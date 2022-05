Rose: Pokazaliśmy odpowiednią reakcję

Sobota, 14 maja 2022 r. 10:05 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

- To był bardzo trudny mecz. Stadion był pełny, Jagiellonia walczyła, by zapewnić sobie utrzymanie w lidze. Fani wspierali ich do nacierania. Uważam, że wynik 2-2 to dobry rezultat, ponieważ na początku sezonu tego typu mecze przegrywaliśmy. Szanujemy ten punkt - powiedział po spotkaniu z Jagiellonią Białystok Lindsay Rose.



- To końcówka sezonu, wszyscy są już nieco zmęczeni. Dokuczały nam kontuzje, odczuwasz to w ciele. Oczywiście nie jest to powód do usprawiedliwienia, jesteśmy profesjonalistami i rozgrywamy wiele meczów. Wróciliśmy z dalekiej podróży w lidze i to normalne, że jesteśmy nieco zmęczeni. W każdym meczu nie można kreować 20 sytuacji, najważniejsze, by takiego meczu nie przegrać.



- Odwróciliśmy losy meczu, nasza reakcja była dobra, choć powinniśmy działać, a nie reagować. Dwukrotnie odwróciliśmy wynik, to ważny punkt, ponieważ pokazaliśmy odpowiednią reakcję.