Marciniak sędzią meczu z Jagiellonią

Szymon Marciniak sędzią meczu Jagiellonia - Legia. #JAGLEG został wyznaczony do sędziowania meczu 33. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Paulina Baranowska, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Daniel Stefański i Dawid Golis. Obsada sędziowska 33. kolejki: Cracovia - Wisła Płock, sędzia: Tomasz Wajda (Żywiec) Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Warta Poznań - Lech Poznań, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Stal Mielec - Śląsk Wrocław, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Górnik Zabrze - Górnik Łęczna, sędzia: Sebastian Krasny (Kraków) Radomiak Radom - Wisła Kraków, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Jano - 51 minut temu, *.orange.pl no to jaga się utrzyma! Nie ma bata! odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl A Siejewicz gdzie? odpowiedz

kierowniku - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Felek: obstawia xd odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najlepszy polski sedzia, sedziuje zebysmy czasem nie spuscili Jagi do strefy spadokowej jestem spokojny o wynik ;) panowie u buk jutro "jedyneczka" odpowiedz

marecki - 1 godzinę temu, *.home-net.pl @Januszek: Nie było jeszcze meczu Jagielloni "sędziowanego" przez Marciniaka, w którym nie wykręcił by on jakiegoś BABOLA!! odpowiedz

T75 - 2 godziny temu, *.171.7 Temu "panu" pomoc w wozie VAR nie jest potrzebna. On przecież najlepiej się na wszystkim zna i nikt mu nie będzie mówił czy był faul czy nie. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sędzia mający swoje 5 minut szczególnie w Europie bo wiadomo jaki poziom prezentuje nasza eklapa.... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Alan: Nie ma nawet swoich 5 minut, gdyby tak było to dostałby chociaż do sędziowania finał tego śmiesznego pucharu Konferencji... odpowiedz

