W drugim finałowym meczu fazy play-off Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 88-85. Stan rywalizacji: 1-1, gra toczy się do czterech zwycięstw. Kolejne dwa spotkania odbędą się w Warszawie, 22 i 24 maja o godzinie 20:40, a piąte spotkanie 27 maja we Wrocłąwiu. Legioniści źle rozpoczęli to spotkanie. Szybko zaczęli przegrywać. W połowie kwarty na tablicy widniał wynik 11-2 dla gospodarzy. Legia punktowała seryjnie i po chwili mieliśmy już 15-2. Legioniści mieli duże problemy w defensywie, zbyt łatwo pozwalali przeciwnikom dochodzić do sytuacji, nie zbierali piłek w ataku, a przy tym sami notowali niską skuteczność (zaledwie 20% celnych rzutów z gry). Na minutę przed końcem Grzegorz Kamiński zdobył 3 punkty. Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 21-10. Druga kwarta wyglądała nieco lepiej w wykonaniu Legii, która zmniejszyła straty. Tuż przed zakończeniem tej części gry za 3 punkty trafił Cowels, dzięki czemu do przerwy legioniści przegrywali tylko 38-41. Dzięki celnej trójce Koszarka na początku trzeciej kwarty Legia doprowadziła do wyrównania, by po chwili po kolejnej trójce Cowelsa wyjść na prowadzenie 44-43. Nie minęła minuta, a Cowels po raz kolejny trafił za 3 pkt. O czas poprosił trener Śląska. Nie przyniosło to jednak rezultatów, bo tym razem 3 punkty zdobył Skifić. Legioniści prowadzili już 52-45. Również i gospodarze zaczęli popełniać błędy, co bezlitośnie wykorzystywali "Wojskowi". Trzecia kwarta była całkowitą dominacją gości i zakończyła się wynikiem 30-17 dla Legii i prowadzeniem 68-58 w całym meczu. Ostatnia część spotkania zapowiadała się więc niezwykle emocjonująco. Do końca ważyły się losy tego spotkania. Na 40 sekund przed ostatnią syreną Legia prowadziła 85-81. Śląsk Wrocław 85-88 Legia Warszawa kwarty: 21-10, 20-28, 17-30, 27-20 Śląsk Wrocław [punkty, (celne za trzy)] 0. T. Trice II 31 (4) 6. K. Justice 14 (1) 5. K. Kanter 11 (1) 11. A. Dziewa 11 27. I. Ramljak 7 --- 8. D. Trice 5 (1) 2. Ł. Kolenda 3 (1) 18. S. Tomczak 3 10. J. Wójcik 0 15. M. Gabiński 0 19. M. Meiers 0 7. K. Gordon - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 3. R. Johnson 18 (1) 18. R. Cowels III 16 (2) 11. J. Skifić 8 (2) 55. Ł. Koszarek 3 (1) 91. D. Wyka 0 --- 5. M. Abdur-Rahkman 27 (3) 31. G. Kamiński 12 (4) 0. J. Sadowski 4 4. S. Kołakowski - 43. J. Śliwiński - 50. A. Kemp - Komisarz: W. Imiołek Sędziowie: P. Pastusiak, Ł. Jankowski, M. Chrakowiecki widzów: 2820 Terminy kolejnych meczów finałowych play-off: 22.05. (ND) g. 20:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław (Polsat Sport) 24.05. (WT) g. 20:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław (Polsat Sport Extra) 27.05. (PT) g. 20:40 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polsat Sport) ew. 29.05. (ND) Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław ew. 31.05. (WT) WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo Legia.Gratulacje. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Liczyłem na Kamińskiego i nie zawiódł. Kilka trójek im wrzucił. Jak ma swój dzień to może wiele dać dobrego na rotacji. Czy Kemp już zagra w niedzielę? odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.ar-network.pl Bardzo lubię koszykówkę, zarówno grać i oglądać, mimo to rzadko komentuję poczynania koszykarzy, jednak dziś jestem pod wrażeniem tego co we Wrocławiu się napowyprawiało. W podobnym stopniu co teraz, to jarałem się finałami Mazowszanki ze Śląskiem w ubiegłym wieku ale czy można się dziwić... Zdrowe emocje w halach we Wrocławiu, a nie żadnym Breslau i niech takie będą zarówno w Warszawie jak i przy klawiaturze. Ajlofdysgejm i pozdrawiam tych co mają podobnie.

P.S. A w NBA to chyba jednak czas na powrót GSW na tron... odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.207.190 Brawo dla Legii, po kontuzji Kulki nie miałem już złudzeń i żadnych oczekiwań, ale jest remis i walka trwa, Mocno (L)egia! odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz wygrala drużyna a nie indywidualność. Trice to za mało na Legię chociaż nie można dać mu tak szaleć jak dziś. Tu jest PLK a nie NBA. Mam nadzieję na zwycięstwa w Warszawie. Koszarek I Wyka nie mieli swojego dnia i chyba gorzej już nie zagrają. Widać potencjał u Sadowskiego. Szkoda że nie pograł więcej w regularnym . Co z Urbaniakiem? Też kontuzja? Trochę chyba Śląsk poczuł się zbyt pewnie po pierwszym meczu albo presja na mistrza we Wrocławiu jest zbyt duża. odpowiedz

roadrunner - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oni są niesamowici cierpliwość i determinacja popłaca i to bez dwóch kluczowych zawodników

Brawo Trener,brawo waleczna Legia !!!! odpowiedz

Tgk - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panienki z kopanej powinny się uczyć jak się gra i walczy do końca....nie interesuje się koszem ale ten mecz dostarczył tyle fajnych emocji. W Niedzielę lecę na Bemowo obejzec na zywo kosza, jezeli są jeszcze bilety:). Brawo za piękne reprezentowanie naszego herbu. odpowiedz

st.anger - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Tgk: z całym szacunkiem , ale gdzie byłeś przez cały sezon?! bieletów dawno już nie ma , i dobrze , niech przyjdą ci co chodzili cały sezon . Pzd (L) odpowiedz

st.anger - 3 godziny temu, *.tpnet.pl BRAWO ! Johnson niczym utwór Maanamu <falowanie i spadanie> odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ali Rakhman wooooow odpowiedz

Żeg(L)arz - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Panowie koszykarze, niech wkłady się uczą co to jest walka do końca.

AVE LEGIA. odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Siła,moc i zajebistość ...Brawo! odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.mm.pl Gratulacje! odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oni to zrobią...mimo kontuzji oni zdobędą to mistrzostwo! odpowiedz

W-w - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Rytm: Nie zdobędą. odpowiedz

W-a - 3 godziny temu, *.aster.pl @W-w: az tak boli, ze wlazles na kibicowski profil Legii w sekcje komentarzy zeby poplakac nad porazka? :D odpowiedz

reckLess - 3 godziny temu, *.orange.pl @W-w:

Malinowe nosy? Fakt, nie zdobędą.

Jedyne co ugracie to flet do papuni.

Wracaj do Breslau folksdojczu odpowiedz

W-w - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @W-a: Popłakać nad porażką? Serio, tacy jesteście podjarani jednym zwycięstwem w serii do czterech? To dopiero heca. Legia tego nie wygra, ale możecie się czarować. A tak w ogóle to na kosza w Warszawie to ktoś młody chodzi? Jak na wyjazd wysyłacie dziadków ze średnią wieku 70 to słabo to o Was świadczy. Oni się już nakibicowali, nie możecie ich odciążyć? Zdrowie już nie to, a tak seniorów eksploatujecie. odpowiedz

W-w - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @reckLess: Gdy nie było Internetu to tylko rodzina wiedziała żeś głupi. odpowiedz

Umberto e co - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @W-w: synu, nie kompromituj Wrocławia i nie przenoś patoodzywek z kopanej. Za głupie odzywki, wynikające z fobii dostaniesz malinowym nosem czy i nym breslauerem. Bez sensu. Włazisz na ich strony i obrażasz ich nie mając nic sensownego do powiedzemia. Kibic ma prawo wierzyć w swoją drużynę i jej kibicować, tym bardziej na swoich stronach. Powściągnij kompleksy. Warto żyć bez nich. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @W-w: weź już wyjdź stąd. Ciekawe, co będzie jak jednak zdobędą to mistrzostwo. Przyjdziesz tu znów? Oni i tak już osiągnęli sukces, a mistrzostwo będzie dodatkiem. A póki co, spadaj malinowy nochalu. odpowiedz

1993 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Umberto e co: pamiętam Cię z komentarzy na nieodżałowanym fanatik.ogicom (fanslask.pl)

Powinniście mimo woli rodziny ten projekt kontynuować, jako żywy pamiętnik kibica.Pozdrowienia (L) odpowiedz

W-w - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Umberto e co: Głupie odzywki? Gość napisał, że Legia wygra, a ja odpisałem, że nie wygra. Widzisz tu jakieś obrażanie, bo ja nie widzę żadnego. Kibic ma prawo wierzyć w swoją drużynę, więc wierzę i napisałem, że wygra Śląsk, a Warszawian poniosły emocje i zaczęli obrażać, oni nie ja. A że tu wszedłem? Chciałem więc wszedłem, każdy może tu wejść. A Ty piszesz o jakimś kompromitowaniu. Przeczytaj raz jeszcze treść, bo zrobiłeś to mało uważnie. Malinowe Nosy, Breslauery, Folksdojcze - spływa to po mnie, jak i po każdym z Wrocławia. Sam to wiesz doskonale, że nikt we Wrocławiu nie zwraca na to uwagi. Warszawa, i nie tylko ona, ma ubaw, bo nazwała kibiców Śląska malinowymi nosami, a każdy u nas ma na to kompletnie wywalone. Dla śmiechu sami się tak nazywamy. odpowiedz

W-w - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Arek: Ale weźcie bądźcie trochę bardziej kreatywni. Wy serio myślicie, że epitet "malinowy nos" kogokolwiek we Wrocławiu rusza? Serio?! xD Wysilcie się na coś naprawdę złośliwego, bo to jest tak słabe, że nikt nawet nie zwraca na to uwagi. odpowiedz

Umberto e co - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @1993: oooo, dziękuję. To miłe. Tak, były tam żywe, ostre i mocno polemiczne dyskusje, nie tylko sportowe. Polska liberalna ścierała się z Polską konserwatywną. No i sam śp Romek. Przeszedlem z nim dlugi szlak. On wcześniej, bo już w 78 "przywiózł" bodaj z Mielca mistrzostwo Polski, ja na dobre od połowy lat 80 gdzie cała linia pomocy z Tarasiewiczem, Prusikiem i Rudym, to reprezentanci Pl.

Takich projektów jak fanslask nie da się reanimować, to bylo niepodrabialne.

Ale miło, że zagaiłes. Pozdrawiam. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo ! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.