 14.05 g. 16:00 UKS BSS Irzyk II Warszawa 11 - Legia LSS U11B [ul. Irzykowskiego 1A] 15.05 g. 10:00 AMP Gool Wola 12 - Legia LSS U10 [ul. Olbrachta 48/56] 15.05 g. 11:00 UKS Wilanowskie Wilki 10 - Legia LSS U12 [ul. Pożaryskiego 10] 15.05 g. 13:00 AMP Gool Wola 14 - Legia LSS U8 [ul. Olbrachta 48/56] 15.05 g. 13:00 MKS Piotrówka II Radom U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Trojańska 5] 15.05 g. 13:00 ZWAR Międzylesie 11 - Legia U11 [ul. Pożaryskiego 10] 15.05 g. 16:00 Legia U13 - Victoria Sulejówek 09 [ul. Łazienkowska 3] 15.05 g. 18:00 Escola Varsovia 12 - Legia U10 [ul. Fleminga 2] Legia U12 wystąpi na turnieju Straulau Cup w Berlinie.

