20-22.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 20 maja 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę ostatni mecz w tym sezonie przy Łazienkowskiej - na meczu z Cracovią, w 10. minucie fani Legii opuszczą trybuny na minut 17 - aby symbolicznie "podziękować" Dariuszowi Mioduskiemu za rekordowych 17 porażek w rozgrywkach. Wcześniej, na godzinę 12:00 zapraszamy do wspierania naszych futsalistów, którzy w hali przy Wiertniczej w Wilanowie, zmierzą się z AZS-em UW w przedostatniej kolejce futsalowej ekstraklasy.



W niedzielę o 20:40 w hali na Bemowie, nasi koszykarze rozegrają finałowe spotkanie numer 3 ze Śląskiem Wrocław. Wszystkie bilety sprzedano już dawno. Transmisja w Polsacie Sport Extra. Rugbiści Legii rozpoczynają fazę play-off o awans do ekstraligi od wyjazdowego meczu z Rugby Białystok.



Rozkład jazdy:

21.05 g. 12:00 AZS UW Wilanów - Legia Warszawa [futsal, ul. Wiertnicza 26a]

21.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

21.05 g. 17:30 Piast Gliwice - Radomiak Radom

22.05 g. 11:00 Fuks Pułtusk - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

22.05 g. 12:30 Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław

22.05 g. 12:40 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec

22.05 g. 13:00 Rugby Białystok - Legia Warszawa [rugby]

22.05 g. 16:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa

22.05 g. 18:00 UWKS Legia Warszawa - Skra 1982 Warszawa [B-klasa, ul. Marymoncka 42]

22.05 g. 20:40 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

21.05 g. 09:30 RKS Okęcie II Warszawa 10 - Legia LSS U12 [ul. Radarowa 1]

21.05 g. 10:00 UKS Irzyk Warszawa 14 - Legia LSS U8 [ul. Irzykowskiego 1A]

21.05 g. 10:30 Legia Warszawa U-14 - Polonia Warszawa U-14 [kosz, ul. Grójecka 93]

21.05 g. 11:00 Legia U18 - Wisła Kraków 03/4 [CLJ U18][LTC 8]

21.05 g. 11:30 Delta Warszawa 12 - Legia LSS U10B [ul. Syta 123]

21.05 g. 12:00 Legia U12 - OKS (Champion) Otwock 2010/11 [LTC 6]

21.05 g. 12:00 WAF Ursynów 11 - Legia LSS U11B [ul. Lokajskiego 3]

21.05 g. 12:30 Legia LSS U8 - Be A Star FA Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3]

21.05 g. 13:00 Legia U17 - Stomil Olsztyn 05 [CLJ U17][LTC 5]

21.05 g. 14:00 Legia LSS U8 - AP JŁ Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

21.05 g. 14:00 Legia LSS U10 - Biały Orły Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

21.05 g. 15:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok 07 [CLJ U15][LTC 7]

21.05 g. 15:30 Legia LSS U13 - SEMP II Ursynów 09 [ul. Łazienkowska 3]

21.05 g. 16:30 Znicz Pruszków 08 - Legia U14 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

21.05 g. 18:30 Znicz Pruszków 09 - Legia U13 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

21.05 g. 19:00 Legia LSS U14 - MKS Piaseczno 08 [ul. Łazienkowska 3]

22.05 g. 11:30 UKS Varsovia 12 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4]

22.05 g. 16:00 SEMP Ursynów 06 - Legia U16 [Obory, ul. Literatów 1]



Turniej "Mini-Euro" (rocznik 2011 i mł.)

Františkovy Lázně / Rehau, 21-22 maja 2022 r.



Po przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa SARS CoV-2, do rywalizacji w jednym z lepszych turniejów w kategorii U11, organizowanym przez Niemiecko-Czeską Szkółkę piłkarską. w sobotę o 9:30 do 18:30 zespoły będą rywalizować po czeskiej stronie granicy, natomiast w niedzielę od 9:20 do 14:00 odbywać się będzie runda finałowa w niemieckim Rehau. Zespoły grać będą na boisku w składach 8-osobowych (bramkarz+7 graczy z pola), a każdy mecz trwać będzie 18 minut. 18 drużyn podzielone będzie na 3 grupy, a po fazie eliminacyjnej po 2 zespoły z każdej grupy przydzielone zostaną do grupy: złotej, srebrne i brązowej.



Wśród uczestników znajdą się m.in.: Ajax Amsterdam, Bayern Monachium, FC Porto, Manchester United, Sparta Praga, Legia Warszawa, Young Boys Berno (Kopenhaga), AGF Aarhus (Dania), AS Trencin (Słowacja), NK Domżale (Słowenia), DTFS - Team Europa, RB Lipsk, Hertha BSC, Gentofte Kopenhaga (Dania), Kiraly SE (Węgry) i RC Joinville-Paris (Francja).



Mecze grupowe Legii w sobotę: 10:50 Ajax, 11:30 Sparta Praga, 12:10 RB Lipsk, 13:35 NK Domżale, 14:15 RC Joinville-Paris, 14:55 Aarhus GF, 15:35 FC Porto.