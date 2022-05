Rezerwy

III liga: Błonianka Błonie 3-3 Legia II Warszawa

Środa, 11 maja 2022 r. 19:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 31. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Błonianką Błonie 3-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. W sobotę o godzinie 12 Legia podejmie w LTC rezerwy Jagiellonii Białystok.



W 9. minucie gospodarze objęli prowadzenie po celnie wykonanym rzucie karnym przez Dawida Jarczaka. W 13. minucie legioniści po raz drugi faulowali przeciwników w polu karnym. Tym razem do piłki podszedł Daniel Jabłoński, który pewnym uderzeniem pokonał Jakuba Trojanowskiego.



W 65. minucie po dośrodkowaniu Widejki z lewej strony piłkę głową do siatki skierował... obrońca gospodarzy Jakub Papliński, którego zmyliło zgranie piłki głową przez Patryka Pierzaka. 5 minut później do wyrównania strzałem głową doprowadził Dawid Dzięgielewski. W 84. minucie gospodarze przeprowadzili kontrę i zdobyli trzecią bramkę. W 92. minucie do wyrównania doprowadził Mateusz Grudziński. Bramka padła po dośrodkowaniu z lewej strony z rzutu wolnego wykonywanego przez Dawida Dzięgielewskiego.



W Legii II zadebiutował boczny pomocnik z rocznika 2005 Jakub Jędrasik. Skrzydłowy pozyskany latem 2021 r. z UKS SMS Łódź rozpoczynał sezon w drużynie U17, jednak już w trakcie rundy jesiennej zaczął pokazywać się w zespole juniorów starszych, a wiosną był już czołową postacią tej drużyny, notując sporo goli i asysty.



III liga: Błonianka Błonie 3-3 (2-0) Legia II Warszawa

1-0 - 9' Dawid Jarczak (karny)

2-0 - 15' Paweł Jabłoński (karny)

2-1 - 64' Jakub Papliński (samobójcza)

2-2 - 70' Dawid Dzięgielewski (głową)

3-2 - 84' Yudai Miyamoto

3-3 - 92' Mateusz Grudziński (głową., as. Dawid Dzięgielewski)



Błonianka: 15. Łysik, 3. Pepliński, 5. Skowron, 7. Brewczyński, 8. Jarczak, 14. Iwanicki, 17. Ćwik, 18. Korczak, 19. Zajączkowski, 94. Jabłoński, 99. Śmieciński



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 17. Nikodem Niski (88' 2. Miłosz Pacek), 18. Karol Noiszewski, Mateusz Grudziński, 5. Bartosz Widejko - 3. Jakub Czajkowski (65' 19. Jakub Kwiatkowski), 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak, 21. Kacper Skwierczyński (53' 23. Jakub Jędrasik) - 24. Wiktor Kamiński (53' 9. Arkadiusz Ciach), 7. Dawid Dzięgielewski



żółte kartki: Jarczak, Ćwik - Czajkowski, Laskowski, Pierzak