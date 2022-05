Koszykówka

Śląsk rywalem Legii w walce o mistrzostwo Polski

Piątek, 13 maja 2022 r. 19:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Śląsk Wrocław będzie przeciwnikiem Legii Warszawa z finale play-off. Legioniści walkę o złoto rozpoczną od dwóch wyjazdowych meczów, które odbędą się w przyszły wtorek i czwartek, 17 i 19 maja. Mecze w Warszawie, w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 rozegrane zostaną w niedzielę, 22 maja o 15:00 oraz we wtorek, 24 maja o 17:30. Rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw. Ewentualny mecz numer 5 zagramy na wyjeździe 27 maja, spotkanie szóste w Warszawie 29 maja i ew. mecz siódmy - 31 maja na wyjeździe.



Terminy meczów finałowych play-off:

17.05 (WT) g. 20:30 WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport Extra)

19.05 (CZ) g. 17:30 WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport)

22.05 (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk (Polsat Sport)

24.05 (WT) g. 17:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław/Czarni Słupsk (Polsat Sport Extra)