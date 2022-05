III liga: Legia II Warszawa 4-1 Jagiellonia II Białystok

Sobota, 14 maja 2022 r. 13:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 32. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Jagiellonią II Białystok 4-1. Do przerwy był remis 1-1. W najbliższą środę o godzinie 17:30 legioniści zmierzą się na wyjeździe w półfinale mazowieckiego Pucharu Polski z Pilicą Białobrzegi.



Fotoreportaż z meczu - 20 zdjęć Woytka



Mecz rozpoczął się spokojnie. Legioniści pozwolili przeciwnikom prowadzić grę. W 9. minucie gospodarze oddali pierwszy strzał na bramkę, Mateusz Grudziński uderzał jednak niecelnie. Kilka minut później Patryk Pierzak uderzył z dystansu. Sławomir Abramowicz musiał mocno się wyciągnąć, ale zdołał obronić to uderzenie. W 19. minucie Kamiński popędził lewą stroną, dośrodkował, na strzał zdecydował się Karol Noiszewski, jednak został on zablokowany. W 24. minucie jeden z zawodników Jagiellonii oddał mocny, celny strzał. Na posterunku był jednak Maciej Kikolski.



W 28. minucie duży błąd popełnili zawodnicy Jagiellonii, którzy źle rozegrali piłkę w obronie. Sytuację wykorzystali legioniści, którzy przejęli futbolówkę. Wiktor Kamiński ograł leżącego bramkarza i z najbliższej odległości wbił piłkę do siatki. W 32. minucie goście przeprowadzili dobrą akcję prawą stroną, a dośrodkowanie na bramkę zamienił Hubert Karpiński.



Po wyrównującym golu piłkarze Jagiellonii chcieli pójść za ciosem i przycisnęli nieco legionistów. Ich akcje nie przyniosły jednak efektu bramkowego i do przerwy legioniści remisowali z Jagiellonią 1-1.



Tuż po przerwie legioniści przeprowadzili szybką akcję, jednak sędzia wskazał, że był spalony. W 52. minucie jeden z zawodników Legii popisał się świetną wrzutką, a strzałem głową piłkę w siatce umieścił Dawid Dzięgielewski, który po przerwie zamienił na placu gry Szymona Włodarczyka. W 58. minucie Mikołaj Wasilewski zdecydował się na niesygnalizowane uderzenie z obrotu, ale Maciej Kikolski był dobrze ustawiony i nie miał problemów z obroną.



W 66. minucie Karol Noiszewski niefrasobliwie sfaulował przeciwnika, na szczęście tuż przed polem karnym. Goście ustawili piłkę na linii szesnastki. Wasilewski chciał uderzyć bezpośrednio na bramkę, ale potknął się i źle trafił w piłkę. Chwilę później z szybką kontrą prawą stroną wyszedł Michał Samborski, ale futbolówka trafiła jedynie w boczną siatkę. Jeszcze był w tej sytuacji rykoszet, ale rzut rożny nie przyniósł Jagiellonii wymiernego efektu. W odpowiedzi Mustafajew strzelał z pola karnego, jednak został zablokowany. W 73. minucie w dużym zamieszaniu po rzucie rożnym piłkę do siatki wpakował Bartosz Widejko.



W 79. minucie Kacper Skwierczyński świetnie poradził sobie z przeciwnikami, zagrał do Kacpra Skibickiego, ten jednak oddał niecelny strzał. W 86. minucie ponownie błąd popełnili obrońcy Jagiellonii. Dawid Dziegielewski ograł obrońcę, minął golkipera i posłał piłkę do pustej bramki. Jeszcze w ostatniej akcji goście mogli zdobyć drugą bramkę, ale zagrali nieskutecznie.



III liga: Legia II Warszawa 4-1 (1-1) Jagiellonia II Białystok

28' 1-0 Wiktor Kamiński

32' 1-1 Hubert Karpiński

52' 2-1 Dawid Dzięgielewski

73' 3-1 Bartosz Widejko

86' 4-1 Dawid Dzięgielewski



Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Mateusz Grudziński, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko (88' 9. Arkadiusz Ciach) - 14. Kacper Skibicki, 18. Karol Noiszewski, 8. Patryk Pierzak, 19. Jakub Kwiatkowski (46' 3. Jakub Czajkowski) - 11. Ramil Mustafajew (71' 23. Kacper Skwierczyński), 20. Szymon Włodarczyk (46' 7. Dawid Dzięgielewski), 24. Wiktor Kamiński (71' Jakub Jędrasik)



Jagiellonia II: 1. Sławomir Abramowicz, 3. Bartosz Dyszy, 4. Jan Majsterek, 5. Patryk Czerech (61' 10. Michał Surzyn), 6. Oliwier Wojciechowski (61' 18. Jakub Orpik), 8. Bartosz Bida, 9. Hubert Karpiński (61' 23. Michał Samborski), 14. Kacper Tabiś, 20. Bartosz Bayer (80' 26. Michał Mościcki), 21. Mikołaj Wasilewski (75' Kacper Głowicki), 22. Szymon Pankiewicz



żółta kartka: Skibicki, Kwiatkowski, Konik, Kikolski - Majsterek, Bayer



sędzia: Adam Janka