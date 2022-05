Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 22 maja 2022 r. 12:33 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 3-2 Wisłę Kraków w przedostatniej kolejce CLJ U-18. Legia awansowała na 4. miejsce w tabeli tych rozgrywek. Legia U15 umocniła się na prowadzeniu w swojej grupie CLJ, wygrywając 3-0 z Jagiellonią Białystok. Legia U14 pokonała 4-1 Znicz Pruszków, a zespół LSS tego samego rocznika (2008) uległ liderowi grupy MKS Piaseczno. Mecze ligowe rozegrały też najmłodsze roczniki Akademii i LSS. Zespół U11 dobrze pokazał się na turnieju Mini Euro, ustępując w szerokiej stawce drużyn tylko kilku najmocniejszym rywalom, z którymi toczył zacięte boje. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U18: Legia Warszawa U18 3-2 (1-1) Wisła Kraków 03/4

Gole:

1-0 2 min. Jordan Majchrzak

1-1 30 min. Dorian Gądek (rzut karny)

1-2 51 min. Arkadiusz Ziarko

2-2 52 min. Jakub Jędrasik (as. Kacper Knera)

3-2 53 min. Dawid Niedźwiedzki b.a.



Strzały (celne) [30-90']: Legia 10 (6) - Wisła 8 (4)



Legia: Jakub Kowynia - Kuba Wiśniewski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski (62' Miłosz Pacek) - Kacper Knera, Maddox Sobociński (81' Maciej Bochniak [05]), Oskar Lachowicz [05](75' Mykyta Sytnykov) - Jakub Jędrasik [05], Jordan Majchrzak, Dawid Niedźwiedzki (62' Dawid Kiedrowicz)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U15: Legia Warszawa U15 3-0 (1-0) Jagiellonia Białystok 07

Gole:

1-0 17 min. Aleksander Iwańczyk (głową, as. Jan Leszczyński głową)

2-0 41 min. Max Pawłowski b.a.

3-0 48 min. Max Pawłowski (dob. rzutu karnego wywalczonego i wyk. przez Alexa Cetnara)



Strzały (celne): Legia 22 (13) - Jagiellonia 7(5)



Znicz Pruszków 08 1-4 (1-2) Legia U14

Gole

0-1 4 min. Piotr Bzducha (as. Daniel Foks)

1-1 34 min. Tomasz Babiloński

1-2 38 min. Kacper Borowiec (as. Piotr Bzducha)

1-3 56 min. Daniel Wyrozumski (As. Bartłomiej Leszczyński)

1-4 70 min. Daniel Wyrozumski (as. Daniel Foks)



Strzały (celne) - II połowa: Znicz 4 (1) - Legia 23 (9)



Legia: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09] - Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Patryk Mackiewicz, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Daniel Foks, Daniel Wyrozumski, Piotr Bzducha, Mikołaj Jasiński, BNartłomiej Leszczyński, Maciej Chojnowski, Marceli Żek, Oliwier Puto, Kacper Borowiec

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia LSS 08 U14 2-4 (1-2) MKS Piaseczno 08

Gole:

0-1 7 min. Filip Pakulski

1-1 9 min. Adam Tołwiński

1-2 23 min. Filip Pakulski

1-3 48 min. Filip Pakulski

2-3 56 min. Adam Tołwiński

2-4 66 min. Filip Pakulski



Legia: Dominik Sawczuk, Adam Kulicki, Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Patryk Ciborowski, Maciej Suwik, Kuba Kuciński, Kacper Krajewski, Adam Tołwiński, Jakub Drzazga, Fabian Radziński, Norbert Augustyniak, Lucjan Napieralski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Znicz II Pruszków 09 - Legia U13



Strzały (celne): Znicz 2 (0) - Legia 52 (35)



Legia: Denys Stoliarenko - Mateusz Strzelecki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Oskar Maj, Norbert Merchel, Piotr Bartnicki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Olivier Ziembicki

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



UKS Varsovia 12 - Legia U10



Strzały (celne): Varsovia 27 (11) - Legia 24 (11)



Legia: Nico Martino, Seweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Dawid Ruciński, Stanisław Dobrowolski, Karol Michalski, Oliwier Siuda [13], Antonio Gralewicz-Mendez

Trener: Łukasz Listwan