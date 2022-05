Pedro Tiba trafi do Legii? Trwają rozmowy

Legia Warszawa jest zainteresowana sprowadzeniem Pedro Tiby - informuje weszlo.com. Po zakończeniu sezonu 33-letniemu Portugalczykowi kończy się kontrakt z Lechem Poznań i choć jest z w nim zapisana opcja przedłużenia, to nie zostanie aktywowana. W obecnym sezonie Tiba zwykle pełni rolę rezerwowego Powyższe informacje potwierdził także Sebastian Staszewski z interii.pl: "Potwierdzenie rozmów mam z obu klubów. Rozmowy trwają od kilku tygodni i są zaawansowane". Menedżerem Pedro Tiby jest Bruno Carvalho z agencji „Team of Future”, który ma dobre relacje z warszawskim klubem. W przeszłości umieścił w nim Salvadora Agrę, pomagał też przy transferach duetowi Ricardo Sa Pinto i Hugo Cajuda.

Komentarze (30)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sobo(L)ew - 17 minut temu, *.255.115 Na stronie Legii i Barcelony to to samo stado baranów udziela komentarzy ????????????????. Kogo by nie chciał czy ten czy ten klub to wieczne biadolenie i szczekanie na dany transfer. Proponuję by każdy z was kupił sobie własny klub i kupować takich zawodników jakcy wam pasują i bardzo jestem ciekaw jak daleko zajedziecie z tymi drużynami. odpowiedz

WL - 25 minut temu, *.tpnet.pl Pilkarscy emeryci "LEGII" nie sa potrzebni a jakie byly przypadki to wiemy !!

"



odpowiedz

SF - 28 minut temu, *.tpnet.pl P.Runjaic prosimy zabrac Kowalczyka i Zahovica z Pogoni wiec nalezy wziasc to pod uwage !! odpowiedz

Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl Nie wątpię, że coś jest na rzeczy, ale takie informacje ostatnio zawsze pojawiały się przed meczami Lecha z Legią. Dlaczego zatem pojawia się teraz, kiedy te drużyny już w tym sezonie nie zagrają ze sobą? To bardzo proste! Legia liczby, że w ten sposób może jeszcze wytrącić Lecha z równowagi na ostatniej prostej przed mistrzostwem. Sprytnie. :) Zobaczymy ile w tym całym zamieszaniu jest prawdy. odpowiedz

Afro - 51 minut temu, *.ncs2012.pl Kolejny emeryt z Portugalii. Klasa. odpowiedz

Dr.Wstrząs - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szczerze mówiąc to miałem nadzieję,że Runjaić weźmie kogoś ze sobą z Pogoni.Mają kilku niezłych grajków plus Kuchy ,który w Legii byłby jak u siebie odpowiedz

Dr. Wstrząs - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie jest taki słaby ale nie wiem czy ten przeszczep się przyjmie odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl SHROTEX Warszawa brzmi dumnie !!! Po co tych cudaków sprowadzają na pośmiewisko .... odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rezerwowy w Lechu a u nas ma grać w pierwszym składzie ? Chyba niestety szykuje się kilka sezonów w środku tabeli... odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl P.Prezesie i P.Dyrektorze Sportowy co sie dzieje z nasza "LEGIA" ? odpowiedz

MIODUSKI DALEJ TRZYMA SIE KUCHARSKIEGO MYŚLI DYREKTORSKIEJ ... - 1 godzinę temu, *.20.40 TO WYGLĄDA ŻE KUCHARSKI DALEJ JEST NIEOFICJALNIE DYREKTOREM SPORTOWYM, MIODUSKI JEDNAK TYLKO NA POZÓR GO ZWOLNIŁ A ON U NIEGO SIEDZI W DOMU W SZAFIE I RZĄDZI odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl To jest parodia! Weźmiemy tibę, nie będzie na podwyżkę dla Josue, który on nas odejdzie. I zamiast utrzymać najlepszego zawodnika (i pewnie najlepiej asystującego w lidze), wymienimy go na starszego typ, który był głównie rezerwowym.



Nie mam już szczerze sił na to, co się dzieje w tym klubie... odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl To byłoby coś... odpowiedz

Kasper - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeśli będzie ładować amice, jak Hautameki w 90 ze spalonego to brać! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Kasper: i nie bedzie rozumiec dogryzek o słowikach jak kaczorowski. odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To przesada kogo bierzemy pilkarza ktory w tym sezonie nie byl wyrozniajacym sie pilkarzem jak w poprzednich a Lech wie co robi poprostu chce sie juz pozbyc wiec zastanow sie LEGIO 2 razy a odnosnie wieku to nie o takich pilkarzy chodzi maximum do trzydziestki wiek ma znaczenie wiec mozemy nie miec pozytku bo takie sytuacje juz byly !!!! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i git.Kolejny argument,żeby sobie odpuścić kolejny już sezon,gdy mecze (L) oglądnę w tv,albo wogóle. odpowiedz

Dossa Jr - 2 godziny temu, *.chello.pl @FOREVER LEGIA : pomyslalem dokladnie to samo. Z jedną różnicą, że jednak nie bede siadal przed tv. Nie chce patrzec jak L zmienia sie w 10-12 drużynę z ligi. Ani nie spadnie, ani nic nie wygra. Takie czasy przed nami. odpowiedz

Filipek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dossa Jr: I bardzo dobrze won do domów lamusy.Pazie na razie odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Filipek.Na świecie cię nie było,jak ja na Legię jeździłem.Na (nie)szczęście to tylko internet i każdy może szczekać.........A tak konstruktywnie pisząc,to aż dziw bierze,że tylu"legionistów" w imię źle pojętej miłości do klubu,przykłada swoją cegiełkę do tego,że mioduski nadal tu jest.A już największą paranoją jest to,że kupując bilety,pośrednio płacicie mioduskiemu,tylko po to,żeby mu potem zaśpiewać.......mioduski won!!!!!!.No nie,normalne to to nie jest,a już napewno nirlogiczne. odpowiedz

Manio - 2 godziny temu, *.centertel.pl Same sukcesy Pana Bruno Carvahlo... odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Manio: On odniósł sukces bo wcisnął kiepskich graczy frajerom za niezłą prowizję... odpowiedz

Sympatyczny - 2 godziny temu, *.centertel.pl A po co Legii 33 letni gracz, który chcę dorobić sobie do emerytury piłkarskiej?



Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na młodego perspektywicznego zawodnika, na którym można byłoby zarobić?

odpowiedz

???? - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ogólnie szanuje gościa i dla mnie transfer na plus w tych czasach , odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dziadek z ławki Lecha??? O będzie bogate okienko. Jeszcze Trałka ... odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Jeszcze Peszko i Majewski. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Obcy: Taki Peszko to spokojnie w Legii mógłby grać i liczby miałby podobne do Wszołka. Nosem wciąga takie talenty jak Riberio, Skibicki czy Mladenovic odpowiedz

S(L)G - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tomek: może nosem wciąga, lubi wypić 0,7 to może i coś wciąga, ale porównanie go do Wszołka to gruba przesada. Tomek nie pij już więcej, nie bierz przykładu ze Sławka odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @S(L)G: popieram, porównanie alkomana do Wszołka jest chamstwem.



Co do meritum - po co Legii leniwy dziadek - rezerwowy Tiba??? no chyba żeby walczyć w strefie spadkowej, to się nada ; P odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @S(L)G: No tak lepszy Skibicki, którego gry nie da się na trzeźwo oglądać. Dla mnie to może codziennie pić nawet i litra byleby na boisku biegał i walczył i liczbami się bronił. To co robią piłkarze w czasie wolnym to średnio mnie interesuje, mogą ćpać, pić, rabować czy ściągać haracze byleby nie dać się złapać a na boisku dawać z siebie wszystko. Ale jak człowiek patrzy na Skibickiego czy Mladenovicia to ja na orliku z kumplami mamy więcej ambicji niż te dwie sieroty odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.