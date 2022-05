Dwa medale legionistów w Manchesterze

Dwaj zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa - Mateusz Lohmann i Szymon Lohmann zdobyli medale w międzynarodowym turnieju Manchester Silver Junior Open 2022, w którym rywalizowali z angielską czołówką. Młodszy z braci, Mateusz dotarł do finału bez straty seta, pokonując po drodze rozstawionego z numerem pierwszym Zacka Greengrassa 3-0. W finale legionista przegrał 6-11, 11-3, 11-8, 5-11, 8-11 z Mariasem Nicholem i zdobył srebrny medal. Szymon z kolei zdobył brązowy medal wygrywając trzy pojedynki. W meczu o brąz legionista zwyciężył 3:0 Harrego Griffitha. Wyniki Szymona Lohmanna: I runda: Mateusz Lohmann - Toby Thomson 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) II runda: Mateusz Lohmann - William Longman 3-0 (11-1, 11-4, 11-5) III runda: Mateusz Lohmann - Michael Hayman 3-0 (11-4, 11-3, 11-6) 1/4 finału: Mateusz Lohmann - Zack Greengrass 3-0 (11-5, 11-6, 12-10) 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Gilbert Harrington 3-0 (11-3, 11-1, 11-6) Finał: Mateusz Lohmann - Matias Nichol 2-3 (6-11, 11-3, 11-8, 5-11, 8-11) Wyniki Mateusza Lohmanna: I runda: Szymon Lohmann - Dylan Kalar 3-0 (11-4, 11-9, 11-9) II runda: Szymon Lohmann - Dylan Smithson 3-0 (11-6, 11-7, 11-7) 1/4 finału: Szymon Lohmann - Aiden Fillmore 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) 1/2 finału: Szymon Lohmann - Jake Johnston 1-3 (7-11, 9-11, 11-7, 7-11) O 3. miejsce: Szymon Lohmann - Harry Griffith 3-0 (11-3, 11-4, 11-2)

