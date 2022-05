Milewski i Makowski z brązowym medalem DMP

Snookerzyści Legii, Sebastian Milewski i Kuba Makowski wywalczyli brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Lwówku Wielkopolskim. W fazie grupowej legioniści mieli komplet wygranych, z kolei w 1/4 finału pokonali 4-1 bardzo mocną zachodniopomorską ekipę - Ariela Trębocha (reprezentant Polski, aktualnie na 4. miejscu Top 16) i Sylwestra Szumera (wicelider 1LS). W półfinale Milewski i Makowski przegrali 0-4 z późniejszymi triumfatorami, Mateuszem Baranowski i Antkiem Kowalskim. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się najmłodsi snookerzyści Legii, 12-latkowie Hubert Micherdziński i Oliwier Niziałek dotarli do ćwierćfinału, gdzie przegrali z duetem Baranowski/Kowalski. Najmłodszy z legionistów, 11-letni Axel Wysoczański w składzie z nieco starszym Przemkiem Krukiem. Faza grupowa: Sebastian Milewski, Kuba Makowski 4-1 Miłosz Bąbelek, Patryk Wachowsk Przemysław Kruk, Axel Wysoczański 2-3 Marcin Karłyk, Filip Ratajczak Michał Kotiuk, Jakub Chromy 4-1 Hubert Micherdziński, Oliwier Niziałek Hubert Micherdziński, Oliwier Niziałek 3-2 Zenon Banaś, Tomasz Czarnecki Sebastian Milewski, Kuba Makowski 4-1 Mariusz Kukułka, Paweł Flantowicz Kacper Piechota, Robert Pędziwiatr 3-2 Przemysław Kruk, Axel Wysoczański Radosław Lewandowski, Wojciech Ptak 1-4 Przemysław Kruk, Axel Wysoczański Faza pucharowa: 1/8 finału: Hubert Micherdziński, Oliwier Niziałek 3-1 Adrian Urbański, Michał Bułatowicz 1/8 finału: Przemysław Kruk, Axel Wysoczański 0-3 Ariel Trębocha, Sylwester Szumera 1/4 finału: Hubert Micherdziński, Oliwier Niziałek 0-4 Mateusz Baranowski, Antek Kowalski 1/4 finału: Sebastian Milewski, Kuba Makowski 4-1 Ariel Trębocha, Sylwester Szumera 1/2 finału: Sebastian Milewski, Kuba Makowski 0-4 Mateusz Baranowski, Antek Kowalski

