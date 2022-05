Sylwetka trenera

Sylwetka Kosty Runjaicia

Poniedziałek, 23 maja 2022 r. 14:08 Mishka, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek Kosta Runiaić został potwierdzony jako nowy trener pierwszej drużyny Legii Warszawa. Kim jest? Co osiagnął? Zapraszamy do zapoznania sie z sylwetką niemieckiego szkoleniowca.



Kosta Runjaić urodził się 4 czerwca 1971 w Wiedniu. Jego ojciec był Chorwatem z serbskimi korzeniami, a matka Bośniaczką, której rodzina pochodziła z Serbii. Nowy szkoleniowiec Legii urodził się w Austrii, gdzie poznali się jego rodzice. Niedługo po jego narodzinach jego rodzina przeprowadziła się do Niemiec.







Runjaić próbował swoich sił jako piłkarz, ale występował jedynie w klubach amatorskich, a ostatecznie jego krótką karierę przerwała poważna kontuzja. Przygodę z pracą trenerską rozpoczął w 2002 roku, w wieku 31 lat. Prowadził kolejno: DFB-Stützpunkt (2002-04), rezerwy klubu 1. FC Kaiserslautern (2006), drużynę U-19 zespołu SV Wehen Wiesbaden (2006-07), a później także rezerwy seniorów tego klubu (2007-08). W 2008 roku został asystentem trenera klubu VfR Aalen, a po jego zwolnieniu poprowadził Aalen w jednym spotkaniu.



W 2009 roku zdecydował się pracować samodzielnie, ale przez jakiś czas nie mógł znaleźć pracodawcy. W 2010 roku został zatrudniony przez SV Darmstadt 98, z którym awansował do 3. Ligi. Po kilku kolejkach sezonu 12/13 został wykupiony przez MSV Duisburg z 2. Bundesligi, a we wrześniu 2013 zastąpił Franco Fodę na stanowisku pierwszego szkoleniowca 1. FC Kaiserslautern. Jego kariera zaczynała nabierać tempa. W sezonie 16/17 trafił do TSV Monachium, ale już w listopadzie 2016 roku podał się do dymisji. Główną przyczyną jego decyzji miały być trudne stosunki z właścicielem klubu i niemożność podejmowania autonomicznych decyzji. Ponadto były klub pozwał trenera do sądu. Powodem było, zdaniem klubu zbyt szybkie wystawienie Sebastiana Boenischa do gry, co pogłębiło kontuzję i wydłużyło przerwę zawodnika.



6 listopada 2017 roku Runjaić został trenerem Pogoni Szczecin. Objął klub po 15 kolejkach, w czasie, gdy Pogoń zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Doprowadził do utrzymania zespołu, a w kolejnych sezonach notował lepsze wyniki - 2018/19 – 7. miejsce, 2019/20 – 6. miejsce, 2020/21 – 3. miejsce. W sezonie 2021/22 walczył z Pogonią o mistrzostwo Polski. Ostatecznie jednak po nieudanej końcówce sztuka ta się nie udała. Runjaić nie ma na swoim koncie większych sukcesów - z żadnym klubem nie wywalczył jeszcze trofeum.



Kosta Runjaić

ur. 4 czerwca 1971 Wiedeń (Austria)

obywatelstwo: jugosłowiańskie, niemieckie, austriackie



Kariera trenerska:

2002–2004 DFB-Stützpunkt (młodzież)

2004–2006 1. FC Kaiserslautern (asystent trenera rezerw)

2006 1. FC Kaiserslautern (tymczasowy trener rezerw)

2006–2007 SV Wehen Wiesbaden U-19

2007–2008 SV Wehen Wiesbaden (rezerwy)

2008–2009 VfR Aalen (asystent trenera)

2008 VfR Aalen (tymczasowy trener)

2010–2012 SV Darmstadt 98

2012–2013 MSV Duisburg

2013–2015 1. FC Kaiserslautern

2016 TSV Monachium

2017–2022 Pogoń Szczecin