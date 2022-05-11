Squash
Dwa medale legionistów w Manchesterze
Dwaj zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa - Mateusz Lohmann i Szymon Lohmann zdobyli medale w międzynarodowym turnieju Manchester Silver Junior Open 2022, w którym rywalizowali z angielską czołówką.
Młodszy z braci, Mateusz dotarł do finału bez straty seta, pokonując po drodze rozstawionego z numerem pierwszym Zacka Greengrassa 3-0. W finale legionista przegrał 6-11, 11-3, 11-8, 5-11, 8-11 z Mariasem Nicholem i zdobył srebrny medal.
Szymon z kolei zdobył brązowy medal wygrywając trzy pojedynki. W meczu o brąz legionista zwyciężył 3:0 Harrego Griffitha.
Wyniki Szymona Lohmanna:
I runda: Mateusz Lohmann - Toby Thomson 3-0 (11-4, 11-3, 11-4)
II runda: Mateusz Lohmann - William Longman 3-0 (11-1, 11-4, 11-5)
III runda: Mateusz Lohmann - Michael Hayman 3-0 (11-4, 11-3, 11-6)
1/4 finału: Mateusz Lohmann - Zack Greengrass 3-0 (11-5, 11-6, 12-10)
1/2 finału: Mateusz Lohmann - Gilbert Harrington 3-0 (11-3, 11-1, 11-6)
Finał: Mateusz Lohmann - Matias Nichol 2-3 (6-11, 11-3, 11-8, 5-11, 8-11)
Wyniki Mateusza Lohmanna:
I runda: Szymon Lohmann - Dylan Kalar 3-0 (11-4, 11-9, 11-9)
II runda: Szymon Lohmann - Dylan Smithson 3-0 (11-6, 11-7, 11-7)
1/4 finału: Szymon Lohmann - Aiden Fillmore 3-0 (11-7, 11-4, 11-8)
1/2 finału: Szymon Lohmann - Jake Johnston 1-3 (7-11, 9-11, 11-7, 7-11)
O 3. miejsce: Szymon Lohmann - Harry Griffith 3-0 (11-3, 11-4, 11-2)
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