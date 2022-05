Runjaić kompletuje sztab

Komentarze (13)

exsa - 13 minut temu, *.tpnet.pl Zobaczymy jak to bedzie sie ukladalo - LEGIA !!!! odpowiedz

1234 - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Wszystko fajnie ale niech się uczy Polskiego. Przyjechał tu zarabiać pieniądze to niech okaże trochę szacunku. odpowiedz

Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl @1234:



Ty chyba też średnio uczyłeś się polskiego. Wypominasz innym, a sam masz problem z poprawną polszczyzną. Wiesz chociaż, gdzie się pomyliłeś w swojej wypowiedzi? odpowiedz

Cch - 33 minuty temu, *.plus.pl @1234: na moje może nawet mówić po chińsku o ile będą bardzo dobre wyniki odpowiedz

Ka - 4 minuty temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: Dokładnie. Dzbany czepiają się innych, a same są prostakami językowymi odpowiedz

t. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moim zdaniem to dobry wybór, Papszun był nie do wyciągnięcia, a z kolei Runjaić zbudował drużynę mając jednak gorsze warunku niż Marek w Rakowie, stąd jestem dobrej myśli, o ile nikt mu nie będzie wchodził w drogę.



odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @t.: Pomijając to czy byłoby lepiej gdyby przyszedł trener Papszun, czy Go ktoś lubi, czy nie, to do wyciągnięcia jest każdy ale gdy robią to profesjonalni ludzie a nie ta miernota Mioduski, który wszędzie ogłaszał że trenerem będzie Marek Papszun odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Typ przewalił mistrzostwo mając dobry skład w sumie. Będę mile zaskoczony jeśli w Legii utrzyma się rok. Tyle lat w Polsce siedzi i języka się nie nauczył. Wstyd i brak poszanowania.

Szatnia go będzie olewać, nie będzie rozumieć o co mu chodzi.



Serio... wolałbym już Papszuna, który z jakiegoś szrotu najgorszego zrobił zespół. odpowiedz

Pff - 1 godzinę temu, *.190.167 @Szmu(L)ki: Malkontent i Nostradamus w jednym. odpowiedz

Szpaner - 2 godziny temu, *.box3.pl Będzie źle śiwy bajerant wyrzuci go tzw Pudel i tyle w temacie , jak źle idzie w Burdelu to wymienia się Dziwiki Czy Alfonsa , to nie prównanie ale taka prawda ktoś wierzy że nagle wszyscy zaczną grać po Niebiosa to proszę zejść na ziemię odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Papszun to byłoby coś a Runjaić to słaby trener. odpowiedz

miki - 2 godziny temu, *.chello.pl Kompletuje skład, czekamy na niego z pół roku - a jak dogra sezon do końca to będzie dobrze. odpowiedz

(L)uke - 2 godziny temu, *.zicom.pl i to cały sztab?, hmn... odpowiedz

