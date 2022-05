Bezpośrednią transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA JAGIELLONIA - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (52)

+ dodaj komentarz

dodaj

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Mecz na remis. Bez sensu. Nasi już nie którzy odeszli z Legii a reszta na wakacjach. Nudy i tyle w temacie. Dzięki Panie Darku że im płacisz za taki syf bo by z głodu biedaki padli... nie tylko na boisku. ..za LEGIĘ! odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Miał byc remis i paczpan jest hehe odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl No i 4 kompromis w tym sezonie chyba sprawiedliwy patrząc na 2 połowę . Pozdrawiam !!! odpowiedz

Pisia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Slisz super grajek na miarę mioduskiego! odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Strzał slisza w 91 minucie, podsumowanie kariery tego kopaczyny. odpowiedz

Staszek jestem - 2 godziny temu, *.96.169 Gol dla Legii!!!!! Magiera! odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl nie ma już w składzie Legii takich prawdziwych Legionistów jak michał Pazdan :) odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl No i widzimy już 4 bramki w 2 połówce odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl 2-2 ale białyćwok wciśnie na 3-2 w ostatniej minucie. odpowiedz

tager11 - 2 godziny temu, *.chello.pl I znowu pokazał się; najlepszy sędzia k........a marcinak odpowiedz

Kudi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobrze ze to koniec

Na Cracovię nie pojade i dużo ludzi też

Dziadostwo odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Te gnoje kur...grają padake a tu felietony czytam nowy trener Legii zbiera sobie ekipę nowy trener Legii przymierza nowych zawodników nowy trener Legii udziela wspaniałych wywiadów , jak te gnoje mogą grać na 100 procent skoro mają wszystkich w Dupach, Wszystkich , podkreślam Wszystkich ,kur... Ale trafiliśmy gowniarzy odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Hahahaha dramat do kwadratu ręcznik w bramce ..Zezowate szczęście Slisz w pomocy.. amator na ławce trenerskiej i imbecyl prezes...Dwa metry poniżej dna..... odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Majstersztyk - białyćwok od 5 meczów nikogo nie może pokonać - przyjeżdża fc frajer warszawa i cyk 3pkt. odpowiedz

b - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Atmosferić: fc frajer warszawa..dobre dobre???? odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Dajemy tlen jadze żeby została w lidze odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta na zawsze w Legii chachachacha odpowiedz

Jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mamy niestety skład węgla i papy odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Nawet taka słaba Jaga na wiosnę z nami jedzie ja pi...le !!!! odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo legia aby tak dalej...dobrze że to już koniec sezonu bo tego ścierwa się już oglądać nie da odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ch...j z wynikami,hej Legio jesteśmy z Wami! odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @kibic: Właśnie na dobre i na złe a nie kibic sukcesu jak to często bywa sezonowcy. Ja mam Legię w sercu od prawie 30 lat !!! odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl Potencjał tej drużyny nie wskazuje na to że będzie lepiej w przyszłym sezonie. odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe kiedy prezes i właściciel się odezwa w mediach żeby podsumować sezon? odpowiedz

Mioduski będzie zadowolony - 2 godziny temu, *.plus.pl Jest miodzo o co chodzi? odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Pytanie, czy w przyszłym sezonie będzie to lepiej wyglądało... odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 2 godziny temu, *.plus.pl Tu nawet nowy trener czy ten Niemiec czy inny nic nie zmieni tu trzeba zacząć od podstaw od zmiany właściciela zmiany piłkarzy zacząć stawiać na młodych Polaków a nie szrot z zagranicy odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl Vukovic utrzymał w lidze i tyle ale jeżeli chodzi o grę i liczbę porażek za wiele się nie zmienilo. odpowiedz

Frajerze - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gdzie zmiany frajerze w czarnym dresiku.Wstyd.

Dalej kupujcie bilety i wspierajcie modelowego clowna. odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.plus.pl Wpuść Strzałka i Włodarczyka i tak już o nic nie gramy odpowiedz

Iksde - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oni nawet mecze o nic już przegrywają XD odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Tego nie da się oglądać , jeszcze tego świstaka Holownie co tacy ludzie robią w Legii pytam odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.chello.pl No i gicior….to są zwykli pracownicy….płakać mi się chce …QUO VADIS Legio…??



odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl Co się dziwić grają jak umieją odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Aco brawo team. Która to ze stałego? 12? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Ehhh mamy gola w Białymstoku szkoda że nie dla nas odpowiedz

Dziaduszko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oj ostro szlifują ten rekord przegranych w sezonie.Prawdziwi pasjonaci porażek odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.lukman.pl Bosze.... przecież Hołownia to piłkarski imbecyl i wszyscy wiedzą o tym. Tym bardziej nie rozumiem dlaczego nie wystawić jakiegoś młodego z "dwójki" na lewą obronę żeby ogrywał się odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Mecz o nic to i gra nie powala. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Od razu widać mecz na 0:0. Męczenie buły i tyle w temacie. Zero ambicji i honoru. Stasiu Czerczesow wróć!!! odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.aster.pl Po pierwszej połówce to wygląda nawet nawet . Generalnie mamy przewagę a co z tego wyniknie zobaczymy w drugiej połowie odpowiedz

Filip - 3 godziny temu, *.111.202 Cos senna relacja. Wszyscy juz w szatni, a tu pokazuja doliczona druga minute. W sumie co sie dziwic mecz o nic odpowiedz

Szelka - 3 godziny temu, *.chello.pl Ewidentna gra na remis obydwu zespołów. odpowiedz

Gorylek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze raz postuluje przepisać Bartka Sisza do sekcji lekkoatletycznej Legii.Chlop ewidentnie marnuje się w futbolu odpowiedz

Kalarepa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Są nasi? odpowiedz

zxdvv - 4 godziny temu, *.centertel.pl http://ftv.bg/en/match.php?match=334364 odpowiedz

Pit - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ma ktoś lina do meczu!? odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Warto posluchac przed meczem, Sen o Warszawie:)

https:// www.you tube.com/ watch?v=bhrbJIqJTlU odpowiedz

Waldek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Tomasz: Spoko odpowiedz

abudabi - 4 godziny temu, *.. Czemu Kapustki nie ma nawet w składzie meczowym? znowu kontuzja? odpowiedz

Krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl @abudabi: podbijam pytanie? odpowiedz

!(L)! Dolny Śląsk Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Kikolski

Mustafajew . Rose . Wieteska . Hołownia

Slisz . Josue

Wszołek Strzałek Muci

Włodarczyk odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.