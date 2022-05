Finał jest nasz! - fotoreportaż

Koszykarze Legii w imponującym stylu awansowali do finału play-off koszykarskiej ekstraklasy w sezonie 2021/22. "Zieloni Kanonierzy" w ćwierćfinale wyeliminowali Stal Ostrów Wielkopolski (3-0), a w półfinale Anwil Włocławek (3-0). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Bemowa, gdzie w poniedziałek były ogromne emocje! Fotoreportaż z meczu - 86 zdjęć Hugollka fot. Hugollek / Legionisci.com

Meteor - 39 minut temu, *.plus.pl Wszytsko ładnie pięknie ... tylko szkoda że większość sobie przypomniała o koszu kiedy są wyniki, a przez 2 lata prawie nikt tam na doping nie chodził. Tradycyjnie jak to w życiu - sukces ma wielu ojców odpowiedz

