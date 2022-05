Legia Warszawa 3-5 Red Devils Chojnice

W meczu 28. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała we własnej hali z Red Devils Chojnice 3-5. Po tym spotkaniu Wojskowi zapewnili sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon. Do zakończenia rozgrywek pozostały tylko dwie kolejki, Legia zajmuje 10. miejsce z bezpieczną przewagą nad strefą spadkową. Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00, a przeciwnikiem Legii będzie AZS UW Wilanów. Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-5 (1-1) Red Devils Chojnice 1-0 02:35 Allanzin 1-1 09:33 Kristian Medon 1-2 27:39 Andre Filipe 1-3 30:00 Patryk Laskowski 2-3 33:07 Krzysztof Jarosz 2-4 34:06 Patryk Laskowski 3-4 36:19 Grzegorz Och 3-5 36:51 Robert Switon Legia: 16. Tomasz Warszawski, 2. Allanzin, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 9. Paweł Tarnowski rezerwa: 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 77. Filip Turkowyd, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Łukasz Krupnik, 81. Mariusz Milewski, 10. Mateusz Gliński, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak Red Devils Chojnice: 83, Sebastian Kartuszyński, 27. Andre Filipe, 2. Janis Pastars, 20. Karol Szopiński, 13. Kevin Kollar, 12. Kristian Medon, 14. Patryk Laskowski, 6. Przemysław Laskowski, 17. Robert Świtoń, 19. Patryk Kubiszewski Fotoreportaż z meczu - 36 zdjęć Woytka

