Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 14 maja 2022 r. 21:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali na wyjeździe 6-3 Jagiellonię, a ozdobą meczu były dwa "rogale" Kacpra Knery z rzutu rożnego. Juniorzy młodsi prrzegrali 0-2 z Widzewem, co bardzo zmniejsza ich szanse na końcowy triumf w grupie. Legia U16 wygrała 5-0 z MOSiRem Mińsk Mazowiecki. W CLJ U15 legioniści zagrali nieskutecznie i przegrali 0-1 w Łodzi z ŁKS-em. Legia U14 zremisowała 1-1 z Polonią Warszawa '08, zaś walcząca o awans do mazowieckiej Ekstraligi drużyna LSS U14 zrewanżowała się Broni Radom za porażkę w Warszawie i wygrała 4-1. Legia U12 udane walczy na turnieju "Stralau Cup" w Berlinie.



CLJ U18: Jagiellonia Białystok 04 3-6 (3-3) Legia U18

Gole:

1-0 5 min. Mateusz Kowalski

2-0 15 min. Jakub Lutostański (rzut karny)

2-1 16 min. Jordan Majchrzak (as. Kacper Knera)

2-2 18 min. Oskar Lachowicz b.a.

2-3 29 min. Jordan Majchrzak (as. Dawid Niedźwiedzki)

3-3 33 min. Jakub Lutostański (rzut karny)

3-4 55 min. Kacper Knera (bezp. z rzutu rożnego)

3-5 65 min. Kacper Knera (bezp. z rzutu rożnego)

3-6 90 min. Maksymilian Stangret (as. Mykyta Sytnykow)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek (79' Maksymilian Stangret [05]), Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Oskar Lachowicz [05](70' Mykyta Sytnykov), Kacper Knera, Maddox Sobociński (60' Filip Rejczyk [06]) – Dawid Niedźwiedzki (60' Maciej Bochniak [05]), Jordan Majchrzak, Dawid Kiedrowicz (79' Kuba Wiśniewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Widzew Łódź 05 - Legia U17

Gole:

1-0 12 min. Dawid Musialski

2-0 89 min. Milan Bazler



Legia: Franciszek Chojak - Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Dominik Szala [06], Rafał Boczoń [06] - Bartosz Mikołajczyk Ż, Fryderyk Misztal [06] Ż (58' Roman Zhuk [06]), Kacper Bogusiewicz [06](58' Szymon Grączewski) - Wiktor Puciłowski, Tomasz Rojkowski [06] (83' Filip Borowski), Jakub Kowalski [06](73' Ignacy Morawski). Rezerwa: Bartosz Krasuski, hubert Nowak [06](br)

Trener: Rafał Gębarski



Ekstraliga U16: Legia U16 5-0 (2-0) MOSiR Mińsk Mazowiecki '06

Gole:

1-0 13 min. Jakub Żewłakow (rzut wolny)

2-0 40 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Adkonis)

3-0 52 min. Jakub Żewłakow (as. Maciej Saletra)

4-0 71 min. Jakub Adkonis (as. Jakub Żewłakow)

5-0 89 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Żewłakow)



Strzały (celne): Legia 31 (16) - MOSiR 6 (2)



Legia: Wojciech Banasik (46' Michał Malinowski) - Igor Skrobała, Kacper Potulski [07], Karol Kosiorek (70' Bartosz Dembek), Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Jakub Adkonis [07], Jakub Żewłakow - Antoni Majchrowski (60' Luka Lemishko), Mateusz Gierałtowski (53' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka

Drużynę prowadził dziś trener Tomasz Bąbel



CLJ U15: ŁKS Łódź '07 1-0 (1-0) Legia U15

Gol:

1-0 35 min. Wiktor Wojtczak



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Szymon Chojecki (15' Antoni Wasiak-Libiszowski), Jakub Błażejczyk, Maks Michałowski - Aleksander Iwańczyk, Jan Leszczyński, Igor Busz - Alex Cetnar (50' Max Pawłowski), Stanisław Gieroba, Aleks Płoszka (50' Miłosz Kaczmarek)

Trener: Dariusz Rolak. Zespół prowadził dziś II trener Maciej Pietraszko



Legia U14 1-1 (0-0) MKS Polonia Warszawa 08

Gole:

0-1 45 min.

1-1 52 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski)



Legia: Jan Bienduga, Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Marceli Żek, Filip Nieckarz, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Piotr Bartnicki [09], Pqascal Mozie, Bartłomiej Leszczyński, Kacper Borowiec, Maciej Chojnowski, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga maz. U14: Broń Radom '08 1-4 (1-2) Legia LSS U14

Gole:

0-1 17 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

0-2 19 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

1-2 31 min.

1-3 47 min. Kosma Sekuła (as. Adam Kulicki)

1-4 53 min. Kuba Kuciński (as. Adam Tołwinski)



Legia LSS: Dominik Sawczuk - Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Kacper Krajewski, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Maciej Suwik, Patryk Ciborowski, Kuba Kuciński, Adam Tołwiński, Jakub Drzazga oraz Filip Bonk, Kacper Danis, Lucjan Napieralski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



TS Gwardia Warszawa 09 - Legia LSS U13



Ledwie kilka dni po pierwszym spotkaniu oba zespoły spotkały się ponownie. Tym razem oba zespoły zdobyły znacznie mniej goli niż za pierwszym razem, ale spotkanie było równie ciekawe. Lider z Mokotowa pokazał spore możliwości, ale i legioniści walczyli do końca.



Turneij U12 "Stralau Cup" (rocznik 2010 (i mł.)



Legia U12 występuje na turnieju Stralau Cup w Berlinie. W grupie eliminacyjnej legioniści zmierzyli się z FK Usti nad Łabą, Beroliną Stralau i RB Lipsk. Jako że w tej fazie udało im się nie odnieść porażki, w kolejnych meczach mierzyli się z dość mocnymi przeciwnikami w postaci: Banika Ostrawa oraz duńskich Odense BK i Randers SK Freja. Tu również podopiecznym Jakuba Zapaśnika szło całkiem nieźle. Zakończenie rywalizacji - w niedzielę.