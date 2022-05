Legia zainteresowana Syryjczykiem. Josue odejdzie?

Greckie media informują, że Legia zainteresowana jest Aiasem Aosmanem , któremu w czerwcu wygasa kontrakt z greckim Ionikosem. 27-letni Syryjczyk występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, w bieżącym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach i zanotował na swoim koncie 8 bramek i 11 asyst. Z kolei sport.pl poinformował, że z Łazienkowską może pożegnać się Josue . Według informacji portalu Portugalczyk informacji nosi się z zamiarem odejścia, a zainteresowany jego sprowadzeniem jest Hapoel Beer Szewa, czyli klub, z którego latem trafił na Łazienkowską. Kontrakt Josue obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

!(L)! - 1 minutę temu, *.tpnet.pl Wygasające umowy 2022

1. Pelle van Amersfoort 2. Simon Gustafson 3. Louis Schaub 4. Milos Pantovic 5.Ismaël Gharbi 6. Charly Musonda Jr.

odpowiedz

Miki - 25 minut temu, *.. Syryjczyk grający na Cyprze z doświadczeniem z II ligi tureckiej i III ligi niemieckiej.



Co może pójść nie tak?



odpowiedz

olek - 31 minut temu, *.chello.pl Brać jeszcze pakistańczyka i kogoś z Seszeli odpowiedz

Po(L)ubiony - 39 minut temu, *.aster.pl Mioduski powinien posłać umyślnego do BBT, Łęcznej i Wisły, bo z tych klubów mogą pochodzić wzmocnienia na przyszły sezon. Na tyle go stać (to wersja optymistyczna). Ciekawy nam się zespół kroi... odpowiedz

Rytm - 54 minuty temu, *.atman.pl Do tego odejdzie Wszołek, pewnie Verbic. Mioduski ty nieudaczniku, Leśnemu to możesz stopy całować.

odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.129.158 Hahahahah.... Co okienko to coraz lepsze cyrki....

Mioduski i jego średniak europejski. Żal..... odpowiedz

ibik - 1 godzinę temu, *.gov.pl ...a do gry wrócą m.in.: Beret, Maciuś maruda Murawski, Jacek Zieliński, no i Wieszczycki, który w Canale wykazuje się wielką antylegijnością (ciekawe dlaczego)...aaaaa, zapomniałem o Rosłoniu, który Legii zawdzięcza tak wiele, o czym często zapomina komentując mecze Legii. Jak ładnie poprosicie, to i Vuko, Vrdoljak i Rado wrócą. Z tym składem Legia nie będzie grała gorzej. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dawac jeszcze tego dzika z Erytreii i tego mnicha z kambodzy na bramke odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To nie jest krzywda tylko miejsce naszej "LEGII" jest w extraklasie a nie nizej ! LEGIA !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kierunek SYRIA - dokad zmierzasz LEGIO ?!!! odpowiedz

Telewidz - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Tia zanim Kosta przejmie klub to nie będzie z kim tworzyć zespołu. Chyba Vuko zrobił Legii krzywdę, że utrzymał Ja w Ekstraklasie. odpowiedz

Sprzedajcie wszystkich - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sprzedajcie wszfystkich kuuuuu….wa ten klub juz nie istnieje jest tylko na proporczyki i w moim sercu, wydaje mi sie ze dla niektórych byl tylko podszywał do prania brodnych pieniędzy w swoich biznesach!!!!!!



Kumaci wiedza o kogo chodzi no i teraz cala Legia tez sie domyśla



Tak ograbić i zniszczyć. Klub moze jedynie zrobic człowiek , któremu na tym nie zalezy odpowiedz

13 - 8 minut temu, *.play-internet.pl @Sprzedajcie wszystkich: albo wlasnie zalezy.. tylko powoli, niby nieumyslnie, bez rewolucji.. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Syryjczyk statystyki ma dobre jak na pomocnika ,mógł by być wzmocnieniem ,ale pozbywać się Josue ,czyli najlepszego zawodnika w sezonie to sabotaż !! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl A po co Josue mialby wracac do Hapoelu po roku? :D odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl U nas to normalna rzecz.Najlepsi odejdą a my sprowadzimy kolejnych asów z Luksemburga,Martyniki czy Mauritiusa.Teraz syryjczyk do półrocznej aklimatyzacji. odpowiedz

Wanker vel koniotluk - 1 godzinę temu, *.zare.com @Darek : Masz racje,to jakas masakra co sie z LEgia stalo,ze samych ogorasow sciaga a najlepszych sprzedaje,obym sie mylil ale przewiduje kilka lat posuchy w LEgii bez tytulow na krajowym podworku jesli nie przyjdzie nowy inwestor i nie zacznie robic dobrych transferow bo z tego co wiadomo to u Kudlatego pusto w kasie klubowej...... odpowiedz

Lesiu - 2 godziny temu, *.tpnet.pl zaczyna się :(((((((((((((( odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.com.pl @Lesiu: Karuzela musi być odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.