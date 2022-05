Konferencja pomeczowa

Vuković: Mecz mógł się podobać

Piątek, 13 maja 2022 r. 23:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): To kolejny remis w Białymstoku, to już chyba tradycja, 4 czy 5 taki mecz. W drugiej połowie gra mogła się podobać. W pierwszej Jagiellonia nie tyle nas zaskoczyła, ile nie spodziewaliśmy się, że będzie nastawiona tak defensywnie. Mieliśmy problem, żeby zbudować akcje z ataku pozycyjnego. Josue był kryty indywidualnie na całym boisku. Mieliśmy jedną super sytuację Wszołka.







W drugiej połowie więcej działo się też pod naszą bramką. Stałe fragmenty gry to nasza bolączka. Ostatnio traciliśmy bramki po dośrodkowaniach, a wcześniej broniliśmy je dobrze. Rzut karny był niepotrzebny. Nie obejrzałem jeszcze tej sytuacji, ale zawodnik był w trudnej pozycji, żeby oddać strzał, a tak, dostali rzut karny. Jestem zadowolony, że drużyna potrafiła odpowiedzieć 2 razy. To nie jest łatwe przy głośnym dopingu i dobrej atmosferze. My też mieliśmy wsparcie naszych fanów. Ten mecz mógł się podobać, to było piłkarskie święto, mimo że nie miał aż tak dużej rangi. Nieraz walczyliśmy tu o mistrzostwo i szanowaliśmy remis, więc teraz tym bardziej.



Sokołowski ma ból gardła, jest osłabiony. Johansson i Jędrzejczyk już w meczu z Górnikiem grali z urazami. Ich występ dzisiaj wiązałby się z dużym ryzykiem. Wszyscy trzej powinni być jednak dostępni na spotkanie z Cracovią.