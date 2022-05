NS: Na meczu z Cracovią opuszczamy trybuny na 17 minut

Niedziela, 15 maja 2022 r. 19:58 Redakcja

Na meczu z Cracovią kibice planują podsumować nieudany sezon w wykonaniu Legii Warszawa. "W 10. minucie chcielibyśmy Was namówić do opuszczenia trybun. Wyjdziemy na 17 minut. Dokładnie tyle, ile Legia zanotowała jak dotąd porażek. Niech Dariusz Mioduski się wstydzi. Niech każda z tych minut będzie dla niego powodem do hańby, wstydu i refleksji, o ile ten człowiek jest skłonny do jakichkolwiek refleksji" - informują Nieznani Sprawcy. Poniżej prezentujemy komunikat ultrasów.



Drodzy Kibice!



Prosimy o chwilę uwagi. Zwracamy się do wszystkich kibiców Legii Warszawa. Przed nami ostatni meczu sezonu. Sezonu smutnego jak życie w Wałbrzychu. Najgorszego sezonu w wykonaniu naszego klubu od ponad 30 lat.

W tabeli zajmujemy 10. miejsce. Legia poniosła w tym sezonie 17 ligowych porażek! 17 razy musieliśmy obserwować jak drużyna, która co roku walczyła o najwyższe cele, kopie się w czoło i WALCZY O UTRZYMANIE.



Tak, Dariusz Mioduski doprowadził do takiego stanu. Milionem swoich idiotycznych decyzji oraz brakiem kompetencji ten osobnik sprawił, że walczyliśmy o utrzymanie w zasadzie do samego końca.

W ostatnim wywiadzie z „prezesem” możemy usłyszeć o... budowaniu wielkiej Legii. Jest taki znany mem, gdzie psychiatra pokazuje komuś kleksy na kartce i pyta co tu widać. Badany mówi, że widzi coś zupełnie innego niż w rzeczywistości jest przestawione. Wszystko kończy się konkluzją lekarza „zapiszę sobie, że jest pan pier...ty”.



Mamy wrażenie, że pan Dariusz też powinien udać się do tego typu specjalisty. Na pytanie o kleksy z pewnością odpowiedziałby, że widzi tu wielką Legię. Konkluzja lekarza zostałaby zapewne taka sama.



Wracając do sedna. W sobotę gramy z Cracovią. I wiecie co? Widzimy się na meczu. Robimy taki sam rozpier... jaki robiliśmy przez cały sezon. Byliśmy z Legią Warszawa i zawsze będziemy, bo prawdziwa wartość Legii to aktualnie tylko Wy i Wasz fanatyzm.



️Jednak na tym meczu w 10. minucie chcielibyśmy Was namówić do opuszczenia trybun. Wyjdziemy na 17 minut. Dokładnie tyle, ile Legia zanotowała jak dotąd porażek.



Niech Dariusz Mioduski się wstydzi. Niech każda z tych minut będzie dla niego powodem do hańby, wstydu i refleksji, o ile ten człowiek jest skłonny do jakichkolwiek refleksji.



Nie możemy przejść obojętnie obok tego co się dzieje. W ten sposób wyrazimy nasz sprzeciw i wkur...nie. Mamy do tego prawo. Po 17 minutach wrócimy i zrobimy swoje. Będziemy się bawić, śpiewać i skakać.

Dla Was samych, za Waszą postawę przez cały ten zje... sezon.