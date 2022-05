Bezpośrednią transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA JAGIELLONIA - LEGIA FORTUNA:

zxdvv - 4 minuty temu, *.centertel.pl http://ftv.bg/en/match.php?match=334364 odpowiedz

Pit - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Ma ktoś lina do meczu!? odpowiedz

Tomasz - 19 minut temu, *.centertel.pl Warto posluchac przed meczem, Sen o Warszawie:)

https:// www.you tube.com/ watch?v=bhrbJIqJTlU odpowiedz

Waldek - 16 minut temu, *.centertel.pl @Tomasz: Spoko odpowiedz

abudabi - 38 minut temu, *.. Czemu Kapustki nie ma nawet w składzie meczowym? znowu kontuzja? odpowiedz

!(L)! Dolny Śląsk Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kikolski

Mustafajew . Rose . Wieteska . Hołownia

Slisz . Josue

Wszołek Strzałek Muci

Włodarczyk odpowiedz

