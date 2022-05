Na stadionach: CHwilami Wypada Dobrze Popalić

Wtorek, 17 maja 2022 r. 15:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Poznaniu feta, w części Krakowa stypa, a w Częstochowie być może "moralniak" - na koniec sezonu zupełnie różne nastroje towarzyszą kibicom. Lechici świętowali tytuł mistrzowski, ale nie pierwszy raz przy tej okazji zapomnieli się piłkarze, nie mówiąc o prezesie klubu, który wyśpiewywał wulgarne przyśpiewki pod adresem innych klubów.



Podwójne powody do radości miała Cracovia, która najpierw cieszyła się z tytułu dla Lecha, a dzień później mogła świętować spadek lokalnego rywala. Fani Wisły postanowili w ok. 2 tysiące "przywitać" swoich piłkarzy, którzy spadli z ligi, odpowiednimi transparentami, m.in. "Co wy k...a zrobiliście z naszym klubem?", "Nie jesteście godni podania ręki".



Dobrymi wyjazdami sezon zakończyli fani Legii (w Białymstoku) i Pogoni (w Gdańsku). O dziwo legioniści bez problemów weszli na stadion Jagiellonii. Jagiellonia zaprezentowała antylegijną oprawę z wykorzystaniem pirotechniki. Legioniści również z piro - zresztą tak było w tym sezonie na każdym wyjeździe. Dwie oprawy przygotowali ultrasi Lechii, którzy również nie żałowali pirotechniki. Racowisko pokazał także Radomiak. Na zapleczu ekstraklasy najliczniej na wyjazdowym szlaku zaprezentował się GKS Katowice w Kielcach (na zakazie).







Tylko na dwóch ekstraklasowych stadionach zabrakło przyjezdnych - wiślaków w Radomiu oraz kibiców Rakowa w Lubinie. O ile wyjazd Wisły był niemożliwy z powodu braku sektora gości na stadionie, na którym gra Radomiak, o tyle w przypadku Rakowa przyczyna była zupełnie inna...



Sporo kontrowersji wzbudziło niewpuszczenie kibiców Rakowa na stadion Zagłębia Lubin. Dolnośląski klub z wyprzedzeniem poinformował przyjezdnych, że sektor gości pozostanie pusty, a w nim wywieszono transparent "Piłka nożna bez Rakowa", co wzbudziło sporo kontrowersji w środowisku. O tym, że Raków zachował się nieodpowiednio na finale PP, wiedzą wszyscy związani z ruchem kibicowskim. Czy jednak należy postępować równie niekibicowsko wobec tej ekipy? Wyjaśnienie kilka dni po meczu przedstawiła grupa ultras z Lubina: Podczas tegorocznej majówki polscy kibice przeżyli bardzo nieprzyjemną sytuację. Kiedy oczy wielu z nas zwrócone były na rozgrywany na Stadionie Narodowym finał Pucharu Polski, doszło do naruszenia niepisanych zasad, które powszechnie w świecie kibolskim zamykają się w określeniu 'solidarność kibicowska ponad podziałami'. Tak dla przypomnienia, chodzi o sytuację gdy Raków wszedł na Stadion Narodowy mimo zakazu wnoszenia flag (nadanym przez lewaka Trzaskowskiego) i mimo konsekwentnego 'nie wchodzenia' na ten mecz fanów Lecha Poznań. Albo ich pokonała presja janków, albo chęć obejrzenia meczu była większa niż wartości, o które trzeba zawsze walczyć, takimi na pewno jest obecność flag na meczach. W związku z powyższym postanawiamy 'wspierać' nielojalnościowy ruch Rakowa. Przed meczem (Zagłębie - Raków, w Lubinie) korzystamy z pewnego prawa, dzięki któremu uniemożliwiamy wysyłkę biletów zamówionych przez Raków. Dodatkowo w trakcie meczu na sektorze przyjezdnych widnieje transparent 'Piłka nożna bez Rakowa'. Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, ze strony Rakowa był brak kontaktu, co nas dziwi, gdyż słyszeliśmy o zamówionym pociągu na ten mecz. Więc podsumowując: sektor w Lubinie nie jest zamknięty (jak fałszywie podaje Raków), zapraszamy wszystkich przyjezdnych. Z Pozdrowieniem dla lojalnych ekip: Ch*j z zakazami, kibole ponad podziałami!



Ekstraklasa:



Warta Poznań - Lech Poznań (4000)

Na mecz rozgrywany w Grodzisku Wielkopolskim przybyło aż 4 tysiące kibiców Lecha, którzy dzięki wygranej swojej drużyny i stracie punktów przez Raków, mogli świętować wieczorem w pobliżu swojego stadionu tytuł mistrza Polski. Nie pierwszy raz w takiej sytuacji, piłkarze "Kolejorza" (a tym razem również prezes) włączali się do wulgarnych pieśni pod adresem innych klubów (m.in. Rakowa i Legii).



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (898)

Ponad 15 tys. kibiców na trybunach w Białymstoku i 900-osobowa grupa kibiców Legii, którzy przyjechali pociągiem specjalnym. O dziwo wejście przyjezdnych bez najmniejszych problemów. W sektorze gości zawisło 7 flag, a legioniści w II połowie odpalili stroboskopy. Jagiellonia w 5. minucie zaprezentowała sektorówkę mającą nawiązywać do jednego z teleturniejów, a hasło miało być z tak zwanej wiedzy powszechnej - "Leg_a _o s_ara kur_a". Prezentację zwieńczył pokaz pirotechniczny - ognie wrocławskie i świece dymne.



Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (742)

Gdańszczanie na meczu zaprezentowali transparent "CHwilami Wypada Dobrze Popalić" z wiadomym przesłaniem oraz konkretnym pokazem pirotechnicznym (świece dymne, wulkany, fajerwerki i racowisko) jako uzupełnieniem prezentacji. Lechiści przygotowali również kartoniadę "Lechia" oraz transparent "Duma Trójmiasta i Pomorza". Portowcy na koniec wyjazdowego sezonu stawili się w bardzo dobrej liczbie, 742 osoby w sektorze gości.



Stal Mielec - Śląsk Wrocław (300)

Fani Śląska mogli obejrzeć mecz w Mielcu dzięki uprzejmości Stali i stawili się tam w 300 osób, w tym Motor (20) i Opava (11).



Górnik Zabrze - Górnik Łęczna (94)

Fanom z Łęcznej po zaledwie roku przyszło żegnać się z ekstraklasą. Na wyjazd do Zabrza pojechało 94 kibiców, w tym Chełmianka Chełm (8). Przyjezdni dotarli spóźnieni i wywiesili 3 flagi. Gospodarzy na trybunach ok. 14 tysięcy.



Radomiak Radom - Wisła Kraków (-)

Dobry młyn Radomiaka na ostatnim meczu w tym sezonie we własnym mieście. Spotkanie radomianie okrasili racowiskiem. Wisła po tym meczu spadła z ligi, a pod stadionem "przywitali" ją kibice Białej Gwiazdy z transparentami: "Kuba, Kaziu, Sobol z nami kibicami. Reszta Won", "Co wy k...a zrobiliście z naszym klubem?", "Nie jesteście godni podania ręki".



Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa (-)

Sektor gości został na ten mecz zamknięty, w związku antykibicowskim zachowaniem kibiców Rakowa na finale PP. Tego dnia w sektorze gości Zagłębie wywiesiło stosowny transparent - "Piłka nożna bez Rakowa".



Niższe ligi:



Korona Kielce - GKS Katowice (846)

GieKSiarze w bardzo dobrej liczbie (846) stawili się na tym wyjeździe - w Kielcach weszli na trybunę za bramką, obok sektora gości, dzięki uprzejmości Koroniarzy. Katowiczanie wspierani przez Górnika (60) i Banika (7).



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia (322).

Arkowcy na wyjeździe do Bielska-Białej stawili się w 322 osoby, w tym Polonia Bytom (150), Cracovia (6) i Lech (2).



Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn (75)

Stomilowcy stawili się w Sosnowcu w 75 osób, w tym Raków (6) i Wisła Płock (2). Przyjezdni wywiesili 4 flagi.





Oprawa tygodnia: Choreo Lechii na meczu z Pogonią

Wyjazd tygodnia: 4000 kibiców Lecha w Grodzisku Wlkp. na meczu z Wartą



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:















Jagiellonia Białystok na meczu z Legią Warszawa:









Lechia Gdańsk na meczu z Pogonią Szczecin:

















Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:









Zagłębie Lubin na meczu z Rakowem Częstochowa:







Warta Poznań na meczu z Lechem Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Górnik Zabrze na meczu z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Radomiak Radom na meczu z Wisłą Kraków:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Miedź Legnica na meczu z Widzewem Łódź:









Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała: