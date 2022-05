Finał play-off

Śląsk Wrocław 76-72 Legia Warszawa

Wtorek, 17 maja 2022 r. 22:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu finału play-off o mistrzostwo Polski w koszykówce Legia Warszawa przegrała 72-76 na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Drugie spotkanie odbędzie się już w czwartek, także we Wrocławiu, o godzinie 20:40.



Pierwsza kwarta należała do gospodarzy, którzy szybko uzyskali 5-punktową przewagę, a po siedmiu minutach prowadzili 12 punktami (25-13). Ostatecznie ta część spotkania zakończyła się wynikiem 27-18 dla Śląska. W drugiej odsłonie Zieloni Kanonierzy zabrali się do odrabiania strat i po trafieniach kolejno Koszarka, Abdur-Rahkmana i Skificia doprowadzili do remisu 29-29, a następnie objęli niewielkie prowadzenie. Na przerwę jednak Śląsk schodził z minimalną przewagą - 44-43.







Po zmianie stron lepiej spisywali się gospodarze, którzy wygrali trzecią kwartę 18-14, a w ostatniej części odskoczyli na 11 punktów (68-57). Pięć minut przed końcem kontuzji doznał Grzegorz Kulka i kuśtykając puścił parkiet. Trzy minuty przed końcem Śląsk miał przewagę 8 punktów, ale dwie świetne akcje przeprowadził Robert Johnson i legioniści odrobili 4 punkty. Potem po błędzie gospodarzy mieli szansę doskoczyć na dwa, ale nie wykorzystali kontry 3 na 1. Minutę przed końcem Śląsk prowadził 74-70, ale następnie obejrzeliśmy kolejną akcję Johnsona i zrobiły się tylko 2 oczka straty i pół minuty do końca... Ostatecznie jednak górą był Śląsk.



PLK: Śląsk Wrocław 76-72 Legia Warszawa

Kwarty: 27-18, 17-25, 18-14, 14-15



Śląsk Wrocław [punkty, (celne za trzy)]

0. T. Trice II 22 (1)

11. A. Dziewa 18 (1)

27. I. Ramljak 10

5. K. Kanter 8

6. K. Justice 8

---

2. Ł. Kolenda 8

8. D. Trice 2

15. M. Gabiński 0

18. S. Tomczak 0

19. M. Meiers 0

7. K. Gordon -

10. J. Wójcik -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 24 (1)

18. R. Cowels III 14 (4)

55. Ł. Koszarek 7 (1)

91. D. Wyka 6

14. G. Kulka 3 (1)

---

5. M. Abdur-Rahkman 10 (1)

11. J. Skifić 6

31. G. Kamiński 2

0. J. Sadowski 0

4. S. Kołakowski 0

50. A. Kemp -



Sędziowie: P. Pastusiak, D. Zapolski, Ł. Andrzejewski

Komisarz: M. Kucharski



widzów: 4900



Terminy kolejnych meczów finałowych play-off:

19.05. (CZ) g. 20:30 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polsat Sport)

22.05. (ND) g. 20:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław (Polsat Sport)

24.05. (WT) g. 20:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław (Polsat Sport Extra)

ew. 27.05. (PT) g. 20:40 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polsat Sport)

ew. 29.05. (ND) Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

ew. 31.05. (WT) WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa<