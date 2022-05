Felieton

Słowo po niedzieli: Swojak

Wtorek, 10 maja 2022 r. 09:49 Qbas, źródło: Legionisci.com

„Uważam, może to nieskromne, ale subiektywne zdanie, że w Legii przeżywam syndrom wychowanka - zawsze jest to na poziomie niedoceniania” - powiedział trener Aleksandar Vuković w programie „Pogadajmy o piłce” na Meczyki.pl. No, i tak to właśnie u nas wygląda. A nawet jeszcze gorzej.



W sobotę Betis Sewilla uhonorował Wojciecha Kowalczyka. Przed meczem z Barceloną „Kowal”, 672. zawodnik klubu w historii, otrzymał pamiątkową koszulkę, były wspominki i brawa. No i było bardzo miło, mimo że Wojtek opuścił Estadio Benito Villamarín 23 lata temu bez specjalnych fajerwerków i osiągnięć. W stolicy Andaluzji „Kowalcik” jest jednak nieustannie miło wspominany, zwłaszcza dzięki derbowym trafieniom. I dobrze, bo o swoich trzeba dbać.



Kolega powiedział mi niedawno, że za to co Vuković zrobił dla Legii w ostatnich miesiącach powinien mieć piękne pożegnanie i dożywotni karnet na lożę honorową. Tymczasem serbski trener nie został nawet poinformowany przez władze klubu, że nie wiążą już z nim przyszłości. Musiał się domyślać na podstawie prasowych przekazów i własnego wyczucia. Władze Legii potraktowały Vukovicia jak byle kmiotka, bo o ile ktoś miał prawo podjąć taką decyzję (Mioduski, Zieliński?), to normalnym odruchem, ludzkim odruchem tego kogoś było przekazanie tej informacji zainteresowanemu.



Słabo? No bardzo słabo. Czy to zaskoczenie? Żadne. Przyzwyczailiśmy się nawet, że po Mioduskim i jego towarzystwie można spodziewać się wszystkiego najgorszego, a niezliczone zmiany personalne wśród dyrektorów i innych megasupergigawajzorów, to zwykłe odwracanie uwagi. Nie wiem, czy ludziom zarządzającym klubem brakuje klasy, odwagi, czy wyobraźni, a może wszystkiego. Wiem natomiast, że Legia to potężna wspólnota. I jako taka powinna wzmacniać więzi między swoimi. Dbać o szacunek dla ludzi stąd. Dla takich, o których można powiedzieć, że dla klubu dają z siebie wszystko co mogą. Tego brakuje. Są wojenki, szczucie, akcje promocyjne i niekończąca się ucieczka do przodu.



Vuković może jest dobrym trenerem, może złym. To w tym tekście trzeciorzędne. Wiem natomiast, że to pracujący na maksimum swoich możliwości swojak. Nie jest to zresztą żadna tajemna wiedza, bo wszyscy w drużynie też to widzą (może poza tym jednym najmniej mądrym). Jeśli jednak ktoś uważa, że to za mało na Legię, to być może ma rację. Jednak projektowanie na Vukovicia gniewu za fatalny sezon ligowy, to fatalne nieporozumienie, a tak się przecież często dzieje, zwłaszcza w Internecie. Sam się przecież tu nie zatrudnił. Ktoś go wybrał, uznał, że to najlepsze rozwiązanie, tak jak teraz uznał, że słusznym będzie nieprzedłużenie z nim kontraktu.



Trenera więc możemy krytykować, wytykać mu błędy, ale to wciąż nasz człowiek i atakowanie, wyszydzanie jego umiejętności przez ludzi mieniących się kibicami „Wojskowych” uważam za objaw mentalnego skarlenia. To zresztą kolejny taki przypadek i nie dotyczy tylko szkoleniowców. Rozchwiani emocjonalnie internauci mieszali z błotem wielu piłkarzy, w tym przecież wielu multimedalistów z występami w Lidze Mistrzów na koncie.



Po zwolnieniu Magiery, też naszego trenerskiego wychowanka, napisałem: „Tylko chodzi mi po głowie myśl, że może futbol jest znacznie prostszy niż nam się wydaje. Zastanawiam się, czy nie jest po prostu tak, że jak masz dobrych piłkarzy, to wygrywasz, a jak ich nie masz, zwycięstwa przychodzą z dużym trudem i od święta?”. Pięć lat później te słowa nie straciły na aktualności. Zrobiło się nawet jeszcze gorzej. Przy czym jeśli ktoś wierzy, że nowy trener odleci z tą drużyną na drzwiach od stodoły, zwłaszcza jak się wymieni parę desek, zawiasy i skobel, to może nawet ma rację. Kwestia tylko, czy zdoła wylądować.



Jakub Majewski









