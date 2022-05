Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za piątkowy mecz w Białymstoku przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Skrzydłowy otrzymał notę 3,9 w skali 1-6. Najniższe oceny uzyskali Mateusz Hołownia i Maciej Rosołek - po 2,4. W sumie oceniało 618 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,0. Wszołek 3,9 Pekhart 3,2 Slisz 3,2 Rose 3,2 Josue 3,1 Miszta 3,0 Wieteska 3,0 Muci 2,9 Verbić 2,9 Charatin 2,8 Celhaka 2,8 Rafael Lopes 2,5 Hołownia 2,4 Rosołek 2,4

