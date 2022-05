Konferencja pomeczowa

Nowak: Kontuzje pokrzyżowały nam plany

Piątek, 13 maja 2022 r. 23:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piotr Nowak (trener Jagiellonii): To było bardzo interesujące spotkanie. Rozpoczęliśmy ten mecz z dużymi problemami, kontuzje pokrzyżowały nam plany. Staraliśmy się atakować, wyjść wyżej. Musieliśmy dokonać zmian już na początku spotkania. W pierwszej połowie mieliśmy 1-2 sytuacje, a błędy w obronie nie były aż tak widoczne, jak pod koniec spotkania. W drugiej połowie gra się bardziej otworzyła, mieliśmy więcej sytuacji. Można być zadowolonym z gry jeśli chodzi o kreowanie sytuacji. Zmiennicy zagrali dobrze, widać było pomysł na grę, zaangażowanie. Za to można zawodnikom podziękować. Jesteśmy zadowoleni, kolejny raz zremisowaliśmy w końcówce, powinniśmy zagrać mądrzej, dowieźć korzystny wynik do końca, by dobrze pożegnać się z kibicami. Chcieliśmy dać im zwycięstwo w tym bardzo ważnym meczu.