33. kolejka Ekstraklasy. Lech mistrzem Polski

Piotr Niedek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najszczersze gratulacje dla Lecha od wszystkich kibiców Legii. Trzeba uczciwie i obiektywnie przyznać, że piłkarsko byli w tym sezonie najlepsi. Wbrew pozorom mimo animozji, wręcz nienawiści między nami kibice Legii w przeciwieństwie do kibiców Lecha potrafią zachować się z fasonem i klasą. Pomijając oczywiście paru świrów, gówniarstwo i ludzi niestabilnie emocjonalnych ale tacy trafią się wszędzie. Przez większość sezonu grali jednak najrówniej, Raków zaczął wymiękać, a Pogoń pękła już wcześniej. Te drużyny nie są jeszcze gotowe na mistrzostwo. Życzymy Lechowi sukcesów w europejskich pucharach dla ogólnego dobra polskiej piłki (Pogoni i Rakowowi również). Ale na przyszły sezon życzę kryzysu w lidze, bo to Legia wróci na tron, choć fajnie dla emocji i dramaturgii gdyby walka o mistrzostwo toczyła się do ostatniej kolejki. Jedna tylko uwaga, to nie ósmy tytuł tylko siódmy dla Pyr. Kłania się 1993 rok, historii i prawdy nie da się wymazać z pamięci. odpowiedz

forever young - 2 godziny temu, *.com.pl @Piotr Niedek: Nie obrażaj mnie, możesz im gratulować we własnym imieniu, mnie proszę w to nie mieszać, a jestem kibicem Legii, inne klubiki mnie nie interesują. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Piotr Niedek: Nie gratuluj w czyimś imieniu tym samym w moim. Mów za siebie mordo ja żadnych gratulacji składać nie mam zamiaru!! Tylko Legia!!!! odpowiedz

znawca - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Piotr Niedek: Raków oddał Lechowi mistrzostwo za puchar. Zobaczymy, czy pzpn zajmie się tą sprawa, czy zrobią Lechowi prezent na 16 lecie klubu... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Cóż, nalezy pogratulować Lechowi zdobycia MP2022. Nie byli moim faworytem, ba byłem przekonany że MP trafi w tym roku pod Jasną Górę (zapewne wiekszośc Kolegów pamięta moje wspisy w tej kwestii). Była ku temu naprawdę dobra okazja, ale po zdobyciu PP z druzyny Papszuna "uszło powietrze". I po golu Isaka w Gliwicach chyba przestali wierzyć, że mozna jeszcze Lecha wyprzedzić. odpowiedz

Jerz z Potoku - 51 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: Kolego, napiszę to po raz drugi pod Twoim wpisem. Otóż, Lech zdobył tytuł MP dzięki szerokiej i wyrównanej ławce rezerwowych. Wielokrotnie, to zmiennicy rozstrzygali losy meczów w ostatnich kwadransach . Taka jest aktualna lechicka prawda sportowa i logistyczna. Mądrością włodarzy Klubu i kierownictwa pionu sportowego oraz postawą samych piłkarzy zasłużenie zdobyli ten tytuł.

Natomiast, Raków i Pogoń przegrały mistrzowski wyścig właśnie tym, że ww. aktywów miały o co najmniej 30 % mniej. Jeżeli nie poszerzą swoich kadr, to w euro pucharach nie zaszaleją. Podobnie w ESA... odpowiedz

mexx - 3 godziny temu, *.chello.pl Co tam u fanów Papszuna?

:D odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl @mexx: zapytaj na stronie Rakowa:) odpowiedz

mexx - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kolega po szalu:

Nie wchodzę :)

Ale pozdrawiam chłopaków z odległych powiatów :)))

;) odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje dla Lecha ! mają swoje 5 minut szczęścia... A potem MY ! Legia to Potęga ! Dzisiaj gratulacje . Myślałem , że Raków, ale wymiękł w końcówce. odpowiedz

qq - 3 godziny temu, *.media.pl No i Lech na jubileusz 30-lecia zdobył upragnione mistrzostwo. 30-lecia a nie 16 czy 100-lecia. Nie zapominajmy, że obecny klub gra na licencji Amiki Wronki założonej w 1992 roku. W wyniku umowy z Lechem siedziba klubu została przeniesiona do Poznania przy jednoczesnej zmianie nazwy ale to wciąż kontynuacja Amiki. odpowiedz

Ewelina - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Śmieszne zwyczaje mają w tej Wielkopolsce. Drużyny z Poznania i z Wronek aby zagrać mecz derbowy muszą jechać do Grodziska. odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl @Ewelina: dokładnie a zamiast świętować to wola się udzielać na stronie Legii. Nie wiem czy ich boli że się utrzymaliśmy?czy co? odpowiedz

Typer - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy Lech czy Raków, Pogoń albo Lechia, albo nawet Miliarder Pniewy . Martwić się raczej należy czemu nie Legia i czy przy obecnej sytuacji jest szansa na Mistrzostwo w przyszłym sezonie i niestety obawiam się, że nie jest wielka. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie da się zdobyć MP, grając bez napastnika. Z całym szacunkiem, ale Gutkovskis, Arak albo Musiolik, to o wiele za mało. Ivica Lopez, to tylko ofensywny pomocnik. Teraz Raków nie da sobie wyrwać Makucha. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Nie zgodzę się z Tobą. Przypomnij sobie proszę nasze mistrzostwo sprzed kilku lat :)

Raków ewidentnie "odpadł" mentalnie po zdobyciu PP. Nie wiem dlaczego, bo sytuację do ataku na MP mieli w tym sezonie wyborną. Taki sezon może im sie juz nie powtórzyć. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czytam sobie wpisy naszych kolegów na Legia.net odnośnie mistrzostwa dla Amiki, i jest tam wiele pełnych bólu komentarzy, że ukartowane, że to tylko dlatego, że słabość Legii, i że za rok Legia wszystkim pokaże i wróci na tron.

Panowie i Panie, trochę pokory. Jakie Mistrzostwo? Jaki tron? Ja wątpię nawet w puchary. Legia to bankrut. Mioduski nie ma kasy. Uratujmy ligę za rok, lepiej niż w tym roku to będzie sukces. odpowiedz

Sutener Putina - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Niektórzy są jeszcze "przeterminowani" albo za dużo piją lub nie wybudzili się do końca z trzyletniej hibernacji i nadal myślą, że Legia na szczęśliwym ślizgu zdobędzie mistrzostwo w ostatniej kolejce jak w ostatnich latach. Nie widzą lub nie chcą widzieć, że Legia to teraz przeciętniak w tej słabej lidze. Już teraz wiadomo kto odejdzie i będzie to spora ilość szmac... , o przepraszam, piłkarzy których zastąpić nie ma kim, bo nie ma za co sprowadzić nowego szrotu. Jak się przedstawiają finanse Legii to wszyscy wiedzą. Kim będziemy grali w przyszłym sezonie, tego nie wie nikt. Istnieje opcja, że ściągniemy kilku młodych z rezerw ale ich wartość piłkarska jest mocno wątpliwa. Jak ktoś ma czas i chęci niech prześledzi sobie wynik Legi II. Jeśli te ponoć młode talenty nie radzą sobie z Pelikanem czy Błonianką w amatorsko-rekreacyjnej lidze to co zrobi z nimi ekstraklasa? Naprawdę nie rozumiem tego chorego fenomenu, czyli wesołego optymizmu kolegów po szalu. Z czego to się bierze, czy oni jarają jakieś zielska? Jaka walka o mistrzostwo? Przecież ta drużyna jest słaba, a po sezonie i tak będzie rozgoniona. Grozi nam bankructwo, a niektórzy w swoim świecie fantazji. W tym przypadku przysłowie "matka nadzieją gł.... " bardzo się potwierdza. odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.plus.pl Gratulacje odpowiedz

Jap - 43 minuty temu, *.chello.pl @Bie(L)any: a co będziesz rodził dziecko ? odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl A tak większość chciała Papszuna na trenera Legii. odpowiedz

(L)eon - 3 godziny temu, *.wawtel.pl W zeszłym roku w sierpniu ( mam na to świadków) powiedziałem że łach będzie mistrzem Polski i niestety to się sprawdziło co dowodzi że handel i żenujący poziom naszej eklapy kwitnie i ma się dobrze odpowiedz

Mistrz - 3 godziny temu, *.Gawex.PL @(L)eon: boli tyłek i ma boleć :) odpowiedz

(L)eon - 3 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: 1 runda pucharów i żegnaj europo

Mistrza przy stole ja łacha w d.. e pier...le odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: jaki klub tacy kibice Amica Wronki zdobyła MP a oni zamiast się cieszyć to wola pisać komentarze na stronie Legii chyba bardziej by was cieszył nasz spadek niż Mistrzostwo co? Hehe żałośni mali ludzie odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mistrz: czy naprawdę pierwszą rzeczą, jaką robicie po wygraniu Polskiej ligi jest napinanie się na stronie Legii Warszawa? XD ciesz się kartoflu póki czas, w pucharach znowu przywalicie wstydem jak w ryj, razem z całą resztą tych śmiesznych drużyn z eklapy. odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Mistrz: to nie wypinaj odpowiedz

forever young - 3 godziny temu, *.com.pl Gratulacje dla wsi Wronki niedaleko Berlina. odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.chello.pl Mam w dup...Lecha Skorze i jego obsrane Mistrzostwo na 100lecie musieli wygrać bo to kur....100lecie obsranego.Lecha to

podsumowanie Ekstraklapy. 2022 odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Urs72: jakie 100 lecie jak fuzja była w 2006 roku? I wtedy Powstała Amica Poznań, zmieniając tylko nazwę na Lech. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Rytm: Media Sportowe , znawcy futbolu Ekstraklapy kreują 100lecie więc tego się trzymamy Mistrz dla obsranego 100lecia ,pozdro odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Urs72: a co mnie obchodzi co kto kreuje? Putin w Rosji kreuje, że to Ukraina i NATO są winne wojnie.

Liczą się fakty, a nie kreacja. odpowiedz

tom - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rytm: jestes debilem odpowiedz

Kibic z what's up'a - 4 godziny temu, *.plus.pl Nutra Lubin się utrzymala. odpowiedz

BKS B. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zagłębie wygrało jeszcze Śląsk i Wisła leci odpowiedz

Aubynn - 4 godziny temu, *.chello.pl @BKS B.:

jeszcze Mielec może się zaplątać odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Amica, a nie Lech. odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.111.202 Lech mistrzem. W najgorszej sytuacji bylo Zaglebie mecze z Lechem i Rakowem ale spoldzielnia zaczela dzialac. Wisla spada odpowiedz

Velvr - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @Filip: hehehe aleś wymyślił odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Zgodnie z przewidywaniami Warta pięknie rozłozyła sie przed lokalnym rywalem. Teoretycznie wszystko jasne w kwestii mistrzostwa Lecha. By emocje były do końca potrzeba wygranej Rakowa i ....Wisły. odpowiedz

Mistrz - 5 godzin temu, *.Gawex.PL @Wolfik: a teraz idź do apteki po maść na ból d...

odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Mistrz: a ty do Wronek wypad. odpowiedz

Teorie spiskowe - 4 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: ale wielki mistrz Amica Wronki he udało wam się bo wchloneliscie Lecha a Legia była słaba w tym sezonie i nie mieliście klonkirencjitylko dlatego macie pierwsze MP w historii waszego małego klubiku. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Mistrz: "Mistrzu" nie ten adres. Mnie mistrzostwo Lecha zupełnie nie przeszkadza. Zwyczajnie, miałem inny typ, ale nie wypalił. Zdarza się. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Mistrz: @Mistrz: "Mistrzu" nie ten adres. Mnie mistrzostwo Lecha zupełnie nie przeszkadza. Zwyczajnie, miałem inny typ, ale nie wypalił. Zdarza się. odpowiedz

Kacperek - 13.05.2022 / 20:55, *.chello.pl warta-lech jutro jako pierwsza gola strzeli warta a później lech dwa dołoży, - na 1000% jutro lech wygra, dziwią mnie tylko tak duzy kurs na lecha ... Oby wisla Spadla !! Wtedy sezon choc troche bedzie udany (L) odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl @Kacperek: Brawo! Trafiłeś idealnie. Mam nadzieję, że postawiłeś cokolwiek na takie rozwiązanie :) odpowiedz

Krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl @Kacperek : graty !!!!

Podaj mi 6 w totka na srode:))) odpowiedz

SF - 13.05.2022 / 20:19, *.tpnet.pl Derby Poznania dla Warty ! Warta 2-1 Lech !!! odpowiedz

Antyczesio - 4 godziny temu, *.plus.pl @SF: jakie derby poznania? toż przeciez Warta Poznań - Amica Wronki mecz rozgrywany w Grodzisku :) odpowiedz

DO BOJU!WARTO!MAARSZ!ZAAATOOPIĆ!AAAAMIIIKEEE!CZAAAS! - 13.05.2022 / 14:14, *.20.40 WARTA JAK ZATOPI AMIKE TO BĘDZIE DUMNA JAK ZE ZDOBYCIA MISTRZA POLSKI! odpowiedz

Ja - 13.05.2022 / 19:54, *.icpnet.pl @DO BOJU!WARTO!MAARSZ!ZAAATOOPIĆ!AAAAMIIIKEEE!CZAAAS!:

Jak Ty mało wiesz o życiu???????????? odpowiedz

Boli?musi boleć - 13.05.2022 / 23:06, *.02.net @Ja: hehehej odpowiedz

Ja od ja - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Boli?musi boleć: Poznania nie przyrównuj do Warszawy. Ani Lech nie chce zniszczyć Warty ani Warta Lecha... odpowiedz

oLaf - 13.05.2022 / 14:04, *.vectranet.pl jeden ciekawy mecz: czy Radomiak zatopi Wisełkę?? ; P odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl @oLaf: Zgadzam się. To zdecydowanie najciekawsze wydarzenie w tej kolejce. Kiedyś ten Radamiak musi w końcu zagrać dobry mecz wiosną. Ale Wisły nie skreślam, zwłaszcza w przypadku porazki Lubina. Albo Śląska. odpowiedz

