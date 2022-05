27-29.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 27 maja 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w hali Stulecia we Wrocławiu rozegrane zostanie kolejne spotkanie finałowe o mistrzostwo Polski w koszykówce, pomiędzy Śląskiem i Legią. Transmisja w Polsacie Sport i Super Polsacie. W zależności od wyniku rywalizacji (tylko w przypadku wygranej Legii w piątek), mecz numer sześć odbędzie się w niedzielę o 20:40 w hali OSiR Bemowo. W sobotę od godziny 9 do 17 przy Łazienkowskiej będzie miało miejsce "Święto Łazienkowskiej" z okazji Dnia Dziecka. Dzień dziecka organizują także nasi kibice ze Szczecinka.



28 maja w Gdańsku rugbistki Legii rozegrają ostatni w tym sezonie turniej mistrzostw Polski, którego gospodarzem będą Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Zawody odbędą się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej 244. Legionistki mają olbrzymie szanse by wywalczyć srebrne medale MP za sezon 2021/22.



W niedzielę o 14:00 przy Gładkiej 18 nasi futsaliści zakończą sezon 2021/22. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne) nabywać można na Legiafutsal.abilet.pl oraz w dniu meczu przy wejściu do hali.



Żeglarska Legia rozpocznie rywalizację w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej - na początek sezonu dwudniowe zawody rozegrane zostaną w Sopocie.



W sobotę w Zamościu drużyna Legii Warszawa weźmie udział w turnieju z cyklu mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Zwycięzca zawodów uzyska awans do turnieju finałowego MP, który odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia w Katowicach. Legioniści w Zamościu zagrają w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Wojciech Pisarczyk i Przemysław Słoniewski. Turniej transmitowany będzie na żywo na kanale YouTube PZKosz.



Tomasz Bartnik ze strzeleckiej Legii rywalizować będzie w kolejnych zawodach Pucharu Świata, które odbywają się w Baku.



Piłkarze FC Den Haag rozegrają rewanżowy finałowy mecz barażowy o awans do Eredivisie. Nasi przyjaciele w niedzielę podejmować będą Excelsior Rotterdam. W pierwszym meczu był remis 1-1, a wyrównująca bramka dla FC Den Haag padła w doliczonym czasie gry.



Rozkład jazdy:

27.05 g. 20:40 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, hala Stulecia]

28.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - RKS Ursus [LTC]

29.05 g. 14:00 Legia Warszawa - LSSS Lębork [futsal, ul. Gładka 18]

29.05 g. 18:00 Legia Ladies - Świt Barcząca [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

29.05 g. 18:00 FC Den Haag - SBV Excelsior Rotterdam

29.05 g. 20:20 KKS Żoliborz - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42]

29.05 g. 20:40 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

28.05 g. 10:00 Legia U13 - Delta Warszawa 09 [LTC]

28.05 g. 12:00 Pogoń Grodzisk 09 - Legia LSS U13 [Grodzisk Maz., ul. Westfala 3]

28.05 g. 12:00 Płomień Dębe Wielkie 08/9 - Legia LSS U14 [Ruda, ul. Szkolna 5]

28.05 g. 12:00 Union Berlin 08 - Legia U14 [Berlin]

28.05 g. 12:00 Football Talents 10 - Legia LSS U12 [ul. Rosochata 40 - Progres Arena]

28.05 g. 13:00 Stal Rzeszów 04 - Legia U18 [CLJ U18][Rzeszów]

28.05 g. 13:00 Delta Warszawa 06 - Legia U16 [ul. Jeziorna 2]

28.05 g. 14:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok SA 05 [LTC 5]

28.05 g. 16:00 Legia U15 - Escola Varsovia 07 [LTC 7]

28.05 g. 16:30 Legia LSS U11B - UKS Football Academy Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

28.05 g. 18:15 AP Wilki Warszawa 12 - Legia LSS U10 [ul. Marymoncka 42]

29.05 g. 10:00 MKS Ząbkovia Ząbki 12 - Legia LSS U10 [Ząbki, ul. Batorego 37]

29.05 g. 11:30 UKS Okęcie 2014 14 - Legia LSS U8 [ul. W. Skorochód-Majewskiego 17]

29.05 g. 12:00 Legia LSS U9 - Barca Academy 13 [ul. Łazienkowska 3]

29.05 g. 15:00 Legia LSS U8 - KS L.A.S. Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

29.05 g. 16:30 Legia LSS U8 - Legionovia Legionowo 14 [ul. Łazienkowska 3]



Legia U13 i U14 rozegrają mecze w Berlinie, a Legia U12 zagra na turnieju w Krakowie.

Legia U11 zagra na świetnie obsadzonym turnieju w holenderskim Oldenzaal. Grupa wiodąca LSS U11 zagra na turnieju Football of the Future w Krzakach Czaplinkowskich.



Festiwal Gier (LV) U13 - Berlin (rocznik 2009 i mł.)

29 maja 2022, Berlin, Ostpreussendamm 3-17 (Stadion Lichterfelde)



Legia U13 podobnie jak starsi koledzy, zagra na festiwalu gier w Berlinie organizowanym przez FC Viktoria 1889 Berlin. Uczestniczy 5 durżyn, w formule "każdy z każdym". Czas trwania spotkań to 30 minut



Mecze Legii U13 na festiwalu gier: 10:30 Union Berlin, 11:34 Hannover 96, 13:10 Dynamo Drezno, 14:14 FC Viktoria 1889



35. Międzynarodowy turniej im. Adam Grabki (rocznik 2010 i mł.)

Kraków, 28-29 maja 2022 r.



Legia U12 weźmie udział w 35. edycji prestiżowego turnieju im. Adama Grabki w Krakowie. Gospodarzem imprezy jest tradycyjnie drużyna Wisły Kraków. Oprócz gospodarzy i Legii, w turnieju zobaczymy także przedstawicieli: Barca Academy Warszawa, Śląska Wrocław, Górnika Zabrze, Garbarni Kraków, Beniaminka Krosno, SMS APR Ślesin oraz ekipy zagraniczne: Austrię Wiedeń, Debreczyn VSC, Honved Budapeszt, MSK Żylina, Lokomotivę Zagrzeb, CLF 1907 Cluj, a także Dynamo Kijów.



Start turnieju w sobotę od godziny 9:00. Finał przewidziany jest na niedzielę, na godzinę 16:00.



U11 Tournament Quick'20 Oldenzaal (rocznik 2011 i mł.):

28-29 maja 2022 r., Oldenzaal (Holandia)

W turnieju gromadzącym 28 bardzo silnych ekip z całej Europy (a w szczególności z Holandii, Niemiec i Belgii) wystąpią legioniści z rocznika 2011.

Mecze trwać będą po 20 minut (w fazie play off 2x15 minut), rozgrywane będą w składach 8-osobowych na połowie pełnego boiska. Po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy 7-zespołowej powalczą o miejsca 1-8 i końcowy triumf. Pozostałe rywalizować będą o miejsca niższe, w zależności od uzyskanego w grupie rezultatu.



Grupa A: Club Brugge, FC Koeln, FC Utrecht, Feyenoord Rotterdam, Hammarby IF, K.V.K. Tubantia Borgerhout, Legia Warszawa

Grupa B: Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Anderlecht Bruksela, FC Midtjylland, RKSV NEO Borne, FC Torcy-Paris, PEC Zwolle

Grupa C: ATC '65 Hengelo, AZ Alkmaar, Benfica Lizbona, Borussia Moenchengladbach, Heerenven, FC Nordsjaelland, KRC Genk

Grupa D: KVV Quick’20 Oldenzaal, Borussia Dortmund, Broendby Kopenhaga, KAA Gent, PSV Eindhoven, Slavia Praga, Sparta Rotterdam



Mecze grupowe Legii w sobotę: 10:30 FC Koeln, 12:10 FC Utrecht, 13:15 Hammarby IF, 14:05 Tubantia Borgerhout, 14:55 Feyenoord Rotterdam, 15:45 Club Brugge

Faza finałowa - w niedzielę, finał o 14:15-14:50.



Turniej "Football of the Future" (rocznik 2011):

28-29 maja 2022 r., Krzaki Czaplinkowskie



Grupa wiodąca Legia Soccer Schools U11 zagra na turnieju Football of the Future na obieksktach KS Nadstal w Krzakach Czaplinkowskich.



Grupa A: SEMP Warszawa I, MKS Piaseczno, AP Wilki, Barca Academy, UKS Irzyk Warszawa, Marcovia Marki, Progres Warszawa

Grupa B: Ursus Warszawa, Legia LSS, Unia Warszawa, Korona Góra Kalwaria, Reprezentacja Powiatu Legionowskiego, BUKS Pruszków, SEMP Warszawa II

Grupa C: UKS Orzeł Warszawa, OKS Otwock, Unia Boryszew, Znicz Pruszków, STF Champion Warszawa, RKS Okęcie, Wicher Kobyłka



Mecze grupowe LSS: 12:00 Repr. Powiatu Legionowskiego, 12:44 Unia Warszawa, 13:28 BUKS Pruszków, 14:12 Korona GK, 14:46 KS Ursus, 15:40 SEMP II

Faza finałowa - w niedzielę.



Terminarz MP rugby 7 kobiet w Gdańsku (28 maja):

g. 10:00 Legia II Warszawa - Diablice Ruda Śląska

g. 11:20 Black Roses Posnania Poznań - Legia Warszawa

g. 11:40 Venol Atomówki Łódź - Legia II Warszawa

g. 12:40 Legia II Warszawa - Alfa Bydgoszcz

g. 13:00 Legia Warszawa - Budowlani Łódź

g. 13:40 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa

g. 14:00 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa

g. 15:20 mecz o 3. miejsce

g. 15:40 mecz o 1. miejsce