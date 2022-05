33. kolejka Ekstraklasy. Lech mistrzem Polski. Spadek Górnika, Termaliki i Wisły

Komentarze (107)

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkoda Wisły. To zawsze była jakaś firma. Przechodzi degrengoladę teraz. Liga bez Wisły jest po prostu słabsza. Dobrze, że ta wiejska drużyna spadła, to było niesmaczne zjawisko... odpowiedz

Gargamel - 1 godzinę temu, *.orange.pl Patrząc obiektywnie, Lech w tym sezonie grał ,,równo” a na koniec wytrzymali ciśnienie którego najwyraźniej nie wytrzymały Raków i Pogoń.

Szokiem jest dla mnie spadek Wisły Kraków , pamietam mecze z Wisła z końca lat 90 i początek XXI wieku, było dużo emocji i niestety wtedy to Wiślacy przeważnie zgarniali trofea.

Nie sądziłem ze kiedykolwiek to powiem, współczuje kibicom Wisły i życzę szybkiej odbudowy i powrotu do Ekstraklasy. odpowiedz

tomi - 45 minut temu, *.48.126 @Gargamel: Przecież Wisła w latach 1994-96 grała na zapleczu ekstraklasy,później awansowali,przejął ich Cupiał i zaczeli zdobywać mistrzostwa.Dzieki Cupiałowi zdobyli 8 mistrzostw Polski.Bez Cupiała mieliby 5 Mistrzostw Polski i ani jednego więcej. odpowiedz

1234 - 21 minut temu, *.t-mobile.pl @Gargamel: Nie uważam, żeby Lech w tym sezonie grał równo. Był taki moment, że po pierwszych pięciu meczach w tym roku kalendarzowym zdobyli 4 punkty na 15. Tak nie grają zespoły grające równo. Moim zdaniem za tydzień zakończy się najsłabszy sezon ekstraklasy od lat, w którym najmniej słaby był po po prostu Lech. Nie oznacza to, że są silnym zespołem. Niestety weryfikacja w pucharach europejskich będzie dla wszystkich Polskich klubów, które tam zagrają bolesna. odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Lech mistrzem - trochę wstyd ale trudno...

Zawiodł Raków - Papszun jako trener się ośmieszył.

Jedyne co zdobył to puchar. odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @gazza: jeżeli Papszun się ośmieszył, to co zrobiła Legia? Tak obiektywnie? Bo to trochę słabe gdzie nasza drużyna zrobiła z siebie i z nas kibiców pośmiewisko na całą Polskę, a my podważamy mistrzostwo Lecha, czy miejsce na pudle Rakowa. Może lepiej się skupić na własnej drużynie i nie robić tego co inni kibice w poprzednich sezonach gdy Legia zdobywała tytuły, idąc tym tokiem co Ty wychodzi że maść na ból d....w tym sezonie potrzebna jest nam. Pozdrawiam odpowiedz

info - 50 minut temu, *.48.126 @gazza: A my co zdobyliśmy? Raków 2 razy pod rząd Puchar Polski i walka o Mistrzostwo do 32 kolejki,a budżet Rakowa o wiele mniejszy niż ma Legia,czy Lech,więc kto się ośmieszył? Prawda jest taka,że z takimi budżetami jak ma Legia i Lech powinni od lat całkowicie dominować w ekstraklasie,powinni mieć przewage 20 pkt nad trzecim zespołem,tak jak Glasgow Rangers i Celtic w Szkocji,a nic takiego nie ma miejsca. odpowiedz

Filipek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Całe życie z Legią od 92 roku i szczerze nawet teraz w rozmowach telefonicznych z kolegami po prostu szkoda wisly życzymy szybkiego powrotu Panowie odpowiedz

koras - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Filipek: Chyba słoneczko za mocno przygrzało odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 @Filipek: szkoda Wisly. Kolejny zasluzony klub spada. Jak awansuje Widzew i Arka to zapowiada sie fajny sezon. Zobaczcie na druzyny. Nie ma Termalik Radzionkowow itp. odpowiedz

1234 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl @koras: Ciebie za mocno przygrzało jeśli nie rozumiesz dlaczego szkoda dużych utytułowanych klubów spadających do niższych lig. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com GTS zwisla spadla do 1 ligi !!!!!!! Tragedia....ha, ha,ha, ha !!!!!! odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 6 godzin temu, *.orange.pl Nas nie było w czołówce a obiektywnie poznaniacy mieli chyba najrówniejszy sezon. Rozczarował Raków, który po PP miał wszystko w swoich rękach i obiektywnie przeciwników do ogrania ( Cracovia dom i słabe Zagłębie ). Wkrótce nowy sezon, miejmy nadzieję że z nami w czołówce... odpowiedz

kosachicago - 7 godzin temu, *.comcast.net wielka amica osiagnela swoj cel odpowiedz

Wielki Stach - 7 godzin temu, *.play-internet.pl A ja tam gratuluję mistrza. W tym sezonie grali najrówniej i zdobyli tytuł zasłużenie. Niechęć niechęcią, ale mistrza zrobili i grali najrówniej. Teraz życzę wszystkim pucharowiczom jak najlepiej, żeby zaszli jak najdalej. Ważne są punkty do rankingu, bo tu u nas z tym straszna bieda. Zobaczymy jak dadzą sobie radę z grą na dwa fronty. Trzymam kciuki za grę w Europie, ale na podwórku tylko LEGIA. odpowiedz

Jurek - 7 godzin temu, *.net.pl C...j nie mistrz . Warta się podłożyła . Teraz pyry pokażą prawdziwą jakość. Nie wejdą do żadnych pucharów . odpowiedz

Velvr - 7 godzin temu, *.icpnet.pl @Jurek: i co w tym dziwnego? Żaden polski klub nie ma szans w pucharach. Co nie zmienia faktu ze są najlepsi w naszym grajdole odpowiedz

Zibi - 9 godzin temu, *.icpnet.pl Gratulacje z Wielkopolski za utrzymanie się w lidze odpowiedz

MarioL - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr @Zibi: które to wasze mistrzostwo? Pierwsze na 16:lecie klubu Amica Poznań. odpowiedz

Bandi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Zibi: Polska się śmieje prawdę zna cały świat amica wronki jesteście od lat odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zibi: ślemy podziękowania do Wronek. Już się zapomniało co było rok temu Amiko? Które miejsce zajęliście?

Obchodzicie niby 100-lecie, chociaż powstaliscie w 2006 roku, ale i tak wasze 16-lecie nie umywa się di 100-lecia Legii, gdzie zdobylismy mistrzostwo, PP i awansowaliśmy do LM. Juz wiadomo, że tego nie powtórzycie Amiko, a pewnie skończy się tylko na mistrzostwie, bo na LM jesteście za ciency hehehe

Zawsze za Legią Amiko, taka dola. Z kim następna fuzja? odpowiedz

1234 - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @Rytm: Następna fuzja z Wartą! odpowiedz

Zibi - 9 godzin temu, *.icpnet.pl Będzie przynajmiej o czym pisać, kompleks Poznania ciągle żywy odpowiedz

1965 - 41 minut temu, *.chello.pl @Zibi: Jaki kompleks? Poczytaj gorum Zresztà policz pychary w szafie !!!! Mozesz nawet dodać Amiki i Lecha przed fuzjà Obojętne czy jesteście Lechem czy Amicą, liczyć chyba Zibi potrafisz ,przecież to nie takie trudne .wež prysznic ,strzel lufę i pociesz się ,bo w końcu słońce do Was zawitało ,a kompleksy ? Nie chcè pisać dłuźej bo szkoda energii . odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 10 godzin temu, *.plus.pl Amica zawsze była w czołówce jednak czegoś brakowało przeważnie 3-4 miejsca nawet ich sąsiad Groclin coś tam pograł w Europie zdobył wicemistrza.W tym roku im się pofarciło bo Legia była słaba a Raków i Pogoń się pogubiły w końcówce więc nie było z kim walczyć o tytuł. Oby tylko nie przypłacili tego sukcesu spadkiem za rok bo już za Żurawia niewiele zabrakło. odpowiedz

Paweł - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był: No przecież byli mistrzem w 2010 i 2015. W Pucharze UEFA tez co nieco pograli więc bez przesady z tym, że Groclin miał większe sukcesy odpowiedz

Yeti - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Łach powinien na kolanach przynieść to mistrzostwo i oddać Legii za 93 rok. Lech-złodziej! Dzisiaj to nie jest lech, to jest amica. odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.icpnet.pl @Yeti:

Naprawdę Wam się tak chce ?:)



Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Yeti: Dajmy sobie spokój. Mamy dwa razy więcej tytułów MP i 5 razy więcej Pucharów. O sukcesach międzynarodowych nawet nie wspomnę. Niech się kartofle cieszą, że raz na "ruski rok" udaje im się coś zdobyć. odpowiedz

Po(L)ubiony - 12 godzin temu, *.aster.pl Nie mam zamiaru gratulować pyrom Mistrzostwa Polski. Gratulacje miałyby sens, gdybyśmy walczyli z nimi, jak równy z równym, a na koniec, wygrałby lepszy. Dziś, gdy między pyrami, a Legią jest 30 (tak, trzydzieści!) punktów różnicy, gratulacje z naszej strony, byłyby hołdem. Zdobyli MP, odnotujmy ten fakt i tyle. Tylko Legia! Bez Mioduskiego! odpowiedz

A LECH ZA WAŁEK Z AMIKA NIE POWINIEN GRAĆ W EKTRAKLASIE... - 19 godzin temu, *.120.118 NO WŁAŚNIE CZY PAMIĘTACIE MILIARDERA PNIEWY!? odpowiedz

Kolega po szalu - 10 godzin temu, *.plus.pl @A LECH ZA WAŁEK Z AMIKA NIE POWINIEN GRAĆ W EKTRAKLASIE...: Lechia Polonia Gdańsk i Dyskopolo Warszawa odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Łach to ma, ale stulejkę, a nie stulecie. A raz do roku to i kura piardnie. Legia była beznadziejna, a Raków obsrał się w końcówce. Pogoń, tytuł straciła w obu meczach u siebie z łachem i Rakowem. a co do maści na ból dupy to przodujecie łachy w jej zużyciu i to nawet pomimo tego mistrzostwa. Swoją drogą, trzeba mieć kartofla zamiast mózgu, żeby nawet po zdobyciu mistrzostwa na stulejkę, pruć się na stronach Legii.



A my cóż, trzeba mieć nadzieję, że powoli się odbudujemy. odpowiedz

Stilic - 20 godzin temu, *.inetia.pl Tiba już śpiewa o Legii także możecie go sobie odhaczyć z ulubionych odpowiedz

Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Stilic: Mnie osobiście nie interesują jakieś zakompleksione kartofle (albo raczej "buraki"). Zdobyć MP i śpiewać wulgarne piosenki o klubie, który zajął 9-10 miejsce w ekstraklasie? To potrafią chyba tylko w zaściankowej Wielkopolsce. odpowiedz

Figo i ADO - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Lech -71 punktów

Legia -40 punktów

Czy to wymaga komentarza ? odpowiedz

Kozioł - 11 godzin temu, *.plus.pl @Figo i ADO : w poprzednim sezonie mieliśmy nad Amicą 27 pkt przewagi. Przy 30 kolejkach odpowiedz

rkt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kozioł: To jest tylko dowód na to jak nisko Legia upadła przez jeden sezon. odpowiedz

CAŁA POLSKA TO WIDZIAŁA - 20 godzin temu, *.inetia.pl Medaliki za PP podłożyły się z MP łachowi. Dodatkowo Warta była wmieszana w układ i będąc pewną utrzymania się , podłożyła się swoim kolesiom z pyrlandii. CAŁA POLSKA TO WIDZIAŁA. Jeżeli PZPN nie zajmie się całą sprawą , to będzie znaczyło że nie różni się od tego z 1993 roku. Wydaję się że jedynie słuszną decyzją byłoby przesunięcie dwóch pierwszych drużyn poza strefę pucharów europejskich za zmowę , degradacja karna Warty i wychodzi MP dla trzeciego zespołu. Śmieszne ? A pamiętamy 1993 rok? Przecież wtedy ten niby pzpn "czarował" wokół tabeli kilka dobrych dni po zakończeniu rozgrywek, wiec może by tak wrócić do tej tradycji. Wtedy pyrusy na pewno dobrze by wryły sobie w pamięć ten niby jubileusz. odpowiedz

Urs72 - 8 godzin temu, *.chello.pl @CAŁA POLSKA TO WIDZIAŁA: nikt się tym Nie zajmuje bo nikomu Nie zależy , Kmioty mieli zdobyć Mistrza i zdobyli , Koniec Ekstraklapy 2022 odpowiedz

Piotr Niedek - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Najszczersze gratulacje dla Lecha od wszystkich kibiców Legii. Trzeba uczciwie i obiektywnie przyznać, że piłkarsko byli w tym sezonie najlepsi. Wbrew pozorom mimo animozji, wręcz nienawiści między nami kibice Legii w przeciwieństwie do kibiców Lecha potrafią zachować się z fasonem i klasą. Pomijając oczywiście paru świrów, gówniarstwo i ludzi niestabilnie emocjonalnych ale tacy trafią się wszędzie. Przez większość sezonu grali jednak najrówniej, Raków zaczął wymiękać, a Pogoń pękła już wcześniej. Te drużyny nie są jeszcze gotowe na mistrzostwo. Życzymy Lechowi sukcesów w europejskich pucharach dla ogólnego dobra polskiej piłki (Pogoni i Rakowowi również). Ale na przyszły sezon życzę kryzysu w lidze, bo to Legia wróci na tron, choć fajnie dla emocji i dramaturgii gdyby walka o mistrzostwo toczyła się do ostatniej kolejki. Jedna tylko uwaga, to nie ósmy tytuł tylko siódmy dla Pyr. Kłania się 1993 rok, historii i prawdy nie da się wymazać z pamięci. odpowiedz

forever young - 23 godziny temu, *.com.pl @Piotr Niedek: Nie obrażaj mnie, możesz im gratulować we własnym imieniu, mnie proszę w to nie mieszać, a jestem kibicem Legii, inne klubiki mnie nie interesują. odpowiedz

Legionista - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Piotr Niedek: Nie gratuluj w czyimś imieniu tym samym w moim. Mów za siebie mordo ja żadnych gratulacji składać nie mam zamiaru!! Tylko Legia!!!! odpowiedz

znawca - 21 godzin temu, *.vectranet.pl @Piotr Niedek: Raków oddał Lechowi mistrzostwo za puchar. Zobaczymy, czy pzpn zajmie się tą sprawa, czy zrobią Lechowi prezent na 16 lecie klubu... odpowiedz

olew - 20 godzin temu, *.vectranet.pl @Piotr Niedek: Oczywiście gratulujemy Wielkopolsce ! Lech jest w tym sezonie najlepszy. Bawcie się Poznanianki i Poznaniaki . A za rok znowu MY ! odpowiedz

Olomanolo - 12 godzin temu, *.207.212 @Piotr Niedek: gościu wyluzuj ja im niczego nie gratuluję - no chyba że zakupu maści na ból dopy odpowiedz

Kibic - 10 godzin temu, *.net.pl @Piotr Niedek: można się doczepić jedynie do tego że byli gorsi od Rakowa. Nie radzili sobie z nimi i nie potrafili z nimi wygrać żadnego meczu w sezonie:) odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl Cóż, nalezy pogratulować Lechowi zdobycia MP2022. Nie byli moim faworytem, ba byłem przekonany że MP trafi w tym roku pod Jasną Górę (zapewne wiekszośc Kolegów pamięta moje wspisy w tej kwestii). Była ku temu naprawdę dobra okazja, ale po zdobyciu PP z druzyny Papszuna "uszło powietrze". I po golu Isaka w Gliwicach chyba przestali wierzyć, że mozna jeszcze Lecha wyprzedzić. odpowiedz

Jerz z Potoku - 21 godzin temu, *.chello.pl @Wolfik: Kolego, napiszę to po raz drugi pod Twoim wpisem. Otóż, Lech zdobył tytuł MP dzięki szerokiej i wyrównanej ławce rezerwowych. Wielokrotnie, to zmiennicy rozstrzygali losy meczów w ostatnich kwadransach . Taka jest aktualna lechicka prawda sportowa i logistyczna. Mądrością włodarzy Klubu i kierownictwa pionu sportowego oraz postawą samych piłkarzy zasłużenie zdobyli ten tytuł.

Natomiast, Raków i Pogoń przegrały mistrzowski wyścig właśnie tym, że ww. aktywów miały o co najmniej 30 % mniej. Jeżeli nie poszerzą swoich kadr, to w euro pucharach nie zaszaleją. Podobnie w ESA... odpowiedz

mexx - 14.05.2022 / 20:47, *.chello.pl Co tam u fanów Papszuna?

Kolega po szalu - 23 godziny temu, *.plus.pl @mexx: zapytaj na stronie Rakowa:) odpowiedz

mexx - 23 godziny temu, *.chello.pl @Kolega po szalu:

Nie wchodzę :)

Ale pozdrawiam chłopaków z odległych powiatów :)))

olew - 14.05.2022 / 20:44, *.vectranet.pl Gratulacje dla Lecha ! mają swoje 5 minut szczęścia... A potem MY ! Legia to Potęga ! Dzisiaj gratulacje . Myślałem , że Raków, ale wymiękł w końcówce. odpowiedz

Kibic - 20 godzin temu, *.net.pl @olew: jakiego lecha? Co to? odpowiedz

Kibic z what's up'a - 10 godzin temu, *.plus.pl @Kibic: piwo ;) odpowiedz

Anty Kosta - 10 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z what's up'a: może z okazji tego wielkiego święta we Wronkach zrobią browar Amica? odpowiedz

qq - 14.05.2022 / 20:44, *.media.pl No i Lech na jubileusz 30-lecia zdobył upragnione mistrzostwo. 30-lecia a nie 16 czy 100-lecia. Nie zapominajmy, że obecny klub gra na licencji Amiki Wronki założonej w 1992 roku. W wyniku umowy z Lechem siedziba klubu została przeniesiona do Poznania przy jednoczesnej zmianie nazwy ale to wciąż kontynuacja Amiki. odpowiedz

Ewelina - 14.05.2022 / 20:31, *.vectranet.pl Śmieszne zwyczaje mają w tej Wielkopolsce. Drużyny z Poznania i z Wronek aby zagrać mecz derbowy muszą jechać do Grodziska. odpowiedz

Kolega po szalu - 23 godziny temu, *.plus.pl @Ewelina: dokładnie a zamiast świętować to wola się udzielać na stronie Legii. Nie wiem czy ich boli że się utrzymaliśmy?czy co? odpowiedz

:) - 10 godzin temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: boli ich że to jednorazowy sukces i że nadal będą musieli z nami grać w ekstraklasie bo jednak się udało utrzymać a już mieli nadzieję na lata trofeów :) odpowiedz

Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Kolega po szalu: Oni już tak mają :-) W Poznaniu kompleks Legii osiąga rozmiary wręcz abstrakcyjne (coś jak przy K9 albo nawet bardziej). Wielkopolska to stan umysłu ;-) odpowiedz

Typer - 14.05.2022 / 20:31, *.play-internet.pl Czy Lech czy Raków, Pogoń albo Lechia, albo nawet Miliarder Pniewy . Martwić się raczej należy czemu nie Legia i czy przy obecnej sytuacji jest szansa na Mistrzostwo w przyszłym sezonie i niestety obawiam się, że nie jest wielka. odpowiedz

Po(L)ubiony - 14.05.2022 / 20:24, *.aster.pl Nie da się zdobyć MP, grając bez napastnika. Z całym szacunkiem, ale Gutkovskis, Arak albo Musiolik, to o wiele za mało. Ivica Lopez, to tylko ofensywny pomocnik. Teraz Raków nie da sobie wyrwać Makucha. odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Nie zgodzę się z Tobą. Przypomnij sobie proszę nasze mistrzostwo sprzed kilku lat :)

Raków ewidentnie "odpadł" mentalnie po zdobyciu PP. Nie wiem dlaczego, bo sytuację do ataku na MP mieli w tym sezonie wyborną. Taki sezon może im sie juz nie powtórzyć. odpowiedz

Kibic - 19 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: Dlatego, że Raków oddał Lechowi mistrzostwo za puchar. Teraz czas dla PZPN na ukaranie winnych tego przekrętu. odpowiedz

Jerry - 14.05.2022 / 20:21, *.centertel.pl Czytam sobie wpisy naszych kolegów na Legia.net odnośnie mistrzostwa dla Amiki, i jest tam wiele pełnych bólu komentarzy, że ukartowane, że to tylko dlatego, że słabość Legii, i że za rok Legia wszystkim pokaże i wróci na tron.

Panowie i Panie, trochę pokory. Jakie Mistrzostwo? Jaki tron? Ja wątpię nawet w puchary. Legia to bankrut. Mioduski nie ma kasy. Uratujmy ligę za rok, lepiej niż w tym roku to będzie sukces. odpowiedz

Sutener Putina - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Niektórzy są jeszcze "przeterminowani" albo za dużo piją lub nie wybudzili się do końca z trzyletniej hibernacji i nadal myślą, że Legia na szczęśliwym ślizgu zdobędzie mistrzostwo w ostatniej kolejce jak w ostatnich latach. Nie widzą lub nie chcą widzieć, że Legia to teraz przeciętniak w tej słabej lidze. Już teraz wiadomo kto odejdzie i będzie to spora ilość szmac... , o przepraszam, piłkarzy których zastąpić nie ma kim, bo nie ma za co sprowadzić nowego szrotu. Jak się przedstawiają finanse Legii to wszyscy wiedzą. Kim będziemy grali w przyszłym sezonie, tego nie wie nikt. Istnieje opcja, że ściągniemy kilku młodych z rezerw ale ich wartość piłkarska jest mocno wątpliwa. Jak ktoś ma czas i chęci niech prześledzi sobie wynik Legi II. Jeśli te ponoć młode talenty nie radzą sobie z Pelikanem czy Błonianką w amatorsko-rekreacyjnej lidze to co zrobi z nimi ekstraklasa? Naprawdę nie rozumiem tego chorego fenomenu, czyli wesołego optymizmu kolegów po szalu. Z czego to się bierze, czy oni jarają jakieś zielska? Jaka walka o mistrzostwo? Przecież ta drużyna jest słaba, a po sezonie i tak będzie rozgoniona. Grozi nam bankructwo, a niektórzy w swoim świecie fantazji. W tym przypadku przysłowie "matka nadzieją gł.... " bardzo się potwierdza. odpowiedz

Kibic - 20 godzin temu, *.net.pl @Jerry: a Ty chyba strony pomyliłeś, Legia Mistrz. odpowiedz

Peter - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Sutener Putina: Masz rację, o MP to My nie powalczymy jeszcze długo. Walka o pierwszą piątkę w tabeli lub finał P.P to jest szczyt szczytów na który stać tę drużynę. odpowiedz

Bie(L)any - 14.05.2022 / 20:17, *.plus.pl Gratulacje odpowiedz

Jap - 21 godzin temu, *.chello.pl @Bie(L)any: a co będziesz rodził dziecko ? odpowiedz

Zbycho(L) - 14.05.2022 / 20:14, *.centertel.pl A tak większość chciała Papszuna na trenera Legii. odpowiedz

(L)eon - 14.05.2022 / 20:11, *.wawtel.pl W zeszłym roku w sierpniu ( mam na to świadków) powiedziałem że łach będzie mistrzem Polski i niestety to się sprawdziło co dowodzi że handel i żenujący poziom naszej eklapy kwitnie i ma się dobrze odpowiedz

Mistrz - 14.05.2022 / 20:16, *.Gawex.PL @(L)eon: boli tyłek i ma boleć :) odpowiedz

(L)eon - 14.05.2022 / 20:34, *.plus.pl @Mistrz: 1 runda pucharów i żegnaj europo

Mistrza przy stole ja łacha w d.. e pier...le odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 23 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: jaki klub tacy kibice Amica Wronki zdobyła MP a oni zamiast się cieszyć to wola pisać komentarze na stronie Legii chyba bardziej by was cieszył nasz spadek niż Mistrzostwo co? Hehe żałośni mali ludzie odpowiedz

Ja - 23 godziny temu, *.play-internet.pl @Mistrz: czy naprawdę pierwszą rzeczą, jaką robicie po wygraniu Polskiej ligi jest napinanie się na stronie Legii Warszawa? XD ciesz się kartoflu póki czas, w pucharach znowu przywalicie wstydem jak w ryj, razem z całą resztą tych śmiesznych drużyn z eklapy. odpowiedz

Eduardo - 23 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Mistrz: to nie wypinaj odpowiedz

Lech źródło lechend - 10 godzin temu, *.plus.pl @Mistrz: ty mistrzu idź tam pić swojego Lecha i pisać swoje lechendy gdzie indziej. odpowiedz

forever young - 14.05.2022 / 20:10, *.com.pl Gratulacje dla wsi Wronki niedaleko Berlina. odpowiedz

Urs72 - 14.05.2022 / 19:57, *.chello.pl Mam w dup...Lecha Skorze i jego obsrane Mistrzostwo na 100lecie musieli wygrać bo to kur....100lecie obsranego.Lecha to

podsumowanie Ekstraklapy. 2022 odpowiedz

Rytm - 14.05.2022 / 20:08, *.centertel.pl @Urs72: jakie 100 lecie jak fuzja była w 2006 roku? I wtedy Powstała Amica Poznań, zmieniając tylko nazwę na Lech. odpowiedz

Urs72 - 14.05.2022 / 20:29, *.chello.pl @Rytm: Media Sportowe , znawcy futbolu Ekstraklapy kreują 100lecie więc tego się trzymamy Mistrz dla obsranego 100lecia ,pozdro odpowiedz

Kibic z what's up'a - 14.05.2022 / 19:51, *.plus.pl Nutra Lubin się utrzymala. odpowiedz

Jadwinia - 11 godzin temu, *.play-internet.pl @Kibic z what's up'a: jeśli już, to była Mutra. odpowiedz

BKS B. - 14.05.2022 / 19:35, *.t-mobile.pl Zagłębie wygrało jeszcze Śląsk i Wisła leci odpowiedz

Aubynn - 14.05.2022 / 19:50, *.chello.pl @BKS B.:

jeszcze Mielec może się zaplątać odpowiedz

Rytm - 14.05.2022 / 19:34, *.centertel.pl Amica, a nie Lech. odpowiedz

Filip - 14.05.2022 / 19:29, *.111.202 Lech mistrzem. W najgorszej sytuacji bylo Zaglebie mecze z Lechem i Rakowem ale spoldzielnia zaczela dzialac. Wisla spada odpowiedz

Velvr - 14.05.2022 / 19:42, *.icpnet.pl @Filip: hehehe aleś wymyślił odpowiedz

Wolfik - 14.05.2022 / 17:53, *.mm.pl Zgodnie z przewidywaniami Warta pięknie rozłozyła sie przed lokalnym rywalem. Teoretycznie wszystko jasne w kwestii mistrzostwa Lecha. By emocje były do końca potrzeba wygranej Rakowa i ....Wisły. odpowiedz

Mistrz - 14.05.2022 / 18:02, *.Gawex.PL @Wolfik: a teraz idź do apteki po maść na ból d...

Rytm - 14.05.2022 / 19:50, *.centertel.pl @Mistrz: a ty do Wronek wypad. odpowiedz

Teorie spiskowe - 14.05.2022 / 19:58, *.plus.pl @Mistrz: ale wielki mistrz Amica Wronki he udało wam się bo wchloneliscie Lecha a Legia była słaba w tym sezonie i nie mieliście klonkirencjitylko dlatego macie pierwsze MP w historii waszego małego klubiku. odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl @Mistrz: "Mistrzu" nie ten adres. Mnie mistrzostwo Lecha zupełnie nie przeszkadza. Zwyczajnie, miałem inny typ, ale nie wypalił. Zdarza się. odpowiedz

Kacperek - 13.05.2022 / 20:55, *.chello.pl warta-lech jutro jako pierwsza gola strzeli warta a później lech dwa dołoży, - na 1000% jutro lech wygra, dziwią mnie tylko tak duzy kurs na lecha ... Oby wisla Spadla !! Wtedy sezon choc troche bedzie udany (L) odpowiedz

Wolfik - 14.05.2022 / 17:50, *.mm.pl @Kacperek: Brawo! Trafiłeś idealnie. Mam nadzieję, że postawiłeś cokolwiek na takie rozwiązanie :) odpowiedz

Krislegia - 14.05.2022 / 20:10, *.matrixinternet.pl @Kacperek : graty !!!!

Podaj mi 6 w totka na srode:))) odpowiedz

SF - 13.05.2022 / 20:19, *.tpnet.pl Derby Poznania dla Warty ! Warta 2-1 Lech !!! odpowiedz

Antyczesio - 14.05.2022 / 19:55, *.plus.pl @SF: jakie derby poznania? toż przeciez Warta Poznań - Amica Wronki mecz rozgrywany w Grodzisku :) odpowiedz

DO BOJU!WARTO!MAARSZ!ZAAATOOPIĆ!AAAAMIIIKEEE!CZAAAS! - 13.05.2022 / 14:14, *.20.40 WARTA JAK ZATOPI AMIKE TO BĘDZIE DUMNA JAK ZE ZDOBYCIA MISTRZA POLSKI! odpowiedz

Ja - 13.05.2022 / 19:54, *.icpnet.pl @DO BOJU!WARTO!MAARSZ!ZAAATOOPIĆ!AAAAMIIIKEEE!CZAAAS!:

Jak Ty mało wiesz o życiu???????????? odpowiedz

Boli?musi boleć - 13.05.2022 / 23:06, *.02.net @Ja: hehehej odpowiedz

Ja od ja - 14.05.2022 / 14:28, *.t-mobile.pl @Boli?musi boleć: Poznania nie przyrównuj do Warszawy. Ani Lech nie chce zniszczyć Warty ani Warta Lecha... odpowiedz

oLaf - 13.05.2022 / 14:04, *.vectranet.pl jeden ciekawy mecz: czy Radomiak zatopi Wisełkę?? ; P odpowiedz

Wolfik - 14.05.2022 / 00:07, *.mm.pl @oLaf: Zgadzam się. To zdecydowanie najciekawsze wydarzenie w tej kolejce. Kiedyś ten Radamiak musi w końcu zagrać dobry mecz wiosną. Ale Wisły nie skreślam, zwłaszcza w przypadku porazki Lubina. Albo Śląska. odpowiedz

