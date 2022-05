Łukasz Janik nowym trenerem bokserskiej Legii

Nowym trenerem Klubu Bokserskiego Legia został Łukasz Janik , 6-krotny mistrz Polski w różnych kategoriach wagowych. Mistrz Polski seniorów w boksie amatorskim w wadze ciężkiej oraz wicemistrz Unii Europejskiej. Stoczył ok. 120 walk amatorskich, z których wygrał ponad 100. Walczył o MŚ federacji WBC z Grigorijem Drozdem. Były posiadacz pasa WBC Baltic Silver będzie prowadził zajęcia w klubie na Forcie Bema w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:30-20:00.

