Kontuzja Gutkowskiego w półfinale PŚ

Pięcioboista Legii, Łukasz Gutkowski wziął udział w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, które rozgrywane są w nowej formule i odbyły się w bułgarskiej Albenie. Legionista w eliminacjach zdołał awansować do półfinału, w dużej mierze, dzięki świetnemu wynikowi w biegu ze strzelaniem (piąty wynik tej konkurencji), podczas której odrobił straty i awansował z 19 miejsca, zajmowanego po szermierce (201 punktów) i pływaniu (2:05,19). Gutkowski niestety nie zdołał zakwalifikować się do finałowej 18-tki. Już podczas pierwszej konkurencji w półfinałach nasz zawodnik doznał kontuzji stopy i nie mógł kontynuować rywalizacji. Oficjalnie został sklasyfikowany na ostatnim, 18. miejscu w półfinałowej grupie A.

