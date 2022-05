Koszykówka

W finale ze Śląskiem lub Czarnymi. Terminy meczów

Wtorek, 10 maja 2022 r. 08:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa zagrają w finale play-off Energa Basket Ligi w sezonie 2021/22, po tym jak pokonali 3-0 Anwil Włocławek. Legioniści tym samym zdobędą w tym sezonie pierwszy medal od 1969 roku. Rywalem podopiecznych Wojciecha Kamińskiego będzie WKS Śląsk Wrocław lub Czarni Słupsk.



W tej rywalizacji, do trzech wygranych, wrocławianie prowadzą 2-1, a czwarty mecz rozegrany zostanie dzisiaj we Wrocławiu. Ewentualny mecz numer pięć zaplanowano na najbliższy piątek w słupskiej hali Gryfia.



Znane są już dokładne terminy finałowej rywalizacji. Wiadomo, że bez względu na przeciwnika, legioniści walkę o złoto rozpoczną od dwóch wyjazdowych meczów, które odbędą się w przyszły wtorek i czwartek, 17 i 19 maja. Wiadomo też, że w przypadku awansu do finału WKS-u dwa pierwsze mecze we Wrocławiu rozgrywane będą w hali Orbita, bowiem hala Ludowa jest w tych terminach zajęta.



Mecze w Warszawie, w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 rozegrane zostaną w niedzielę, 22 maja o 15:00 oraz we wtorek, 24 maja o 17:30. Rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw. Ewentualny mecz numer 5 zagramy na wyjeździe 27 maja, spotkanie szóste w Warszawie 29 maja i ew. mecz siódmy - 31 maja na wyjeździe. O terminach sprzedaży biletów na finałowe spotkania poinformujemy wkrótce.



Terminy meczów finałowych play-off:

17.05 (WT) g. 17:30 WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport Extra)

19.05 (CZ) g. 17:30 WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport)

22.05 (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk (Polsat Sport)

24.05 (WT) g. 17:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk (Polsat Sport Extra)

ew. 27.05 (PT) g. 17:30 WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport)

ew. 29.05 (ND) Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk

ew. 31.05 (WT) WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa