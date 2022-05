Wysyłkowa sprzedaż szalików Boże Chroń Fanatyków

Wtorek, 10 maja 2022 r. 08:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najnowsza produkcja Nieznanych Sprawców spod szyldu "Ultrawersytetu Warszawskiego", a mianowicie szaliki "Boże Chroń Fanatyków" cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. NS-i wychodzą naprzeciw prośbom fanów i rozpoczynają sprzedaż wysyłkową tego wyjątkowego wzoru. Każdy kupiony szalik to cegiełka, która buduje nasz ruch ultras, pozwala robić kolejne oprawy.



Aby zamówić szalik należy wysłać wiadomość na adres mailowy: szalikiBChF@gmail.com



Niezbędne informacje to:

- liczba sztuk

- imię nazwisko

- numer telefonu

- ulica z numerem

- miejscowość z kodem pocztowym



Zwrotnie otrzymacie dane do przelewu. Cena szalika to 40 zł, a wysyłki 20 zł.