Josue nominowany do nagród Ekstraklasy

Dwudziestu piłkarzy oraz pięciu trenerów znalazło się wśród nominowanych do nagród za sezon 2021/22 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wyboru najlepszych dokona kapituła złożona z 36 ekspertów z mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz z Ekstraklasy SA i PZPN. Wśród nominowanych znalazł się jeden legionista - Josue . Na liście zawodników i trenerów nominowanych przez Ekstraklasę SA znaleźli się przedstawiciele dziewięciu klubów ligi: Bramkarz Sezonu: Krzysztof Kamiński (Wisła Płock), Vladan Kovacević (Raków Częstochowa), Filip Majchrowicz (Radomiak Radom), Frantisek Plach (Piast Gliwice), Dante Stipica (Pogoń Szczecin) Obrońca Sezonu: Patryk Kun (Raków Częstochowa), Antonio Milić (Lech Poznań), Joel Pereira (Lech Poznań), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Fran Tudor (Raków Częstochowa) Pomocnik Sezonu: Joao Amaral (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jesper Karlstrom (Lech Poznań), Ivan Lopez (Raków Częstochowa), Josue Pesqueira (Legia Warszawa) Napastnik Sezonu: Mikael Ishak (Lech Poznań), Flavio Paixao (Lechia Gdańsk), Łukasz Sekulski (Wisła Płock), Luka Zahović (Pogoń Szczecin), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) Trener Sezonu: Tomasz Kaczmarek (Lechia Gdańsk), Marek Papszun (Raków Częstochowa), Kosta Runjaic (Pogoń Szczecin), Maciej Skorża (Lech Poznań), Dawid Szulczek (Warta Poznań) Członkowie kapituły będą głosować na trzech ich zdaniem najlepszych trenerów i piłkarzy w każdej z kategorii. Wyboru dokonają: Krzysztof Marciniak, Filip Surma, Rafał Dębiński z Canal+, Jacek Kurowski i Maciej Iwański z TVP, Mateusz Rokuszewski z Weszło.com i Kanału Sportowego, Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego i Onetu, Piotr Koźmiński z WP.pl, Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, Roman Kołtoń z Polsatu Sport, Andrzej Janisz z Polskiego Radia, Przemysław Pawlak z Piłki Nożnej, Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Sebastian Staszewski z Interia.pl, Maciej Białek z PAP, Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej, Marcin Dorna z PZPN, Wojciech Bajak z Ekstraklasy SA, Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, Artur Dyczewski z Radia Szczecin, Krzysztof Brommer ze Sportu, Miłosz Bieniaszewski z Nowiny24.pl, Piotr Pietras z Dziennika Polskiego, Włodzimierz Łyżwa z Radomskiego Echa Dnia, Mateusz Jarmusz z Gazety Wyborczej Poznań, Piotr Fortuna z tvregionalna.pl, Radosław Nawrot z Interii.pl, Jacek Żukowski z Gazety Krakowskiej, Jerzy Kułakowski z Polskiego Radia Białystok, Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego i Onetu, Maciej Szymczyk z Legia.net, Mariusz Rajek z Przeglądu Sportowego i Onetu, Maciej Wąsowski z Weszło.com, Bartosz Surman z Dziennika Wschodniego, Michał Zichlarz z Katowickiego Sportu oraz Maciej Słomiński z Interii.pl. Inaczej przebiega głosowanie na zdobywcę najbardziej prestiżowej statuetki - Piłkarza Sezonu. Nominowanych wybrali członkowie kapituły, a zwycięzca zostanie tradycyjnie wskazany w głosowaniu przez wszystkich piłkarzy PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wśród najlepszych piłkarzy ligi w obecnym sezonie znaleźli się Ivan Lopez (Raków Częstochowa), Joao Amaral (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mikael Ishak (Lech Poznań) oraz Josue Pesqueira (Legia Warszawa). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na Gali Ekstraklasy, która w tym roku powraca w pełnej krasie z udziałem publiczności. Transmisja rozpocznie się w poniedziałek, 23 maja o godzinie 20:30 na antenach CANAL+ Sport i TVP Sport oraz na Facebooku i YouTube. W trakcie uroczystości wyróżnieni zostaną również: Król Strzelców Sezonu, który otrzyma statuetkę przygotowaną przez oficjalnego dostawcę piłek – adidas oraz Młodzieżowiec Sezonu wybrany wspólnie z PKO Bankiem Polskim spośród wszystkich Młodzieżowców Miesiąca. Dodatkową nagrodą, która pojawi się po raz pierwszy, będzie Numer Sezonu przygotowany wspólnie z Totalizatorem Sportowym. Swoje nagrody wręczą również oficjalni nadawcy telewizyjny: CANAL+ wyróżni Turbokozaka Sezonu, a zdobywca Gola Sezonu odbierze statuetkę od Telewizji Polskiej.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.