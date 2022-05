Koszykówka

Zapowiedź 1. finałowego meczu ze Śląskiem

Poniedziałek, 16 maja 2022 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po niesamowitych emocjach, jakie zgotowali kibicom koszykarze Legii w dwóch pierwszych rundach play-off, od wtorku będziemy emocjonowali się finałami z udziałem naszego zespołu. Legioniści mają zapewniony pierwszy medal od 1969 roku, ale jak sami zapewniają, zrobią wszystko, aby po sezonie na ich szyjach zawisły medale złote.



Rywalem Legii będzie WKS Śląsk Wrocław, który w obu rundach play-off rywalizował wyraźnie dłużej od Legii, tocząc 5-meczowe serie. Legioniści mają dzięki temu o cztery spotkania mniej w nogach. Przynajmniej w ostatnim czasie, bo biorąc pod uwagę całe rozgrywki, Legia i Śląsk grały równie dużo spotkań, wliczając europejskie puchary. Pierwszy mecz finałowy będzie meczem numer 51 dla naszego zespołu w tym sezonie. Nasi gracze mieli tydzień na regenerację i przygotowania do finałów. Wierzymy, że czas ten pozwolił na zaleczenie wszystkich mikrourazów, a także odpowiedni odpoczynek.







Śląsk w pierwszej rundzie mierzył się z Zastalem Zielona Góra, i po dwóch porażkach w Zielonej Górze, mało kto spodziewał się, że wrocławianie będą w stanie awansować do najlepszej czwórki. Tymczasem WKS wygrał najpierw oba mecze w hali Stulecia, a następnie zwyciężył mecz numer 5 na wyjeździe, 86-80. W serii z Czarnymi Słupsk rywalizacja miała inny przebieg. Wrocławianie wygrali dwa pierwsze mecze na wyjazdach i kiedy wydawało się, że zapewnią sobie awans do finału przed własną publicznością, sromotnie przegrali oba mecze, w tym aż 60-123 spotkanie numer trzy. W decydującym, piątym meczu w Słupsku, Śląsk prowadził przez cały czas i ostatecznie zwyciężając 81-71, zapewnił sobie udział w finale. Pierwszy po 17 latach.



Dla obu drużyn awans do finału z pewnością jest już sporym sukcesem, dla tak zwanych ekspertów prawdopodobnie wręcz sensacją. W finale zagrają zespoły z miejsc 5 i 6 po sezonie zasadniczym, które mecze ligowe łączyły z wieloma meczami europejskich pucharów. Legia w FIBA Europe Cup zagrała 14 spotkań, Śląsk w EuroCup - 18.







W tym sezonie Legia przegrała ze Śląskiem w pierwszej rundzie 73-87 w hali na Bemowie (mecz rozegrany 6 listopada), za to zwyciężyła w hali Stulecia przed dwoma miesiącami 91-78. Było to zarazem pierwsze zwycięstwo Legii we Wrocławiu na najwyższym poziomie rozgrywkowym od 40 lat. Legia i Śląsk przed rokiem mierzyły się (w Ostrowie Wielkopolskim) w meczach o brązowy medal. Wówczas w pierwszym spotkaniu podopieczni Wojciecha Kamińskiego zwyciężyli 84-72, w meczu numer dwa lepszy był WKS, a w decydującym spotkaniu, zakończonym dogrywką, wrocławianie triumfowali po niezapomnianej trójce Stewarta na... trzy dziesiąte sekundy przed końcem doliczonego czasu gry. W obu zespołach jest kilku graczy, którzy pamiętają tamtą serię, choć Śląsk prowadzony był jeszcze przez trenera Vidina, nie zaś jak w obecnych rozgrywkach - Andreja Urlepa.



Niekwestionowanym liderem zespołu z Wrocławia jest Travis Trice II, zdobywający średnio 17,8 pkt. na mecz (aż 45,7% za 3). W ostatnim meczu we Wrocławiu legioniści bardzo dobrze ograniczyli poczynania tego rozgrywającego, a duża w tym zasługa Muhammada-Aliego i Roberta Johnsona. Trzeba przyznać, że dwaj nasi obwodowi, w całej serii play-off wyśmienicie spisywali się w defensywie, ograniczając role czołowych strzelców drużyn przeciwnych - m.in. Jamesa Florence'a, jak i Jonaha Mathewsa. Ważną postacią w rotacji Śląska jest Kerem Kanter (śr. 12,5 pkt. na mecz), jak również podkoszowy Aleksander Dziewa (12,1 pkt., 4,5 zbiórki i 0,7 bloku). To doskonała postawa wracającego po urazie stopy Dziewy, sprawiła, że Śląsk przedłużył serię z Zastalem. Ważną rolę odgrywa również Kodi Justice (śr. 10,6 pkt.), doskonały obrońca i podkoszowy Ivan Ramljak (śr. 9,1 pkt. i 7 zbiórek), a do dyspozycji trenera Urlepa są również m.in. zmiennik Trice'a na pozycji numer jeden - Łukasz Kolenda (śr. 8,2 pkt.), D'Mitrik Trice (ostatnio grywał znacznie mniej), Martins Meiers i Jan Wójcik. Występ przeciwko Legii Jakuba Karolaka jest wykluczony, z powodu kontuzji, jakiej były zawodnik naszego klubu doznał w spotkaniu ćwierćfinałowym z Zastalem.



Niestety wiadomo już, że w dwóch pierwszych meczach serii finałowej, w naszym zespole nie zobaczymy Adama Kempa, który wyśmienicie spisywał się w fazie play-off. Kontuzja, której nasz środkowy doznał po uderzeniu łokciem przez Dimca (w trzecim meczu z Anwilem), okazała się bardziej poważna - nastąpiło pęknięcie podstawy oczodołu, przez co Amerykanin będzie gotowy najwcześniej na spotkanie trzecie, które odbędzie się w Warszawie. W związku z powyższym, na pewno więcej minut otrzymają Darek Wyka i Jure Skifić, którzy będą robili wszystko, aby zastąpić Kempa w tych dwóch meczach, i jednocześnie ograniczyć grę podkoszowych Śląska - głównie Dziewy i Ramljaka.



Legioniści w każdym spotkaniu fazy play-off przeważali, ale ich wynik rozstrzygał się w samych końcówkach, czasem w dogrywkach. Nasi gracze pokazali, że potrafią zwyciężać w decydujących momentach, a żelazna konsekwencja taktyczna doprowadziła ich do finału. W nim legioniści, pomimo braku przewagi parkietu, zrobią wszystko, aby wygrać jeszcze jedną serię. Utrzymując poziom gry z rywalizacji ze Stalą i Anwilem, na pewno jest to możliwe. A jesteśmy przekonani, że gracze Legii nie pokazali jeszcze pełni swoich możliwości. I te zademonstrują w finale.



Początkowo pierwszy mecz finałowy miał być rozgrywany we wrocławskiej hali Orbita, z powodu niedostępności największego obiektu we Wrocławiu. Ostatecznie dzięki działaniom prezydenta miasta, we wtorek obie drużyny zagrają w hali Stulecia (znanej również jako hala Ludowa), przy ulicy Wystawowej 1. Możemy spodziewać się, że na trybunach zasiądzie komplet, ponad 5200 widzów. Już teraz w sprzedaży pozostały ostatnie wolne bilety na wybrane sektory. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:30, a transmisja w Polsacie Sport rozpocznie się pół godziny wcześniej. Mecz numer dwa odbędzie się dwa dni później, również we Wrocławiu, tym razem w hali Orbita.



W poniedziałek o godzinie 18:00 we Wrocławiu odbędzie się przedmeczowa konferencja prasowa, w której udział wezmą Andrej Urlep i Aleksander Dziewa z WKS Śląska Wrocław, Wojciech Kamiński i Łukasz Koszarek z Legii Warszawa, Renata Kaznowska, Wiceprezydent m. st. Warszawy, Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 25-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, D'mitrik Trice, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Aleksander Leńczuk, Kacper Marchewka (rzucający), Ivan Ramljak, Justin Bibbs, Michał Gabiński, Igor Kozłowski, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Kerem Kanter, Aleksander Dziewa, Martins Meiers, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek, Robert Skibniewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Travis Trice II, Kodi Justice, Kerem Kanter, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa



Najwięcej punktów: Travis Trice II 498 (śr. 17,8), Kerem Kanter 489 (12,5), Aleksander Dziewa 448 (12,1).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Trefl (d, 77:67), Legia (w, 73:87), Twarde Pierniki (d, 68:70), GTK (d, 106:74), Spójnia (d, 105:90), HydroTruck (w, 64:67), Start (d, 84:76), Zastal (d, 85:88), Arka (d, 86:63), Anwil (w, 97:89), Czarni (d, 96:84), Stal (d, 79:69), King (d, 85:74), MKS Dąbrowa (w, 87:88), Astoria (w, 77:88), Trefl (w, 89:102), Legia (d, 78:91), Twarde Pierniki (w, 86:95), GTK (w, 61:89), Spójnia (w, 86:73), HydroTruck (d, 106:94), Start (w, 85:67), Zastal (w, 103:90), Zastal (w, 85:83), Zastal (d, 95:68), Zastal (d, 87:80), Zastal (w, 80:86), Czarni (w, 57:77), Czarni (w, 66:91), Czarni (d, 60:123), Czarni (d, 69:89), Czarni (w, 71:81).

PP: Stal (w, 94:87).

EuroCup: Lietkabelis Panevezys(d, 59:70), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Turk Telekom Ankara (w, 89:73), Lokomotiv Kuban Krasnodar (d, 68:98), Dolomiti Energia Trento (w, 81:77), Hamburg Towers (d, 87:71), Partizan Belgrad (w, 75:73), Joventut Badalona (d, 73:87), Lietkabelis Panevezys (w, 88:65), Bologne Metropolitans 92 (d, 59:74), Turk Telekom Ankara (d, 80:67), MoraBanc Andorra (w, 99:65), Dolomiti Energia Trento (d, 77:68), Hamburg Towers (w, 92:86), Partizan Belgrad (d, 71:93), Joventut Badalona (w, 97:79), MoraBanc Andorra (d, 91:95), Gran Canaria (w, 87:60).



Ostatnie mecze obu drużyn:

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 18-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,9 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,3%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 519 (śr. 14,4), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 427 (11,9), Robert Johnson 358 (18,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82), Stal Ostrów (w, 64:67), Stal Ostrów (d, 85:81), Anwil Włocławek (w, 79:83), Anwil Włocławek (w, 71:77), Anwil Włocławek (d, 87:77).



Termin meczu: wtorek, 17 maja 2022 roku, g. 20:30

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia/Ludowa)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Ceny biletów: 50, 70, 190 złotych (ulgowe) oraz 60, 80 i 200 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport