Bilety na finałowe mecze play-off

Środa, 11 maja 2022 r. 15:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj o godzinie 15:00 rozpoczyna się sprzedaż biletów na finałowe spotkania fazy play-off mistrzostw Polski w sezonie 2021/22 z udziałem koszykarskiej Legii. Rywal legionistów nie jest jeszcze znany, ale wiadomo, że w rywalizacji do czterech wygranych, mecze na Bemowie odbędą się w niedzielę, 22 maja o 15:00 oraz we wtorek, 24 maja o 17:30. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ.



Ceny wejściówek są wyraźnie wyższe niż na wcześniejsze mecze - za bilety ulgowe zapłacić należy od 40 do 65 złotych, w zależności od trybuny, za wejściówki normalne od 45 do 80 złotych. Pierwszeństwo w zakupie biletów mają osoby, które były na przynajmniej jednym meczu koszykarskiej Legii w tym roku kalendarzowym.

Każdy taki kibic może zakupić maksymalnie dwa bilety na każdy z meczów finałowych - aby mieć dostęp do panelu sprzedażowego na platformie abilet.pl. należy wpisać 16-cyfrowy kod z jednego z zakupionych dotąd biletów na dowolny mecz koszykarzy Legii jaki odbył się w 2022 roku (zarówno te w Energa Basket Lidze jak i FIBA Europe Cup).



Posiadacze karnetów na mecze koszykarzy Legii, wchodzą na trybuny na ich podstawie. Dodatkowo karneciarze mogą zakupić dwa bilety na każdy z finałowych meczów! W tym wypadku kodem dającym dostęp do panelu sprzedażowego jest kod znajdujący się na karnecie.



Na każdym bilecie NAD kodem kreskowym znajduje się wspomniany 16 cyfrowy kod - to on daje możliwość dostępu do panelu sprzedażowego. KODEM dającym wstęp NIE JEST numer pod kodem kreskowym.



Bilety na finałowe mecze (nr 3 i 4) play-off koszykarzy:

Promenada trybuny E: 45,00 zł

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 55,00 zł/normalny - 65,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 65,00 zł/normalny - 80,00 zł

VIP: normalny - 349,00 zł/ ulgowy (dla dzieci w wieku 3-12 lat) - 175,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



