W drugiej połowie meczu w Białymstoku w sektorze Legii tradycyjnie odpalona została pirotechnika. "W tej rundzie mieliśmy przyjemność odpalić pirotechnikę na wszystkich wyjazdach, gdzie na normalnych zasadach zasiadaliśmy w sektorze gości. Dziękujemy" - poinformowali Nieznani Sprawcy. Zapraszamy do obejrzenia filmu:

