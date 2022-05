Trwa sprzedaż biletów na mecz z Cracovią

Poniedziałek, 16 maja 2022 r. 19:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

21 maja o godzinie 17:30 Legia Warszawa rozegra ostatnie spotkanie sezonu 2021/22. Przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie Cracovia. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz.



Nieznani Sprawcy zapowiedzieli akcję protestacyjną podczas spotkania. "W 10. minucie chcielibyśmy Was namówić do opuszczenia trybun. Wyjdziemy na 17 minut. Dokładnie tyle, ile Legia zanotowała jak dotąd porażek. Niech Dariusz Mioduski się wstydzi. Niech każda z tych minut będzie dla niego powodem do hańby, wstydu i refleksji, o ile ten człowiek jest skłonny do jakichkolwiek refleksji" - informują.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, a w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



KUP BILET NA MECZ LEGII